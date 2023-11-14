習近平將出席APEC，場外中國人士阻台灣記者拍攝抗議標語，捷克電視台採訪遭搶檔案全不見

APEC即將登場 舊金山忙打理門面迎貴賓

（中央社）就像是沒打掃住家環境的夫妻突然發現鄰居要來拜訪一樣，美國加州舊金山正開啟緊急模式，準備迎接數千名深具影響力的亞太經濟合作會議（APEC）貴賓。

《法新社》報導，舊金山這次整頓市容的企圖心很明顯，試圖整頓近年來這個破舊市中心有關公然吸毒、遊民、垃圾和犯罪的惡名。

APEC太平洋國家領袖峰會本週登場，舊金山主要街道已清掃乾淨，路面坑洞重新補平，而多國外交官員、媒體、企業人士將駐足的購物暨商業區也有一整隊的警察在巡邏。

一名自稱「奧利佛」（Oliver）的慢跑人士11日告訴《法新社》說：「這裡以遊民帳篷營和毒販而惡名昭彰」。他說，市府為了APEC，「基本上剛把市容清乾淨」。

這樣的成果，有點像把雜物通通堆到家裡客房，把門一關，然後暗自希望來訪的鄰居千萬別要求開門進去看。

舊金山部分街道非常整潔和寬闊，通常被一個個帳篷占據的地下道一塵不染；另外有些道路因為最近剛經過高壓清洗而閃閃發光，甚至有點飄香了。

然而，主要街道後面一兩條街，這座城市的弱點就顯而易見：吸毒者仍倒在門口，精神疾病者仍對天怒吼著。

由於舊金山壓倒性偏向自由派，市府也由民主黨人士把持，因此這裡就淪為政治右派拳打腳踢的沙袋，成了他們口中因怯懦政策而衰敗的實例。

而這不僅僅是美國國內議題。華文媒體也猛攻這座城市是「犯罪天堂」和「鬼城」。

對舊金山市管理人員來說，APEC成了改變他們口中「誤解陳述」的大好機會。

市長布里德（London Breed）告訴媒體：「讓人遺憾的是，（講述）舊金山故事的人，也許甚至不住在這裡，而是照著他們從社群網站上所看到的來說。」

她說：「我認為，外界有關舊金山的批評當中，有一部分是其他主要城市也在面臨的挑戰。」

她說：「（強效類鴉片止痛劑）芬太尼（fentanyl）危機對美國各地的衝擊尤其龐大，而舊金山正在…努力解決這個問題。」

「我希望人們有親身體驗舊金山的機會，並訴說一個完整的故事。」

市長辦公室說，去（2022）年有3600個新企業在舊金山開張；而市內一向欣欣向榮的餐飲業也即將大展身手：這一星期要想在高級餐廳訂到座位恐非易事。

雖然這不足以堵住某些人的悠悠之口，例如億萬富豪馬斯克（Elon Musk）老愛到自家社群平台X猛批舊金山。但對布里德來說，她真的「在這些社區、公園和開放空間中看到了很多活力和令人興奮的事」。

她說：「我在舊金山各地看到許多美好的事物，我希望舊金山的故事也能包括這些。」

習近平將出席APEC 中媒大陣仗採訪搶占位

（中央社）APEC會議11日於舊金山登場，中國國家主席習近平預料將參觀華埠。12日大批中國媒體抵達舊金山，主辦方規定新聞中心無固定座位、採先到先入座原則，但《新華社》搶先在桌上貼紙條、擺放物品占位。

舊金山政府估計，亞太經濟合作會議（APEC）將有超過2000名媒體人員前來採訪，會場「摩斯康尼中心」（Moscone Center）的國際媒體中心設有座位區、採訪連線區及攝影高台區，部分區域須付費才能使用，開放式座位則採先到先入座的規定。

Photo Credit: 中央社 舊金山APEC會場「摩斯康尼中心」的國際媒體中心裝設大型APEC看板供媒體連線使用，開放式座位則採先到先入座的規定。

美國總統拜登（Joe Biden）與習近平將於15日舉行雙邊會談，美中元首的互動和對話以及未來兩國的競合，備受國際媒體和各界關注。拜習會舉行的時間和地點細節則尚未正式對外公布。

除APEC經濟領袖週的各項會議外，由APEC國家中心（The National Center for APEC）主辦的APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）將於14至16日登場，根據官網資訊，拜登和習近平亦受邀參與會議，但並未確認是否出席。

舊金山亞裔人口超過3成，擁有北美歷史最悠久、號稱最大的華埠。11日和12日晚間，華埠封街舉辦大型夜市，效仿市議員殷嘉立（Joel Engardio）日前於選區舉辦的試點夜市，期盼藉由APEC迎來中國和國際遊客期間，挽回人氣。

據了解，習近平這次也可能會參觀華埠內的知名餅家和駐美中華總會館。中國這次有大批記者前來採訪，12日國際媒體中心約有半數是來自中國的媒體。

雖然官方已規定每日的座位先到先入座，若各家媒體需要固定座位須額外付費，中國官媒《新華社》離開前則在桌上貼上手寫紙條，寫上XINHUA NEWS AGENCY，並擺滿大會於展區發放的小點心和書籍，示意已占好座位。

Photo Credit: 中央社 大批中國媒體抵達舊金山APEC會場，APEC官方規定新聞中心無固定座位、採先到先入座原則，中國官媒則在桌上貼紙條擺放物品示意占位。

APEC場外現抗議習近平標語 中國人士阻台灣記者拍攝、要求刪影像檔

（中央社）APEC領袖高峰會本週舉行，會場周邊出現高舉「中國有集中營」、「習近平還我財產」等標語的抗中人士；台灣媒體團在拍攝傳為中國國家主席習近平下榻飯店時，遭中國口音人士稱「包下整間酒店」，以隱私為由阻擋拍攝。

亞太經濟合作會議（APEC）11日展開，21個經濟體成員領袖將陸續抵達，舊金山警方11日開始在場館「摩斯康尼中心」（Moscone Center）四周架設起黑色圍欄，需配戴識別證才能進出。

台灣領袖代表張忠謀預計14日下午飛抵舊金山，入住舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店（The Westin St. Francis San Francisco on Union Square）；另消息人士指出，美國總統拜登將下榻費爾蒙特酒店（Fairmont San Francisco），記者13日實地直擊，現場已陸續架設鐵欄杆，戒備愈趨森嚴。