伊甸攜手盧廣仲守護阿公阿嬤的明仔載，毋甘長照家庭有苦難言 社區扎根支持長輩安心慢老

伊甸基金會攜手公益大使盧廣仲，呼籲社會大眾關注老老照顧的辛苦，疼惜所有因為愛而接下照顧之責，以及因為愛而對彼此感到不捨的長照家庭。伊甸邀請社會大眾支持「老人照顧服務計畫」，陪伴長輩在熟悉的社區中快樂慢老，守護長照家庭的「明仔載」。

根據國發會推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人為65歲以上長輩。當家家都有老人，卻非人人都對長照有足夠認識，使得許多人因為不了解而逃避，身處其中的卻有苦難言。伊甸今（１）日舉辦老人照顧服務計畫記者會，首度放映盧廣仲親自參與演出的影片《等你回家》，同時也邀請到伊甸服務使用者阿玉阿嬤和家人們，以及照服員到場，分享社區長照服務對照顧家庭的重要性。

與家中長輩感情很好的盧廣仲，此次受邀擔任伊甸公益大使，呼籲民眾疼惜身邊長輩和照顧者，讓快樂慢老成為社會的共同目標。盧廣仲說，高齡浪潮來襲，很多照顧者和被照顧者年紀都大了，但變老其實並不可怕，每個人都會經歷，只要有專業的服務支持，就能繼續在熟悉的社區裡生活。此外，也希望照顧者如果覺得累了，千萬要記得休息，要愛自己。

高齡90歲的阿玉阿嬤，個性非常活潑，獨居的她平常在家除了種菜，也喜歡和街訪鄰居聊天。110年底阿嬤中風復發，讓住在台北、年逾70歲的女兒非常擔心，因此女兒為阿嬤找到位於住處附近的伊甸鶯歌托老中心。一開始雖排斥參與，但經過照服員和社工細心照顧，加上交到許多朋友，讓她的狀況越來越好。在日照中心裡有多元有趣的課程，每天都不無聊；上下課的交通接送服務，讓她安全出門、平安回家；中心也提供晚便當，少了備餐的煩惱，阿嬤能吃得營養又健康。

Photo Credit : 伊甸基金會

1`從原本膝蓋無力、步伐不穩，到現在走路穩健，阿嬤的生活自理能力也有提升，還會主動照顧其他同學。此外，之前因為在家總感覺孤單、憂鬱，女兒十分擔心在家發生意外，但在日照有人陪伴，阿嬤每天都過得很開心，女兒壓力減輕，放心不少。

伊甸基金會執行長鍾彥彬表示，根據統計，台灣人臨終前平均臥床約8年，照顧者每天的照顧時數平均超過10小時，照顧就像一場看不到終點的超級馬拉松。因此，伊甸服務扎根社區，就像是加油團、補給站，使長照家庭能喘一下再出發，擁有繼續前進的力量。另一方面，協助長者維持日常生活，延緩老化、退化，更是伊甸長期致力的方向，也是緩解照顧壓力的解方。

伊甸老人照顧服務計畫，「毋甘」長照家庭的辛苦，透過日間照顧、居家服務、失智據點、送餐關懷、沐浴等多元服務，在社區鄰里間，連結每個長輩的生活需求，支持每位照顧者的身心。邀請社會大眾成為守護長照家庭的一份子，讓愛不止息，照顧不間斷。支持專線0800-025-885，或上網搜尋「伊甸 老人照顧」。

影片連結：等你回家

本文章內容由「伊甸基金會」提供。