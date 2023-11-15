《發現峇峇娘惹》：新加坡淪陷的三年半裡，峇峇娘惹族群如何成了日軍的俎上肉？
我們想讓你知道的是
1942年新加坡淪陷後，日軍下令當地華僑必須籌措相當於5000萬美元的資金（當時使用的是英領馬來西亞的貨幣），並「捐贈」給日本。於是日軍透過林文慶和華僑協會，多次向峇峇娘惹族群施壓，於是一些富有的峇峇娘惹人被迫變賣家裡的財產。
文：太田泰彥
命運的三年半
其實峇峇娘惹與日本有著深厚的關聯，甚至可說是無法斬斷的命運。從1942年2月15日到1945年9月12日的這三年半，或許可說是亞洲歷史上，峇峇娘惹和日本人關係最緊密，堪稱是命運交織的時期。
新加坡是以日本佔領期，作為戰前與戰後的分界點。
有些人跨越了那三年半而存活了下來，也有人無法跨越而就此消失，還有人雖然跨越了，卻被傷害得體無完膚。因此，戰前與戰後兩個時期的峇峇娘惹，便產生了截然不同的樣貌。
在這一章，我們將要深入日本和峇峇娘惹之間不為人知的歷史，連結那些被斬斷的記憶。為了達到這個目的，我們將委託一位近現代史專家擔任本章的導遊。
我來到一座舊大樓，這座大樓位於新加坡國立峇峇娘惹博物館旁。我打開面對走道的門，並走上陡峭的樓梯，來到了二樓的博物館辦公室。
館員熊子期（Jackie Yoong）小姐就在安靜的辦公室角落，用詞謹慎地對我描述起這些故事。
橫濱正金銀行的黑暗故事
首先，我先說明在日本佔領新加坡的時期裡，峇峇娘惹社群究竟發生了什麼事吧。我會基於學術的角度，盡可能客觀地陳述事實。
對新加坡人來說，這是不願回想的過去；對日本人來說，這應該也不會是一個愉快的話題。但是，為了推動日本和新加坡能夠攜手建設亞洲的未來，我希望日本人也能知道這些故事。
你知道在戰前，曾享譽世界的橫濱正金銀行的歷史嗎？我想應該不知道吧。日本的年輕一代，應該連這間銀行的名字都沒聽過。但是對於峇峇娘惹來說，橫濱正金銀行（Yokohama Specie Bank）是一家永不會被遺忘的銀行。
所謂「正金」（Specie），指的是金幣或銀幣之類的貨幣，也就是相對於只是紙本證明的紙幣，代表真實的金錢。橫濱正金銀行是東京銀行的前身，當時是國際結算銀行（Bank for International Settlements，縮寫為BIS）。現在好像是叫做三菱東京UFJ嗎？我記得最近好像又改名了。
橫濱正金銀行是一間從明治維新到太平洋戰爭時期，獨佔日本貿易結算的特殊銀行。關於這家銀行的軼事，直到現在，這裡的峇峇娘惹仍會口耳相傳。
有一封個人收藏家保存的書信，在歷史學家之間，都知道這是日本強索資金的證據。橫濱正金銀行和峇峇娘惹人之間的資金往來都是有記錄的。我說得明白一點，這是日軍對峇峇娘惹人進行的「勒索」。
1942年2月，日本軍佔領了新加坡。日軍注意到林文慶（Lim Boon Keng）這位峇峇娘惹人，他在當時是連結日本和峇峇娘惹的重要人物。
林文慶是一名曾在英國愛丁堡受過教育的醫師，戰前也參與過政治活動，與英國殖民當局關係緊密。他雖是基督教徒，但同時也重視儒家思想，是一位善於掌握平衡點，思想很有彈性的現實主義者。
林文慶不僅是峇峇娘惹的領袖，還是成功的企業家。他在當地的華人社群很吃得開，對英國人、峇峇娘惹人、華人三個社群也很有影響力，非常突出。或許也因為這樣，才成了日軍的目標。
之後發生了肅清大屠殺……這個故事還是晚點再說好了。
但我要說的是，在這個殘忍的事件發生後，日軍立即開始向當地人民籌措大量的資金。
首先，當地成立了一個協助日軍的組織。日軍佔領當局為了統治當地居民，在1942年3月創立了一個名為對華僑協會（Oversea Chinese Association）的組織，並讓林文慶擔任會長。接著，日軍下令他們籌措相當於5000萬美元的資金（當時使用的是英領馬來西亞的貨幣）並捐贈給日本，以用於軍事費用。
勒索五千萬美元的日軍
由於日軍的命令無法忽視，林文慶拜訪了每個峇峇娘惹人家，試著說服他們捐款。峇峇娘惹與大多是貧窮勞工的華人不同，很多人是企業家，經濟上較為充裕。
但由於戰爭，很多人無法繼續商業活動，也因此沒有新的現金收入，而且他們的銀行帳戶還被日軍凍結，導致手頭也沒有多少現金。
日本軍透過林文慶和華僑協會，多次向峇峇娘惹人施壓，這些峇峇娘惹人為了籌措資金，不得不變賣家裡的財產。
為了開設這間博物館，我們訪問了很多峇峇娘惹人的家庭。有些年長的人，還記得自己的祖父母或是父母，非常捨不得地以低價賣掉了美麗的家具、工藝品、衣服和餐具等等的東西。我們必須將這些口述歷史傳承給下一代。我們也發現，這些被訪者的父母或祖父母所留下的手寫筆記，這些都是很珍貴的史料。
為了籌措上繳給日軍的獻金，許多峇峇娘惹人失去了財產，他們的家產四散在國外和古董店，峇峇娘惹的傳統文化就此煙消雲散。
但他們依然只能籌到2800萬美元。當時在英領的馬來西亞和新加坡，本來就沒有那麼多現金流通。
那麼，不足的2200萬美元該如何是好？日軍要求林文慶向橫濱正金銀行貸款。就這樣，峇峇娘惹失去了他們寶貴的財產，得到的只有橫濱正金銀行發行的借款證明書。
協助英國和中國的代價
熊子期小姐一開始的語氣較為平緩，但逐漸激動了起來。
她出生於戰後，現約30多歲，而且不是峇峇娘惹人。她雖然比一般的峇峇娘惹更了解他們的歷史及文化，但她說自己的族群認同是「廣東人」。她對於華人和峇峇娘惹之間的界線分得很明白，並在這方面有著自己的堅持。我可以看得出她努力保持著笑容，避免對現代日本人使用責難的字眼，但從她的眼神中，我感受不到笑意。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。