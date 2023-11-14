COP28聯合國氣候大會11/30登場，各國淨零排放期程一次看
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根據聯合國預估，按目前各國提出的淨零碳排承諾，到2100年時全球氣溫增幅將達攝氏2.5度，達成《巴黎氣候協定》1.5度目標「機會之窗正快速縮小」。聯合國今年9月8日先公布一份關於全球盤點的技術報告，強調到2030、2035和2050年，需將溫室氣體排放量分別較2019年的程度減少43%、60%和84%，才有望將氣溫增幅控制在1.5度以內。
（中央社）聯合國氣候大會將於11月30日到12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，將是實現《巴黎氣候協定》的首次進度盤點。以下根據《英國廣播公司》（BBC）等外媒彙整預覽重點。
什麼是COP28？
COP指的是聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（Conference of the Parties of the UNFCCC），即俗稱的聯合國氣候變化大會，各國政府齊聚一堂討論如何遏止暖化、應對氣候變遷。
締約方指的是參與1992年通過、1994年生效聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的國家。目前締約方有197國，今年在杜拜是締約方第28次會議，簡稱為COP28。
何謂氣候目標？COP28重要性在哪？
根據2015年達成的《巴黎氣候協定》（Paris Agreement），197國同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內。
聯合國旗下的政府間氣候變遷問題小組（IPCC）表示，1.5度目標對世界免於氣候變遷釀災至關重要。
為掌握各國相關進程，《巴黎氣候協定》要求各國應在2023年起每5年盤點進度，因此本屆COP28大會將是對達標《巴黎氣候協定》的首次盤點。
根據聯合國預估，按目前各國提出的淨零碳排承諾，到2100年時全球氣溫增幅將達攝氏2.5度，達成《巴黎氣候協定》1.5度目標「機會之窗正快速縮小」。
聯合國今年9月8日先公布一份關於全球盤點的技術報告，強調到2030、2035和2050年，需將溫室氣體排放量分別較2019年的程度減少43%、60%和84%，才有望將氣溫增幅控制在1.5度以內。
COP28重點與議程
COP28重點將是聚焦快速向清潔能源轉型、逐步汰除化石燃料、富裕國家向貧窮國家提供氣候行動資金等。
目前杜拜方面公布的議程，11月30日為開幕，12月1-2日各國領袖共聚的世界氣候行動峰會。
3日討論衛生、救濟與復原議題；4日討論財政、貿易、平權；5日討論能源、產業與轉型正義；6日討論多層次行動、都市化和環境打造；7日休息日；8日討論兒少、教育、技職；9日討論自然、土地利用與海洋；10日討論農糧與水源；11至12日最終協商。
各國淨零排放期程
聯合國與世界各地科學家們表示，若要達成《巴黎氣候協定》的1.5度目標，各國應在2050年底前達成淨零排放（net zero）。簡單來說即是讓大氣不再新增溫室氣體排放，將人為排放溫室氣體和移除之間達到平衡，也就是所謂碳中和（carbon neutrality）。
目前承諾做到淨零排放的國家約140國，佔全球碳排量的90%，但並非所有國家設定的達標期程都在2050年。
全球最大二氧化碳產出者的中國，設定2060年實現碳中和，目前當地的再生能源產業成長快速。
史上累計碳排量最大的美國，目前人均排放量仍遠高於中國。美國承諾2050年實現淨零排放，2022年8月拜登政府宣布降低通膨法案內含重要綠色投資，促進再生能源和其他清潔技術發展；當今碳排量高居第3的歐盟也設定2050年達標淨零排放。
同屬碳排大國的印度與俄羅斯，分別訂下2070、2060年達標淨零排放的時程，但兩國目前公布的相關配套政策不多。
淨零排放的困難與盲點
若一國從海外進口高能耗產品而不自己生產，帳面看這國碳排量會降低，但實際上這不會減少進入大氣中的溫室氣體總量。
一些有能力的富國會透過付錢供窮國轉型清潔能源，以抵銷自身國內碳排。氣候科學家擔心，這會讓富國趁機逃避減少使用化石燃料責任。
個人能為淨零排放貢獻哪些？
個人能做到的包含：減少搭飛機與能源使用、改進家庭隔熱與供電供暖效能、有效改用電動車輛、減少攝取紅肉等。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
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能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
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