拜習會：台灣問題、俄烏戰爭、以巴衝突、重啟軍事對話，時隔一年美中元首再會晤有哪些看點？
我們想讓你知道的是
分析人士認為，這次領導人會晤更多是為了管理競爭和穩定雙邊關係，防止對抗升級，產生對雙方都不利的負面影響。但不要期望取得更多突破性進展，對所謂「重啟」雙邊關係不應抱有期望。其中一部分重要原因是，美中雙方目前仍是競爭對手，雙方都試圖在軍事、經濟、貿易等方面的牽制對方的影響力。在人權問題、美國的印太戰略、中國的「一帶一路」倡議等方面上存在根本分歧。
美中兩國元首拜登和習近平將在萬眾期待下會晤。
本次會晤將在於11月14日至17日在美國舊金山主辦的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間舉行。
這是拜登任期內第二次與習近平會面，也是美中雙邊關係自今年年初「間諜氣球事件」以來首次會面。目前兩國關係處於冰凍期，高層軍事交流中斷。有觀點認為，本次會談的意義在於，雙方意識到關係繼續惡化的危險性，試圖為阻止惡化加劇而努力。
上次兩國元首會晤是在去年11月印尼峇里島G20會議期間。
台灣問題、以巴衝突等擺上議程
美國官員表示，這次會晤涉及問題廣泛，包括台灣問題、以巴衝突、烏克蘭戰爭等。
台灣問題是中國最在意的問題。中國聲稱對台灣這個自治島嶼擁有主權。台灣將於明年年初舉行總統大選。
不過，專家並不期待在台灣問題上有所突破。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群認為，預計拜登將重申美方立場，比如「一中政策」和「不支持台獨」，不會有更多的表述。 中方也會強調一慣立場，特別是「反台獨」，反對「一中一台」等。
「中方對美方是否言行一致，一直持懷疑態度」，朱志群表示。
據一位美國政府高級官員稱，拜登預計將強調美國對中國在台灣週邊軍事活動的擔憂。
在以巴衝突上，分析認為，就像俄烏戰爭一樣，以巴衝突為中美合作提供了一個潛在的合作機會。
朱志群教授指出，「美國可以利用其對以色列的影響力迫使局勢降級，並向加沙安全運送人道主義援助，而中國則可以利用其與巴勒斯坦和以色列的友好關係呼籲立即停火。」
拜登最迫切的要求可能是希望中國限制伊朗，利用北京所擁有的影響力警告伊朗不要因以巴衝突而使中東暴力升級。
此外，預計美中元首還將討論美國對中國的技術出口限制，以及中國在南海和東海的領土主張方面引發的緊張局勢。
美中能否重啟軍事對話
美國白宮國家安全顧問沙利文指出，重新建立兩國軍事聯繫是美國的首要目標。
沙利文週日接受美國媒體訪問時指出，中國基本上切斷了美中兩國的軍事聯繫。拜登認為，重新建立聯繫符合美國國家安全利益，他將藉與習近平會晤向這個目標推進。
沙利文還指出，恢復美中軍事聯繫，包括從高層領導到戰術行動層面的每一層面，他強調美中需要溝通管道，以免發生錯誤、誤判或誤傳。
去年，時任美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，引發中國極度憤怒，導致中斷了兩國軍方之間的聯繫。
美國官員說，拜登「決心」恢復這些渠道，但中國似乎「不情願」。其中一位官員說：「這已經不是五年或十年前的關係了，我們談論的不是一長串成果。」
美國官員表示，在過去一年中，美國外交官在與中國官員的「幾乎每次談話」中都提出重建軍事對話的重要性，但都沒有成功。
一位官員指出，在討論這一問題時，中方經常提出「間諜氣球事件」。這位官員說：「我認為間諜氣球事件凸顯了我們當時在與中國政府建立高層次、有影響的溝通方面遇到的困難。」
今年年初，美國偵查到有中國「間諜氣球」飛越美國領土上空，隨後在拜登的指示下將其擊落。該事件後，布林肯曾推遲了訪華計劃，稱中國的行為「不可接受和不負責任的」。
在氣球危機之後，拜登政府一直努力緩和緊張局勢。最終，布林肯於6月前往北京，稱與習近平先生進行了「坦誠的對話」。此後，美國財政部長耶倫、氣候變遷特使克里和商務部長雷蒙多也相繼訪華，試圖與中國相關領域的高層重建對話。
最終，中方也發出了橄欖枝。中國外交部長王毅於10月底訪問美國，為拜登與習近平在舊金山的會晤創造了條件。
朱志群教授認為，拜習會後，軍事高層交流「可能會有些突破性的進展」，比如雙方在恢復了經貿和氣候變遷等高層對話的基礎上，宣布將逐步恢復軍事高層交流。
「如果雙方繼續營造良好的氛圍，中方可能會邀請美國國防部長和參謀長聯席會議主席層次的官員訪華，而中方也會有軍事高層赴美。 當然，現在中國國防部長人選目前還不明朗，這方面的交流會有所延誤。」
對會談成果預期不高
分析人士認為，這次領導人會晤更多是為了管理競爭和穩定雙邊關係，防止對抗升級，產生對雙方都不利的負面影響。但不要期望取得更多突破性進展，對所謂「重啟」雙邊關係不應抱有期望。
其中一部分重要原因是，美中雙方目前仍是競爭對手，雙方都試圖在軍事、經濟、貿易等方面的牽制對方的影響力。在人權問題、美國的印太戰略、中國的「一帶一路」倡議等方面上存在根本分歧。
另外，華盛頓的鷹派並不支持拜登政府與中國領導人接觸。在美國即將進入大選期間，類似言論將持續充斥華盛頓政壇。
在中國方面，北京將關係惡化歸咎於華盛頓，認為拜登政府心口不一。
美國戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國研究專家裘德－布蘭切特（Jude Blanchette）說，習近平在3月份指責美國領導西方「包圍、遏制和壓制中國」時明確表達了這一態度。
中國駐美大使謝鋒最近稱讚了中美關係改善的積極進展，但他強調了美國言行一致的重要性。
他在11月9日中美交流基金會舉辦的「香港中美論壇」上通過視像表示，「美國需要以行動兌現承諾，不試圖改變中國的體制，不需求冷戰，不支持台灣獨立、兩國中國或一中一台，不試圖阻礙中國經濟發展。」
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