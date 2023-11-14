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網域「.tk」充斥大量詐騙網站，太平洋小島托克勞為何淪為全球數位犯罪溫床？

網域「.tk」充斥大量詐騙網站，太平洋小島托克勞為何淪為全球數位犯罪溫床？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

克勞走向網路犯罪溫床的核心原因在於用戶能在「.tk」網域註冊一年期的免費網站，祖比爾及其公司Freenom在規劃之初便表示，使用者在註冊後會於網站上收到.tk託管的廣告，若用戶想停止接收這些廣告投放，可選擇進一步支付費用。然而祖比爾並沒有詳盡的告訴托克勞政府.tk網域將採免費註冊網站的方式運行，且前者當初承諾會支付一定的利潤所得給托克勞官方，但最後亦沒有兌現。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

人口僅約1400人、位於南太平洋的紐西蘭屬地托克勞群島（Tokelau）近幾年迅速躍升為「網路巨擘」行列，托克勞的網域名稱「.tk」全球註冊量一度高達2500萬，然而如此「受歡迎」的網域其實早已成為網路犯罪溫床。

麻省理工學院旗下刊物《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）近日透露，由3個珊瑚島環礁所構成的托克勞群島直到1997年才有通訊設備，是全世界最後一處接通電話的地區，而托克勞當前擁有使用量極高的網域並非好事，因為註冊於.tk網域的用戶幾乎皆是網路犯罪分子，這些有心人士利用該網域發送垃圾郵件、竊取個資、進行網路釣魚、網路詐騙以及散布惡意軟體。

總部設於美國佛羅里達州（Florida）的新聞網站《Newser》表示，只要是網際網路的使用者幾乎都有開啟過以.tk為域名的網站，只是大多數用戶並未發現這些網站以.tk名稱註冊。

托克勞唯一的電信服務公司Teletok前總經理埃諾薩（Tealofi Enosa）指出，托克勞由於資源有限及人口過少，該地區並未擁有足夠的資金和專業知識來營運自身的網域，在這樣的背景下，交由外部專家管理是最合宜的方式，理論上托克勞還可從中獲取收益。

而國家和地區頂級域名（ccTLD）交由外部人士託管，正好符合荷蘭網路企業家祖比爾（Joost Zuurbier）的理念，在祖比爾的遊說下，托克勞群島最終在2001年同意.tk網域交由祖比爾註冊並託管，雙方簽署協議後祖比爾更從南太平洋島國薩摩亞（Samoa），乘船36小時抵達托克勞安裝路由器，然而原本以為是雙贏的局面卻演變成托克勞不幸的開始。

托克勞為何會淪為網路犯罪中心？

數位資訊平台《isp.page》解釋，托克勞走向網路犯罪溫床的核心原因在於用戶能在「.tk」網域註冊一年期的免費網站，祖比爾及其公司Freenom在規劃之初便表示，使用者在註冊後會於網站上收到.tk託管的廣告，若用戶想停止接收這些廣告投放，可選擇進一步支付費用。然而祖比爾並沒有詳盡的告訴托克勞政府.tk網域將採免費註冊網站的方式運行，且前者當初承諾會支付一定的利潤所得給托克勞官方，但最後亦沒有兌現。

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