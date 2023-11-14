捷運密室實境嗅 即刻解密後頭這一味！

相較大家聞之甚詳的狐臭、汗味與老人臭，日本 Mandom 集團研究發現，還有一種好發於35歲至55歲左右男性身上，自己不易察覺的獨特油垢味 ─「熟男味」。

為了讓更多人了解這味，進而改善你我的呼吸品質，日本熟男洗沐品牌 LUCIDO 倫士度特別將臺北捷運板南線及松山新店線車廂改造為密室解謎空間，讓每位上車的人秒變成實境嗅主角，親身破解熟男後頭這味的秘密。

一踏入車廂，從車窗到手拉環不斷訴說著「油油的味道」、「要改用嘴呼吸」、「只有我聞到嗎？」、「連口罩都無法擋」等被熟男味衝擊時的內心OS，喚起氣味記憶並引導人們近一步了解油垢味的來源。

40是一切的開始

男性體味其實會隨年齡增長，產生氣味種類及位置的變化，相較於年輕時只需解決汗水的洗沐對策，40 歲起已無法滿足身體的去味需求。

進一步分析熟男味成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，讓自己這味在無意中嗆到旁人。若還像從前單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。

Photo Credit : 倫士度

40歲後，熟男輕鬆洗好評

為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。

日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*

40 歲起就改用日本 LUCIDO 倫士度去味洗沐系列，俐落洗淨熟男味的負面影響力。

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* 蔻仕麗股份有限公司委託利達管理顧問公司於 2020/10/14 ~ 10/26 針對 30 名試用者之調查結果。

本文章內容由「LUCIDO 倫士度」提供。