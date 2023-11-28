《我受傷，故而我存在》：白人害怕他們對黑色及棕色皮膚人種犯下的罪行，終將十倍奉還到自己身上
我們想讓你知道的是
當新冠疫情爆發初始，針對亞裔的仇恨犯罪升溫，本書對亞裔的書寫來得及時又切身，因而成為各大媒體書單與讀書會的必讀首選，也讓洪朴凱西在眾多亞裔作家中顯得獨樹一幟，被視為亞裔心聲的代言人。本書之所以令人動容，正因為洪朴凱西對自身生命經驗的自剖。
文：洪朴凱西（Cathy Park Hong）
一九六八年，加州大學柏克萊分校的學生發明了「亞裔美國人」這個說法，藉此正式開啟了一個全新的政治身分認同。在受到黑人權力運動及反殖民運動影響而變得更激進之後，這些學生藉由這個新發明的名詞拒絕為「做自己」感到抱歉。我們其實很難想像亞裔美國人這個名詞是出自一個激進場合，因為這個稱號現在早已顯得扁平，其中缺乏任何鮮明的政治論述。可是在那之前是真的什麼都沒有：亞洲人不是用自己的原國籍來建立自我認同，就是被稱為「東方人」（Oriental）。
倡議人士克里斯．飯島（Chris Iijima）曾說：「這個稱呼與其說是標記出一個人的本質，還不如說是標記出一個人的信念。」有些倡議人士因為深受黑豹黨（Black Panthers）的啟發，發展出像是紐約義和拳（I Wor Kuen）和舊金山紅衛兵黨（Red Guard Party）之類的團體，這些團體直接模仿了黑豹黨的風格特徵——臂章、貝雷帽——但同時也有發起自己的「十點計畫」，並透過這樣的計畫發送免費早餐給貧窮的華裔美國孩童。
這些人通常擁有菲律賓、日本和華人勞工階級的背景，其中從移民至此地的農夫到餐廳服務生都有，而他們對抗的不只是國內的種族主義，還有影響海外的美國帝國主義。他們當中的許多人都對主流白人的反戰運動感到幻滅，因為他們在乎的不只是「把我們的部隊帶回家」，還有海外每天都遭到殺戮的無數東南亞人。針對那段期間，歷史學家卡倫．石塚（Karen Ishizuka）寫道，那是「種族主義和帝國主義令人不快地聯手出擊，而且真的是空前絕後的事——這場戰爭讓美國的亞洲人團結起來，同時讓我們無論我們分屬什麼族群，（在這片土地上）看起來都更像是敵人而非美國人」。
根據學者德里爾．J．前田（Daryl J. Maeda）指出，亞裔美國老兵表示他們常被其他美國大兵同袍羞辱、不當成人看待，反而本來應該是他們敵人的越南人卻常把他們當成自己人。在一九七七年由馬爾文．艾思庫達（Melvyn Escueta）創作的戲劇《蜂蜜桶》（Honey Bucket）中，有個越南老婦人摸了一位名叫安迪的美國士兵的黑色頭髮。她問：「一樣、一樣是越南人？」
「菲律賓人。嗯，來自菲律賓。」安迪說。
「一樣、一樣，都是越南人。」那位農婦非常有自信地又說了一次。
在大學的時候，我對藝術的興趣遠比對社會倡議濃厚，所以很晚才發現我們這段激進的歷史。我在學校唯一接觸到的相關元素，就是在圖書館裡快速掃過那排有關亞裔美國人社會運動的褪色書籍；那些早已死去的運動被埋葬在一本本枯燥無味的教科書中，從來也沒見過誰把這些書借去讀。不過，我還記得六○及七○年代的反種族主義運動是如何被斥為失敗的嘗試，當時的馬克思主義者不把那些奇卡諾人、亞裔美國人及美國原住民爭取權利的抗爭當成一回事，因為認定那些訴求都過度專注於特定族群，會導致左派被原子化後不再去思考階級這個核心議題，而在此同時，主流中心人士則將這些抗議斥為過於好鬥的運動，而且不只是白人這麼想，就連許多少數族群也認同。
在一九九六年《紐約時報》（New York Times）的一篇訪談中，河內山百合表示：「人民有暴力行動、造反及回擊的權利。而且考量美國及西方對第三世界所做的事……這些國家應該回擊。」就在這篇訪談刊出之後，大西哲光（Norimitsu Onishi）透過以下說法削弱了這段話的力道，他表示河內山百合「採取的是現在被認定為政治邊緣者的觀點」。
當時的我沒做任何功課就直接接受了這一切立論不明的觀點。反正無論他們的政治立場為何，我心想，總之都已經過時了。現在回想起來，在聽到夠多「專家」大言不慚地談起身分政治的無足輕重後，我不但沒把這些社運前輩的努力成果當一回事，而且拋到腦後的速度足以讓後來的自己感到憂心，但其實河內山百合所代表的國際及種族間的政治絕非無足輕重。這也讓我擔心起未來，我擔心這個國家與生俱來的遺忘能耐，也擔心獲勝的權力者會掌控敘事。
時至今日，「覺醒」（woke）已是個會遭人嘲笑的標籤，但其實覺醒不是僅此一次的覺悟，而是一個持續重新評估自己的長期投入過程。為本書作結時，我想到這個議題領域中早已擠滿警告我們即將面臨末日的專家，那麼我又可以對未來提供什麼樣的解方？我可以說的是：去回顧歷史上那失落的一頁，河內山百合在當時就已為我們提供了一個彼此互助、結盟的另類模式。他們早已為我們提供了別的可行方法。
來個思想實驗吧：要是每次白人對非白人大吼著要他們滾回「（視情況插入一個國家或大陸）」，而他們也每次都能實現願望呢？一定會出現很多混亂的情況吧。比如厄瓜多人會發現自己出現在墨西哥，我也可能發現自己出現在中國。但要是他們沒搞錯，於是我發現自己瞬間移動到首爾呢？
我曾在二○○八年回到首爾，之後就沒再回去過，那次的我是回去拜訪我的外婆。當時已經一百歲的她正在一間可怕的療養院中逐漸死去，我直到現在想起那間療養院都無法不生家人的氣，因為那間療養院就像地獄，不但牆壁都是粉紅色的，還整天播放著由孩童演唱的一系列詭異教會歌曲。療養院的每個房間內都塞了十個老人，每個老人總是可憐兮兮地盼望孩子能來拜訪自己。由於其他親戚都已經老到無法應付我外婆的失智問題，我妹妹曾回去照顧她一年。「我想在家人拋棄變老的我之前死掉。」我外婆以前會這樣說。
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時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
收假的早晨以一大堆訊息通知開啟，還在進行早晨儀式不想回訊息？Galaxy Z Flip5 讓你不用掀開手機就能輕鬆瀏覽通知內容，即使是小尺寸的摺疊手機螢幕也有 3.4 吋，不用怕眼睛花花看不清楚！
星期二：我的 VIP 客戶
上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！
當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。
看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？
星期三：忙裡偷閒
既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。
跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。
難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
星期四：拍攝日
到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
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