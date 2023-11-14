《路透社》公佈：全球最佳責任企業是台灣這家公司！

《路透社》頒布2023全球責任企業獎（Responsible Business Award）。本屆高達700個入圍者，由25個國際評審選出15個類別獎項。其中，來自亞洲中小企業「O’right歐萊德」過關斬將榮獲「企業轉型獎」，歐萊德創辦人暨董事長葛望平也受邀至英國現場榮登《路透社》舞台受獎。

《路透社》評審對歐萊德講評提到：「企業轉型獎類別有很多優秀的作品，選擇起來很困難，最終受到 O'right對實現淨零排放的關鍵啟發，並且非常欣賞中小企業在永續發展領域可以做的事情。O'right出色且鼓舞人心的示範，希望看到更多國際企業也遵循這種模式，真是太棒了！」，歐萊德以17年來綠色轉型計畫與氣候行動做出最佳示範，證明亞洲中小企業也能走向全球舞台！

企業轉型緩慢 2030恐被淘汰

2015年聯合國提出SDGs 17項永續發展目標，成為全球推動永續發展的共同語言與策略架構。歐萊德作為全球領導性的永續美妝，2020年起早完成全組織、工廠、產品全面性碳中和，甚至是做到範疇三（Scope 3）組織活動產生的溫室氣體排放，讓不少人大開眼界！

葛望平董事長分享，創立初期苦尋綠永續範例，最後猶如海底撈針，隻身踏上轉型路。2009年啟動現在組織、企業最頭痛的「碳足跡盤查」，把策略地圖攤開全面執行減碳計畫，「減碳」是一條漫長的路，但歐萊德耐心做到了。隔年，即取得台灣第一批PAS2050碳足跡產品SGS驗證，2011年完成第一支PAS2060產品碳中和BSI認證，也是全球第一支零碳洗髮精。時至今日，這支零碳洗髮精也在聯合國COP26全球氣候峰會被大會主持人讚嘆：「終於有一瓶沒有罪惡感的洗髮精」，一瓶滿滿承載企業綠色轉型希望。

葛望平：「企業成功不代表社會的成功」

歐萊德創業初期即訂下「綠色標準」秉持十大永續承諾，全產品100%使用綠電生產、尊重萬物100%純素（Vegan）、無動物實驗與成分，甚至無畏產品被挑戰，直接送進美國頂尖BETA實驗室公開檢驗天然成分、誠實揭露，通過美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證。其中，包裝展現循環經濟價值，塑膠瓶身與壓頭全面使用100%PCR再生塑膠材質，賦予塑膠新生命，善用在台良好回收體系，不再使用新的石油製作塑膠，真正做到「再利用」，不做冠冕堂皇的行銷手法。

葛望平作為永續先鋒者表示，「做好企業比大企業重要」。他直言，企業要加緊放下身段，將社會利益提升至環境利益，期待企業盡快做出第一個碳中和產品或服務，GEP時代來臨，要避免在綠色轉型時代淘汰，必須由決策者轉念拿出行動，這代表企業未來生存。

Photo Credit : 歐萊德 歐萊德繼拍攝解凍格陵蘭環境教育紀錄片獲得全球廣大迴響，再度探討北極融冰流向，前往馬紹爾群島拍攝紀錄。

北極融冰流去哪？《解凍格陵蘭》再出機！低窪島國紀錄帶往COP28發表

《路透社》企業轉型獎評選目的在於企業是否提出與《巴黎協定》和永續發展目標一致證據。隨著去年聯合國COP27新角色問責長出現，緊接著COP28也開始預熱，今年也是《巴黎協定》後首次「全球盤點」（GST, Global StockTake），各締約國也將被攤開檢視減碳承諾與成效。歐萊德已代表連續三屆受邀至聯合國COP全球氣候峰會進行專題演說，今也即將再度受邀前往聯合國COP28全球氣候峰會杜拜發表。

繼歐萊德發起的《解凍格陵蘭》紀錄片獲得擴大迴響，許多人開始好奇「北極融冰流去哪？」。事實上，NASA早已根據長年觀測與數據證明：「倘若北極格陵蘭全融冰，將使海平面上升7.4公尺」。因此，融冰流向低窪國家已是事實，面臨首當其衝的低窪地勢太平洋島國生存計畫也是本屆COP28訴求重大議題之一。

《解凍格陵蘭》團隊10月也再次斥資出機前往太平洋群島「馬紹爾群島」拍攝紀錄融冰流向，將正式受聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）邀請至COP28藍區締約國會員區域，也是史前唯一非締約國的企業單位受邀進場、為台爭光，屆時將以紀錄片視角正式對外公開發表，期待啟發全球綠色行動與環境教育意識。

《路透社》得獎資訊：https://reurl.cc/MyGvdn

《解凍格陵蘭》計畫： https://www.oright.inc/tw/news/greenland

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