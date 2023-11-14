環境部長薛富盛接受《日經亞洲》專訪：台灣被排除在COP28之外非常不公平
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環境部長薛富盛表示，「台灣可以在經濟發展、科技研究、教育、公共衛生和醫療等領域為世界做出巨大貢獻。我很希望在今年的COP28中，台灣可以用地球村成員的身分，與世界分享經驗、互動。」他還說，台灣也致力支持友邦（其中包括許多太平洋島國）發展氣候適應能力。
環境部長薛富盛接受日經專訪：台灣無法參加COP28不公平
（中央社）首任環境部長薛富盛接受《日經亞洲》專訪時表示，無法參與即將登場的聯合國氣候峰會對台灣來說「非常不公平」。他也宣布將在新的一年中推動雄心勃勃的氣候改革計畫。
薛富盛受訪時被問及，將台灣排除在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）之外，是否對台有利，他回應，「我們認為這對台灣非常不公平」，因為台灣是全球排名前段班的經濟體之一。
薛富盛表示，「台灣可以在經濟發展、科技研究、教育、公共衛生和醫療等領域為世界做出巨大貢獻。我很希望在今年的COP28中，台灣可以用地球村成員的身分，與世界分享經驗、互動。」
他還說，台灣也致力支持友邦（其中包括許多太平洋島國）發展氣候適應能力。
薛富盛提到，今年7月被廣泛認為是過去至少10萬年來最炎熱的月份，並強調氣候變遷是「我們無法避免面對」的挑戰。
他在13日刊登的專訪中表示，目前規劃以明（2024）年的排放量作為計算基準，2025年實際開徵碳費。每年碳排量超過2.5萬公噸的發電和製造業皆須繳納碳費，現有512間排碳大戶可能成為首波課徵對象。
上述改革都是在環保署升格為環境部之後實施。今年通過的《氣候變遷因應法》則設定了2050年達到淨零排放的目標和碳費制度。
鑒於台灣在全球半導體產業與科技供應鏈中至關重要，這些計畫顯示，蔡英文總統的政府在全球應對氣候變遷挑戰之際釋放出領導力訊號。
薛富盛強調，「我們的目標不是要收錢，我們希望看到真正的減排。有一個重要的概念：徵收碳費不是為了增加財政收入，而是為了讓企業減排的一種方式。」
根據《氣候變遷因應法》，碳費收入將分配給溫室氣體管理基金，以支持減排技術相關投資，並分配給地方政府，用於氣候政策相關費用。
他指出，未來台灣政府將徵詢新工業區抵銷碳排的計畫，台灣碳權交易所也將發揮重要功用。企業還可以透過電動車補貼和其他方式鼓勵大眾減少碳排，進而抵消碳費。
在潔淨能源方面，薛富盛指出，在台灣，地熱、波浪能和生質能發電具有長期發展潛力，台灣也正積極發展氫能，其他技術如碳捕捉、利用和儲存技術也將是解決方案的一部分。
儘管如此，台灣的國家能源路線圖仍面臨多項挑戰。根據政府數據，目前煤炭占能源結構的43.6%，天然氣占38.9%，再生能源和核能則分別占8.7%和6.4%。
在2011年日本福島核災後，政府希望廢除核電，但對進口天然氣的依賴引發了能源安全問題，特別是近來中國海軍已擴大在台灣周邊海域的行動。
歐盟將在COP28宣布資助受氣候變遷影響弱勢國家
（中央社）歐盟氣候執委13日與聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席會談後提出聯合聲明，表示歐盟及成員國將在COP28期間宣布注資支援受氣候損害弱勢國的專款，並為倡議承諾加速建置再生能源投入資金。
歐洲聯盟（EU）負責氣候政策的執行委員（Climate Commissioner）胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）今天在布魯塞爾會見COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）。COP28將於30日至12月12日在阿拉伯聯合大公國（UAE）舉行。
根據兩人會後發布的聯合聲明，胡克斯特拉將在COP28會議中宣布歐盟及其成員國對「損失與損害」（loss and damage）專款的「重大財務支持」。
該專款於去年COP27會議通過設立，旨在資助弱勢國家受氣候變遷影響的損失。
這項由富國金援窮國的計畫原本受到不小阻力，去年通過後如何具體落實，將是今年會議的焦點議題之一。
歐盟、美國與阿拉伯聯合大公國也正號召各國承諾讓再生能源使用量在2030年前加碼3倍，並逐步汰除燃煤，他們打算將此倡議納入12月2日COP28的世界氣候行動領袖峰會（Climate Action Summit）成果中。
胡克斯特拉在前述聯合聲明中指出，歐盟將在領袖峰會對再生能源加碼的承諾宣布具體投入金額，並邀請其他國家也在領袖峰會上跟進。
賈比爾與胡克斯特拉的背景為今日會面增添異趣。
由於賈比爾身為阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Company）執行長，他被任命為COP28主席曾遭到部分歐盟國家質疑。不過歐盟任命荷蘭前外交部長胡克斯特拉接任氣候執委，也曾受到歐洲環保團體公開批評，指其未曾在此領域留有政績，甚至長期為石油產業說項。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。