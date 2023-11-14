《華盛頓郵報》：哈瑪斯曾準備第2階段攻擊，欲讓戰火擴及中東
我們想讓你知道的是
所有的一切都像是駭人拼圖中的每一小塊，構成這起恐怖行動的每一處細節，在特定地點進行數以百計不同的犯罪活動。以色列遇襲5週後，重新組裝的碎片開始揭露哈瑪斯更廣泛計畫的輪廓，分析人士說，這項計畫的目的不僅僅是殺死和俘虜以色列人，而是點燃一場席捲中東地區的烈焰，從而激起更大規模的衝突。
華郵：哈瑪斯曾準備第2階段攻擊，欲讓戰火擴及中東
（中央社）《華盛頓郵報》報導，自10月7日以來蒐集到的證據顯示，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）曾準備發動「第2階段」攻擊，企圖在約旦河西岸和其他地區煽動暴力。
報導說，從戰死恐怖分子身上搜出的地圖、圖畫、筆記以及他們攜帶的武器和裝備，可以發現一些線索。
在被哈瑪斯占領的集體農場（Kibbutz）小鎮貝里（Be'eri），一名死去的戰士身上帶著一本筆記本，上頭潦草地寫著《古蘭經》經文和他接獲的命令，「殺死盡可能多的人，劫持盡可能多的人質。」其他人則備有毒氣罐、手銬和溫壓手榴彈，目的是讓這座小鎮在一夕之間變成人間煉獄。
所有的一切都像是駭人拼圖中的每一小塊，構成這起恐怖行動的每一處細節，在特定地點進行數以百計不同的犯罪活動。以色列遇襲5週後，重新組裝的碎片開始揭露哈瑪斯更廣泛計畫的輪廓，分析人士說，這項計畫的目的不僅僅是殺死和俘虜以色列人，而是點燃一場席捲中東地區的烈焰，從而激起更大規模的衝突。
根據報導，4個西方和中東國家的10多名現任和前任情報和安全官員提出的證據顯示，哈瑪斯策劃者意圖發動一場歷史性攻擊，盼能藉此迫使以色列做出壓倒性反應。幾名先前未曾論及此事的官員說，有關哈瑪斯引戰動機的情報在最近幾天變得更加清晰。
這些調查結果，也讓各界對哈瑪斯欺騙以色列情報機構，並挫敗以色列國防軍（Israel Defense Forces）在第一時間擋下攻擊的策略和方法有了新的認識。哈瑪斯在大約30個地點突破以色列邊境後，在至少22座以色列村莊、城鎮和軍事哨所對士兵和平民大開殺戒，接著將以色列守軍捲入槍戰，雙方持續交火超過1天。
新證據顯示，他們當時甚至計劃要展開進一步行動。這些官員說，其中一些好戰分子帶著足夠維持數天的糧食、彈藥和裝備並接獲指示，倘若第一波攻勢成功，他們將繼續深入以色列，可能對以國較大城市發動攻擊。
聽取簡報的前美國官員匿名表示：「如果發生了這種情況，將是一次巨大的宣傳勝利，這不僅是對以色列的象徵性打擊，也是對巴勒斯坦自治政府的象徵性打擊。」
哈瑪斯官員納伊姆（Basem Naim）說：「我們知道會掀起一波激烈反應，但如果有其他選擇，我們也不會走上這條路。我們別無選擇。」
調查結果揭露哈瑪斯在發動突襲前，鉅細靡遺地蒐集情報。一些死去的戰士身上帶著高解析度地圖，據推測是透過離地150英尺的無人機所繪製，從影像中植被的乾燥程度來看，時間點大概落在夏天。
此外，還有一支部隊帶著在亞魯米集體農場（Kibbutz Alumim）發現並搶來的以色列武器和彈藥清單，而哈瑪斯武裝分子並未攻破這處集體農場。
除了地圖和其他文件外，許多死去的戰士身上還帶著手銬和瓦斯罐，以及燒毀民宅的指令。據目擊者和趕赴現場的第一線應變人員表示，這項策略的目的是將居民逼出安全避難處。
令一些分析人士更加擔憂的是，有證據表明哈瑪斯當時正在為更大規模的攻擊做準備。
一名不願透露姓名的以色列高官說：「他們計劃發動第2階段攻擊，鎖定目標包括以色列主要城市和軍事基地。」
分析人士說，哈瑪斯精心策劃和準備大規模屠殺以色列平民，極可能激怒以色列政府派軍前往加薩。事實上，哈瑪斯領導人已公開表示願為此蒙受重大損失，其中可能包括讓許多生活在哈瑪斯統治下的加薩百姓失去生命。
現任和前任情報官員和反恐專家指出，哈瑪斯願意接受這樣的犧牲，作為在中東地區推動新一波巴勒斯坦暴力抗爭的代價，並破壞以色列和阿拉伯國家關係正常化的努力。
新聞來源
延伸閱讀
- 加薩最大醫院燃料耗盡，7嬰兒在內累計34死；以色列防長：哈瑪斯已失去對加薩掌控
- 致力於推廣「以巴共存」的以色列集體農場，遭哈瑪斯屠村後還能對「和平」抱有期待嗎？
- 邪惡軸心上演一齣齣「魔幻現實」，全世界離第三次世界大戰或已不遠了
- 我在以色列，親歷哈瑪斯安息日突襲：你看到現在發生的一切，還相信異族共存嗎？
- 「身經百戰」的ZAKA志工涉險搬運屍體，在以巴衝突最前線見證「黑色安息日」的集體創傷
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-11-14 約旦河西岸處境不比加薩好，以色列屯民對巴勒斯坦人的暴力行為更猖狂
- 2023-11-14 《華盛頓郵報》：哈瑪斯曾準備第2階段攻擊，欲讓戰火擴及中東
- 2023-11-14 加薩最大醫院燃料耗盡，7嬰兒在內累計34死；以色列防長：哈瑪斯已失去對加薩掌控
- 2023-11-13 德國總理蕭茲：反對加薩「立即」停火；阿拉伯領袖抨擊以色列力道有別，傳阿聯仍盼與以維持外交關係
Tags：
探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
本場短講邀請到謝哲青從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome