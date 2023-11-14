《華盛頓郵報》：哈瑪斯曾準備第2階段攻擊，欲讓戰火擴及中東

華郵：哈瑪斯曾準備第2階段攻擊，欲讓戰火擴及中東

（中央社）《華盛頓郵報》報導，自10月7日以來蒐集到的證據顯示，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）曾準備發動「第2階段」攻擊，企圖在約旦河西岸和其他地區煽動暴力。

報導說，從戰死恐怖分子身上搜出的地圖、圖畫、筆記以及他們攜帶的武器和裝備，可以發現一些線索。

在被哈瑪斯占領的集體農場（Kibbutz）小鎮貝里（Be'eri），一名死去的戰士身上帶著一本筆記本，上頭潦草地寫著《古蘭經》經文和他接獲的命令，「殺死盡可能多的人，劫持盡可能多的人質。」其他人則備有毒氣罐、手銬和溫壓手榴彈，目的是讓這座小鎮在一夕之間變成人間煉獄。

所有的一切都像是駭人拼圖中的每一小塊，構成這起恐怖行動的每一處細節，在特定地點進行數以百計不同的犯罪活動。以色列遇襲5週後，重新組裝的碎片開始揭露哈瑪斯更廣泛計畫的輪廓，分析人士說，這項計畫的目的不僅僅是殺死和俘虜以色列人，而是點燃一場席捲中東地區的烈焰，從而激起更大規模的衝突。

根據報導，4個西方和中東國家的10多名現任和前任情報和安全官員提出的證據顯示，哈瑪斯策劃者意圖發動一場歷史性攻擊，盼能藉此迫使以色列做出壓倒性反應。幾名先前未曾論及此事的官員說，有關哈瑪斯引戰動機的情報在最近幾天變得更加清晰。

這些調查結果，也讓各界對哈瑪斯欺騙以色列情報機構，並挫敗以色列國防軍（Israel Defense Forces）在第一時間擋下攻擊的策略和方法有了新的認識。哈瑪斯在大約30個地點突破以色列邊境後，在至少22座以色列村莊、城鎮和軍事哨所對士兵和平民大開殺戒，接著將以色列守軍捲入槍戰，雙方持續交火超過1天。

新證據顯示，他們當時甚至計劃要展開進一步行動。這些官員說，其中一些好戰分子帶著足夠維持數天的糧食、彈藥和裝備並接獲指示，倘若第一波攻勢成功，他們將繼續深入以色列，可能對以國較大城市發動攻擊。

聽取簡報的前美國官員匿名表示：「如果發生了這種情況，將是一次巨大的宣傳勝利，這不僅是對以色列的象徵性打擊，也是對巴勒斯坦自治政府的象徵性打擊。」

哈瑪斯官員納伊姆（Basem Naim）說：「我們知道會掀起一波激烈反應，但如果有其他選擇，我們也不會走上這條路。我們別無選擇。」

調查結果揭露哈瑪斯在發動突襲前，鉅細靡遺地蒐集情報。一些死去的戰士身上帶著高解析度地圖，據推測是透過離地150英尺的無人機所繪製，從影像中植被的乾燥程度來看，時間點大概落在夏天。

此外，還有一支部隊帶著在亞魯米集體農場（Kibbutz Alumim）發現並搶來的以色列武器和彈藥清單，而哈瑪斯武裝分子並未攻破這處集體農場。

除了地圖和其他文件外，許多死去的戰士身上還帶著手銬和瓦斯罐，以及燒毀民宅的指令。據目擊者和趕赴現場的第一線應變人員表示，這項策略的目的是將居民逼出安全避難處。

令一些分析人士更加擔憂的是，有證據表明哈瑪斯當時正在為更大規模的攻擊做準備。

一名不願透露姓名的以色列高官說：「他們計劃發動第2階段攻擊，鎖定目標包括以色列主要城市和軍事基地。」

分析人士說，哈瑪斯精心策劃和準備大規模屠殺以色列平民，極可能激怒以色列政府派軍前往加薩。事實上，哈瑪斯領導人已公開表示願為此蒙受重大損失，其中可能包括讓許多生活在哈瑪斯統治下的加薩百姓失去生命。

現任和前任情報官員和反恐專家指出，哈瑪斯願意接受這樣的犧牲，作為在中東地區推動新一波巴勒斯坦暴力抗爭的代價，並破壞以色列和阿拉伯國家關係正常化的努力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航