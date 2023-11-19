《《人選之人－造浪者》原創劇本書》：在成為翁文方與呈現翁文方的路上——專訪演員謝盈萱
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看《人選之人－造浪者》主創團隊如何將概念與經驗化為文字與影像。戲內在選戰造浪，戲外給社會帶來進步力量。定稿劇本與細節設定、編劇心法、角色介紹、演員導演製作人深度訪談，透過劇本重溫感動，入幕後探索思考。
文：張婉兒
在成為翁文方與呈現翁文方的路上——專訪演員謝盈萱
「翁文方沒選上，理所當然。」謝盈萱一身素淨，舉手投足專注俐落，攤手笑評劇中角色，但道起現實中選民服務工作的細瑣繁雜，那義憤又爽直的神韻，又彷若翁文方再現。憶起兩年前準備角色時的田調點滴，她笑言，在政治圈真的很難找到像翁文方這種人。大多數人都知道如何在人前進退，但她輩分輕卻又脾氣衝。謝盈萱自認有翁文方硬氣的一面，但不會像她那樣做事。就如同在影視圈打點人際應對，總要想方設法找個平衡點，她自言很不懂這些。但這回與編劇簡莉穎、厭世姬合作，基於彼此的深厚互信，讓她得以毫無顧忌地拋去修飾，敞亮地與編劇討論角色。
謝盈萱與簡莉穎相識十餘年，早於開案時便耳聞過翁文方這個角色，但實際看到劇本，她還是驚艷於編劇能跳脫政治幕僚劇的常有框架，以如此女性的視角切入故事。她坦言自己是個極度需要拿到最終劇本的演員，她需要看到劇本為角色創造出的立體世界。但在讀劇本的當下，她卻已經知道自己會出演翁文方。
有時候謝盈萱會選擇扮演一些角色，是在角色身上看到自己羨慕的特質，又或希望透過角色，感受一些迥異於個人生命的經驗，這回「什麼事都衝的翁文方」，確實激起她體驗的欲望，她渴望知道，「當你一關關去衝撞體制，是什麼感覺？」
翁文方眞的是搖擺的
只是翁文方真的不好演。謝盈萱說，很多角色會有人生主線條，那揭示著他的信念或核心價值，比如劇中的陳家競，便是在家庭與工作間掙扎。那麼文方的主線條又是什麼？她苦惱於劇中的翁文方要做太多事，既是協助亞靜的堅定助力，也為落選之事耿耿於懷，還要處理因於同志身分與父母的家庭角力，台前發言人、台後幕僚，甚至在網上也當起YouTuber。
面對核心相對分散的翁文方，謝盈萱一直在找，她最終應該走去哪？因與編劇關係緊密，她深知編劇在動筆時多少是依據她本人的輪廓來勾勒角色，最「便宜行事」的方法，當然是善用個人特質，投入「本色演出」。但作為演員的尊嚴總讓她糾結再三，她渴望為角色灌注新的活水，卻又苦尋不得一條可行的路徑。於是她最終的做法，是選擇接納自己身上與角色相近的氣質，並由此出發，不再執著於要解決翁文方的人物核心，而是豁然接受「翁文方真的是搖擺的」，在每一個拍攝當下跟著實際情境走，有的時候她會成為翁文方，有的時候她要呈現翁文方。
「表演絕對是有技術的。」謝盈萱說，在訓練後演員會慢慢比以前更懂得怎麼使用技術，也會更擅長與團隊相處溝通，學會與攝影機建立不一樣的關係，「但是最終它沒有絕對的、很了不起的心法，到最後就是，那一刻你在不在？」如果她在了，攝影也剛好記錄下來，那便是最好的一刻；如果剛好沒有，要再來一次，演員不是機器人，不可能複製每次表演的內在驅動，倘若第二次不夠好，她會自我安慰，至少擁有過那個第一次。當然，也可能一次都沒有，此時仍得承接現場工作人員的期待，那種洶湧而來的無力感會將人壓垮，但她也只能坦然繼續下去。
「表演就是每天都在面對自己跟角色的拉扯。」最終對翁文方有距離的凝看與欣欣然的交融，都是在與角色若即若離的拔河中，謝盈萱與翁文方的「和解」，也是表演之途一路走來，淬鍊過無數次挫敗自疑與歡然盛喜後，她的再次蛻變。
演繹翁文方的「中性」特質
在這次蛻變中，讓謝盈萱演得最過癮的，當然是對翁文方的「中性」詮釋。她強調，這絕非特意仿效男性特質的那種「中性」，而是她自己身上本也與生俱來的那種不全然彰顯刻板性徵的曖昧空間。這回，她打算好好發揮這個空間，不是「賣弄」，而是真的以適合角色的方式去豐滿、形塑人物。
最初得知翁文方的女同志身分，謝盈萱便躍躍欲試，這也成為她接下劇本的極大驅動力。但她不是刻意要觸碰同志議題，她深信編劇會將角色性傾向的一面寫得「不刻意」，她要的，就是那個「不刻意」。一開始，謝盈萱就堅持翁文方絕對不可以剪短髮，她不希望加重大眾對同志關係一定要有0和1的刻板認知，在劇中飾演朱儷雅的演員鍾瑶也與她有一樣的想法。謝盈萱提到，很多極早意識到自我性傾向的女同志，實際在打扮上完全不會顧及男性凝視，她想呈現的，便是拿去男性凝視後，那純然「中性」、最單純的女性樣貌。
而這樣的想法，也貫徹到服裝、化妝、道具等方方面面。不僅是跨越傳統性別籓籬，也突破對職人的固有想像。在與造型師討論搭配思維時，她同樣不希望特意讓翁文方穿上某種主管套裝，而是強調行動力，為她搭上球鞋和後背包。
過去出演舞台劇，謝盈萱有為角色挑選香水的習慣，她會以香水讓自己進入對角色的想像，甚至在後台梳化妝髮，對她而言也是進入角色的過程。但影劇相比舞台劇更複雜不易，如今比起一個特定的起手式，一個好團隊的氛圍營造，於她幫助極大。除了後背包，也因曾在某個田調對象身上看到類似元素，謝盈萱和團隊討論，為翁文方設計了一個扣式耳環，以彰顯她無法輕易現於外人的「反叛」。此外，翁文方還擁有和朱儷雅的彩虹情侶手機吊飾。這些，都幫助她最大程度地演繹角色。
意在言外與政治無所不在
如果說有什麼台詞或劇本氛圍是謝盈萱尤其鍾愛的，那便是「在台詞外的思考性」。這是一齣極容易流於說教的劇，但不論是在那個關於廢死議題的演講場，又或文方鼓勵亞靜站出來的戲裡，編劇都巧妙地以辯證的台詞告訴觀眾，這世上的所有事不是只有黑白二元。台詞提供了一個空間，供觀眾冷靜省思或自我覺察，我們是否能觸碰到箇中的複雜肌理？又或進一步通透和理解說話者背後的脈絡……。
書籍介紹
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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