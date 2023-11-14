習近平將出席APEC，場外中國人士阻台灣記者拍攝抗議標語，捷克電視台採訪遭搶檔案全不見
我們想讓你知道的是
台灣領袖代表張忠謀預計14日下午飛抵舊金山，入住舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店（The Westin St. Francis San Francisco on Union Square）；另消息人士指出，美國總統拜登將下榻費爾蒙特酒店（Fairmont San Francisco），記者13日實地直擊，現場已陸續架設鐵欄杆，戒備愈趨森嚴。
APEC即將登場 舊金山忙打理門面迎貴賓
（中央社）就像是沒打掃住家環境的夫妻突然發現鄰居要來拜訪一樣，美國加州舊金山正開啟緊急模式，準備迎接數千名深具影響力的亞太經濟合作會議（APEC）貴賓。
《法新社》報導，舊金山這次整頓市容的企圖心很明顯，試圖整頓近年來這個破舊市中心有關公然吸毒、遊民、垃圾和犯罪的惡名。
APEC太平洋國家領袖峰會本週登場，舊金山主要街道已清掃乾淨，路面坑洞重新補平，而多國外交官員、媒體、企業人士將駐足的購物暨商業區也有一整隊的警察在巡邏。
一名自稱「奧利佛」（Oliver）的慢跑人士11日告訴《法新社》說：「這裡以遊民帳篷營和毒販而惡名昭彰」。他說，市府為了APEC，「基本上剛把市容清乾淨」。
這樣的成果，有點像把雜物通通堆到家裡客房，把門一關，然後暗自希望來訪的鄰居千萬別要求開門進去看。
舊金山部分街道非常整潔和寬闊，通常被一個個帳篷占據的地下道一塵不染；另外有些道路因為最近剛經過高壓清洗而閃閃發光，甚至有點飄香了。
然而，主要街道後面一兩條街，這座城市的弱點就顯而易見：吸毒者仍倒在門口，精神疾病者仍對天怒吼著。
由於舊金山壓倒性偏向自由派，市府也由民主黨人士把持，因此這裡就淪為政治右派拳打腳踢的沙袋，成了他們口中因怯懦政策而衰敗的實例。
而這不僅僅是美國國內議題。華文媒體也猛攻這座城市是「犯罪天堂」和「鬼城」。
對舊金山市管理人員來說，APEC成了改變他們口中「誤解陳述」的大好機會。
市長布里德（London Breed）告訴媒體：「讓人遺憾的是，（講述）舊金山故事的人，也許甚至不住在這裡，而是照著他們從社群網站上所看到的來說。」
她說：「我認為，外界有關舊金山的批評當中，有一部分是其他主要城市也在面臨的挑戰。」
她說：「（強效類鴉片止痛劑）芬太尼（fentanyl）危機對美國各地的衝擊尤其龐大，而舊金山正在…努力解決這個問題。」
「我希望人們有親身體驗舊金山的機會，並訴說一個完整的故事。」
市長辦公室說，去（2022）年有3600個新企業在舊金山開張；而市內一向欣欣向榮的餐飲業也即將大展身手：這一星期要想在高級餐廳訂到座位恐非易事。
雖然這不足以堵住某些人的悠悠之口，例如億萬富豪馬斯克（Elon Musk）老愛到自家社群平台X猛批舊金山。但對布里德來說，她真的「在這些社區、公園和開放空間中看到了很多活力和令人興奮的事」。
她說：「我在舊金山各地看到許多美好的事物，我希望舊金山的故事也能包括這些。」
習近平將出席APEC 中媒大陣仗採訪搶占位
（中央社）APEC會議11日於舊金山登場，中國國家主席習近平預料將參觀華埠。12日大批中國媒體抵達舊金山，主辦方規定新聞中心無固定座位、採先到先入座原則，但《新華社》搶先在桌上貼紙條、擺放物品占位。
舊金山政府估計，亞太經濟合作會議（APEC）將有超過2000名媒體人員前來採訪，會場「摩斯康尼中心」（Moscone Center）的國際媒體中心設有座位區、採訪連線區及攝影高台區，部分區域須付費才能使用，開放式座位則採先到先入座的規定。
美國總統拜登（Joe Biden）與習近平將於15日舉行雙邊會談，美中元首的互動和對話以及未來兩國的競合，備受國際媒體和各界關注。拜習會舉行的時間和地點細節則尚未正式對外公布。
除APEC經濟領袖週的各項會議外，由APEC國家中心（The National Center for APEC）主辦的APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）將於14至16日登場，根據官網資訊，拜登和習近平亦受邀參與會議，但並未確認是否出席。
舊金山亞裔人口超過3成，擁有北美歷史最悠久、號稱最大的華埠。11日和12日晚間，華埠封街舉辦大型夜市，效仿市議員殷嘉立（Joel Engardio）日前於選區舉辦的試點夜市，期盼藉由APEC迎來中國和國際遊客期間，挽回人氣。
據了解，習近平這次也可能會參觀華埠內的知名餅家和駐美中華總會館。中國這次有大批記者前來採訪，12日國際媒體中心約有半數是來自中國的媒體。
雖然官方已規定每日的座位先到先入座，若各家媒體需要固定座位須額外付費，中國官媒《新華社》離開前則在桌上貼上手寫紙條，寫上XINHUA NEWS AGENCY，並擺滿大會於展區發放的小點心和書籍，示意已占好座位。
APEC場外現抗議習近平標語 中國人士阻台灣記者拍攝、要求刪影像檔
（中央社）APEC領袖高峰會本週舉行，會場周邊出現高舉「中國有集中營」、「習近平還我財產」等標語的抗中人士；台灣媒體團在拍攝傳為中國國家主席習近平下榻飯店時，遭中國口音人士稱「包下整間酒店」，以隱私為由阻擋拍攝。
亞太經濟合作會議（APEC）11日展開，21個經濟體成員領袖將陸續抵達，舊金山警方11日開始在場館「摩斯康尼中心」（Moscone Center）四周架設起黑色圍欄，需配戴識別證才能進出。
台灣領袖代表張忠謀預計14日下午飛抵舊金山，入住舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店（The Westin St. Francis San Francisco on Union Square）；另消息人士指出，美國總統拜登將下榻費爾蒙特酒店（Fairmont San Francisco），記者13日實地直擊，現場已陸續架設鐵欄杆，戒備愈趨森嚴。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟