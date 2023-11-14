環境部長薛富盛接受《日經亞洲》專訪：台灣被排除在COP28之外非常不公平

環境部長薛富盛接受日經專訪：台灣無法參加COP28不公平

（中央社）首任環境部長薛富盛接受《日經亞洲》專訪時表示，無法參與即將登場的聯合國氣候峰會對台灣來說「非常不公平」。他也宣布將在新的一年中推動雄心勃勃的氣候改革計畫。

薛富盛受訪時被問及，將台灣排除在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）之外，是否對台有利，他回應，「我們認為這對台灣非常不公平」，因為台灣是全球排名前段班的經濟體之一。

薛富盛表示，「台灣可以在經濟發展、科技研究、教育、公共衛生和醫療等領域為世界做出巨大貢獻。我很希望在今年的COP28中，台灣可以用地球村成員的身分，與世界分享經驗、互動。」

他還說，台灣也致力支持友邦（其中包括許多太平洋島國）發展氣候適應能力。

薛富盛提到，今年7月被廣泛認為是過去至少10萬年來最炎熱的月份，並強調氣候變遷是「我們無法避免面對」的挑戰。

他在13日刊登的專訪中表示，目前規劃以明（2024）年的排放量作為計算基準，2025年實際開徵碳費。每年碳排量超過2.5萬公噸的發電和製造業皆須繳納碳費，現有512間排碳大戶可能成為首波課徵對象。

上述改革都是在環保署升格為環境部之後實施。今年通過的《氣候變遷因應法》則設定了2050年達到淨零排放的目標和碳費制度。

鑒於台灣在全球半導體產業與科技供應鏈中至關重要，這些計畫顯示，蔡英文總統的政府在全球應對氣候變遷挑戰之際釋放出領導力訊號。

薛富盛強調，「我們的目標不是要收錢，我們希望看到真正的減排。有一個重要的概念：徵收碳費不是為了增加財政收入，而是為了讓企業減排的一種方式。」

根據《氣候變遷因應法》，碳費收入將分配給溫室氣體管理基金，以支持減排技術相關投資，並分配給地方政府，用於氣候政策相關費用。

他指出，未來台灣政府將徵詢新工業區抵銷碳排的計畫，台灣碳權交易所也將發揮重要功用。企業還可以透過電動車補貼和其他方式鼓勵大眾減少碳排，進而抵消碳費。

在潔淨能源方面，薛富盛指出，在台灣，地熱、波浪能和生質能發電具有長期發展潛力，台灣也正積極發展氫能，其他技術如碳捕捉、利用和儲存技術也將是解決方案的一部分。

儘管如此，台灣的國家能源路線圖仍面臨多項挑戰。根據政府數據，目前煤炭占能源結構的43.6%，天然氣占38.9%，再生能源和核能則分別占8.7%和6.4%。

在2011年日本福島核災後，政府希望廢除核電，但對進口天然氣的依賴引發了能源安全問題，特別是近來中國海軍已擴大在台灣周邊海域的行動。

歐盟將在COP28宣布資助受氣候變遷影響弱勢國家

（中央社）歐盟氣候執委13日與聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席會談後提出聯合聲明，表示歐盟及成員國將在COP28期間宣布注資支援受氣候損害弱勢國的專款，並為倡議承諾加速建置再生能源投入資金。

歐洲聯盟（EU）負責氣候政策的執行委員（Climate Commissioner）胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）今天在布魯塞爾會見COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）。COP28將於30日至12月12日在阿拉伯聯合大公國（UAE）舉行。

根據兩人會後發布的聯合聲明，胡克斯特拉將在COP28會議中宣布歐盟及其成員國對「損失與損害」（loss and damage）專款的「重大財務支持」。

該專款於去年COP27會議通過設立，旨在資助弱勢國家受氣候變遷影響的損失。

這項由富國金援窮國的計畫原本受到不小阻力，去年通過後如何具體落實，將是今年會議的焦點議題之一。

歐盟、美國與阿拉伯聯合大公國也正號召各國承諾讓再生能源使用量在2030年前加碼3倍，並逐步汰除燃煤，他們打算將此倡議納入12月2日COP28的世界氣候行動領袖峰會（Climate Action Summit）成果中。

胡克斯特拉在前述聯合聲明中指出，歐盟將在領袖峰會對再生能源加碼的承諾宣布具體投入金額，並邀請其他國家也在領袖峰會上跟進。

賈比爾與胡克斯特拉的背景為今日會面增添異趣。

由於賈比爾身為阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Company）執行長，他被任命為COP28主席曾遭到部分歐盟國家質疑。不過歐盟任命荷蘭前外交部長胡克斯特拉接任氣候執委，也曾受到歐洲環保團體公開批評，指其未曾在此領域留有政績，甚至長期為石油產業說項。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰