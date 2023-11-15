《發現峇峇娘惹》：新加坡淪陷的三年半裡，峇峇娘惹族群如何成了日軍的俎上肉？

文：太田泰彥

命運的三年半

其實峇峇娘惹與日本有著深厚的關聯，甚至可說是無法斬斷的命運。從1942年2月15日到1945年9月12日的這三年半，或許可說是亞洲歷史上，峇峇娘惹和日本人關係最緊密，堪稱是命運交織的時期。

新加坡是以日本佔領期，作為戰前與戰後的分界點。

有些人跨越了那三年半而存活了下來，也有人無法跨越而就此消失，還有人雖然跨越了，卻被傷害得體無完膚。因此，戰前與戰後兩個時期的峇峇娘惹，便產生了截然不同的樣貌。

在這一章，我們將要深入日本和峇峇娘惹之間不為人知的歷史，連結那些被斬斷的記憶。為了達到這個目的，我們將委託一位近現代史專家擔任本章的導遊。

我來到一座舊大樓，這座大樓位於新加坡國立峇峇娘惹博物館旁。我打開面對走道的門，並走上陡峭的樓梯，來到了二樓的博物館辦公室。

館員熊子期（Jackie Yoong）小姐就在安靜的辦公室角落，用詞謹慎地對我描述起這些故事。

橫濱正金銀行的黑暗故事

首先，我先說明在日本佔領新加坡的時期裡，峇峇娘惹社群究竟發生了什麼事吧。我會基於學術的角度，盡可能客觀地陳述事實。

對新加坡人來說，這是不願回想的過去；對日本人來說，這應該也不會是一個愉快的話題。但是，為了推動日本和新加坡能夠攜手建設亞洲的未來，我希望日本人也能知道這些故事。

你知道在戰前，曾享譽世界的橫濱正金銀行的歷史嗎？我想應該不知道吧。日本的年輕一代，應該連這間銀行的名字都沒聽過。但是對於峇峇娘惹來說，橫濱正金銀行（Yokohama Specie Bank）是一家永不會被遺忘的銀行。

所謂「正金」（Specie），指的是金幣或銀幣之類的貨幣，也就是相對於只是紙本證明的紙幣，代表真實的金錢。橫濱正金銀行是東京銀行的前身，當時是國際結算銀行（Bank for International Settlements，縮寫為BIS）。現在好像是叫做三菱東京UFJ嗎？我記得最近好像又改名了。

Photo Credit: 663highland CC BY SA 3.0 位於日本橫濱的舊橫濱正金銀行本店建築，現為神奈川縣立歷史博物館

橫濱正金銀行是一間從明治維新到太平洋戰爭時期，獨佔日本貿易結算的特殊銀行。關於這家銀行的軼事，直到現在，這裡的峇峇娘惹仍會口耳相傳。

有一封個人收藏家保存的書信，在歷史學家之間，都知道這是日本強索資金的證據。橫濱正金銀行和峇峇娘惹人之間的資金往來都是有記錄的。我說得明白一點，這是日軍對峇峇娘惹人進行的「勒索」。

1942年2月，日本軍佔領了新加坡。日軍注意到林文慶（Lim Boon Keng）這位峇峇娘惹人，他在當時是連結日本和峇峇娘惹的重要人物。

Photo Credit: Wikipedia Public Domain 林文慶曾出任廈門大學的第二任校長

林文慶是一名曾在英國愛丁堡受過教育的醫師，戰前也參與過政治活動，與英國殖民當局關係緊密。他雖是基督教徒，但同時也重視儒家思想，是一位善於掌握平衡點，思想很有彈性的現實主義者。

林文慶不僅是峇峇娘惹的領袖，還是成功的企業家。他在當地的華人社群很吃得開，對英國人、峇峇娘惹人、華人三個社群也很有影響力，非常突出。或許也因為這樣，才成了日軍的目標。

之後發生了肅清大屠殺……這個故事還是晚點再說好了。

但我要說的是，在這個殘忍的事件發生後，日軍立即開始向當地人民籌措大量的資金。

首先，當地成立了一個協助日軍的組織。日軍佔領當局為了統治當地居民，在1942年3月創立了一個名為對華僑協會（Oversea Chinese Association）的組織，並讓林文慶擔任會長。接著，日軍下令他們籌措相當於5000萬美元的資金（當時使用的是英領馬來西亞的貨幣）並捐贈給日本，以用於軍事費用。

勒索五千萬美元的日軍

由於日軍的命令無法忽視，林文慶拜訪了每個峇峇娘惹人家，試著說服他們捐款。峇峇娘惹與大多是貧窮勞工的華人不同，很多人是企業家，經濟上較為充裕。

但由於戰爭，很多人無法繼續商業活動，也因此沒有新的現金收入，而且他們的銀行帳戶還被日軍凍結，導致手頭也沒有多少現金。

日本軍透過林文慶和華僑協會，多次向峇峇娘惹人施壓，這些峇峇娘惹人為了籌措資金，不得不變賣家裡的財產。

為了開設這間博物館，我們訪問了很多峇峇娘惹人的家庭。有些年長的人，還記得自己的祖父母或是父母，非常捨不得地以低價賣掉了美麗的家具、工藝品、衣服和餐具等等的東西。我們必須將這些口述歷史傳承給下一代。我們也發現，這些被訪者的父母或祖父母所留下的手寫筆記，這些都是很珍貴的史料。

為了籌措上繳給日軍的獻金，許多峇峇娘惹人失去了財產，他們的家產四散在國外和古董店，峇峇娘惹的傳統文化就此煙消雲散。

但他們依然只能籌到2800萬美元。當時在英領的馬來西亞和新加坡，本來就沒有那麼多現金流通。

那麼，不足的2200萬美元該如何是好？日軍要求林文慶向橫濱正金銀行貸款。就這樣，峇峇娘惹失去了他們寶貴的財產，得到的只有橫濱正金銀行發行的借款證明書。

協助英國和中國的代價

熊子期小姐一開始的語氣較為平緩，但逐漸激動了起來。

她出生於戰後，現約30多歲，而且不是峇峇娘惹人。她雖然比一般的峇峇娘惹更了解他們的歷史及文化，但她說自己的族群認同是「廣東人」。她對於華人和峇峇娘惹之間的界線分得很明白，並在這方面有著自己的堅持。我可以看得出她努力保持著笑容，避免對現代日本人使用責難的字眼，但從她的眼神中，我感受不到笑意。