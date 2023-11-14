加薩最大醫院燃料耗盡，7嬰兒在內累計34死；以色列防長：哈瑪斯已失去對加薩掌控
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加薩走廊衛生部次長黎希（Youssef Abu Rish）告訴《法新社》，最新死亡人數包含27位成年重症病患及7名嬰兒。加薩走廊規模最大的西法醫院，一直處於以色列與哈瑪斯激烈戰鬥的中心，以色列指控哈瑪斯武裝分子藏身於醫院下方的地道，但哈瑪斯否認指控。
以哈戰爭未歇，以色列防長：哈瑪斯失去對加薩掌控
（中央社）以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天（當地時間13日）表示，統治加薩走廊（Gaza Strip）長達16年的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas），已經失去對於當地的掌控。
《法新社》報導，葛朗特指出：「哈瑪斯已經失去對於加薩的掌控，恐怖分子正往南方逃去，平民正在劫掠哈瑪斯的基地。」但他沒有提供證據佐證此番說法。
以色列各大電視台播放的畫面中，葛朗特還說：「他們不再對（哈瑪斯）政府有信心了。」
加薩走廊的哈瑪斯政府聲稱，以色列與哈瑪斯武裝分子持續超過5週的戰鬥後，加薩走廊的死亡人數在今天達到1萬1240人。
他們還提到，死者當中有4630位孩童和3130名婦女，另外約有2萬9000人受傷。
加薩最大醫院燃料耗盡，7嬰兒在內累計34死
巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部今天表示，由於燃料耗盡，西法醫院（Al-Shifa Hospital）的死亡人數從上週末以來已增加到34人。
加薩走廊衛生部次長黎希（Youssef Abu Rish）告訴《法新社》，最新死亡人數包含27位成年重症病患及7名嬰兒。
加薩走廊規模最大的西法醫院，一直處於以色列與哈瑪斯激烈戰鬥的中心，以色列指控哈瑪斯武裝分子藏身於醫院下方的地道，但哈瑪斯否認指控。
歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）今天呼籲人道停火，並緊急運送燃料讓加薩當地的醫院維持運作。
哈瑪斯武裝分子10月7日向以色列南部發動致命襲擊，以色列官員指出，以國方面約有1200人喪命，其中大部分是平民，還有大約240位人質遭哈瑪斯挾持。
加薩走廊的衛生官員則聲稱，以色列對於加薩走廊執行的軍事行動，迄今已造成當地有超過1萬1100人死亡，其中大多數也都是平民。
歐盟譴責哈瑪斯用醫院當盾牌，籲以色列保護平民
歐盟12日譴責哈瑪斯在加薩「利用醫院和平民當作盾牌」的行徑，同時也敦促以色列要展現「最大程度的克制」以保護平民，使其免受持續中戰爭的影響。
歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在聲明中說：「歐盟對加薩日益加深的人道主義危機感到十分擔憂。」
歐盟發出呼籲之際，加薩最大的醫療機構西法醫院多次成為攻擊的目標。加薩衛生官員表示，其中在今天的一次攻擊摧毀了心臟科病房。
巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，另一個醫療機構聖城醫院（Al-Quds Hospital）因為發電機燃油短缺而停止服務。
以色列否認蓄意針對醫院進行攻擊，並指控哈瑪斯利用這些設施或它們地下的通道作為藏身之處，不過這樣的說法遭哈瑪斯否認。
歐盟的聲明說：「這些敵對的行動嚴重影響醫院運作，並對平民和醫護人員帶來可怕的傷亡。」
「歐盟強調，國際人道法（International Humanitarian Law）明文規定，醫院及院內醫療用品、平民必須受到保護。」
「除此之外，還必須讓醫院隨時能獲得最緊急情況下所需使用的醫療用品，且要讓需要緊急醫療照護的患者能安全地被疏散。在這樣的情況下，我們敦促以色列做最大程度的克制，以確保平民受到保護。」
聲明中說到：「歐盟譴責哈瑪斯利用醫院及平民當作盾牌的行為。」
歐盟也重申其立場，稱以色列「有權根據國際法和國際人道法來保衛自己。」
歐盟呼籲允許人道主義援助迅速且「不受阻礙」的進入，以便救援物資能夠送到加薩民眾手上，他們1個多月來頻頻遭轟炸襲擊，飽受流離失所之苦，能獲得的水、食物、燃料、避難之處都極為有限。
歐盟呼籲哈瑪斯釋放其武裝分子10月7日攻擊鄰近加薩的以色列社區時所挾持的240名人質，並稱允許紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）探望人質「至關重要」。
歐盟表示：「我們也要一起呼籲，立即停止敵對行動，並建立起人道主義走廊。」
根據以色列的數據，這場由哈瑪斯10月7日襲擊引發的加薩史上最血腥戰爭，已經奪走約1200條人命，其中多數是平民。
而根據加薩哈瑪斯執政當局媒體辦公室所稱，以色列無情的回擊，已害死至少1萬1180人，遇害者大多為平民，當中還包括4609名兒童。
以色列：與哈瑪斯開戰以來，以軍迄今44人陣亡
以色列軍方12日宣布，以軍在加薩走廊北部地區再增2名士兵殉國，自10月7日與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯開戰以來，以軍已有44人陣亡。
以色列軍方發言人告訴《法新社》，以軍共有44人於「戰爭期間喪生於加薩」。
新聞來源
- 以哈戰爭未歇 以色列防長：哈瑪斯失去對加薩掌控（中央社）
- 加薩最大醫院燃料耗盡 7嬰兒在內累計34死（中央社）
- 歐盟譴責哈瑪斯用醫院當盾牌 籲以色列保護平民（中央社）
- 以色列：與哈瑪斯開戰以來 以軍迄今44人陣亡（中央社）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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