約旦河西岸處境不比加薩好，以色列屯民對巴勒斯坦人的暴力行為更猖狂
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以色列對西岸的管制行動不僅包括增設檢查站，還包括抓人。巴勒斯坦衛生部表示，光是在10月份一個月內，以色列軍隊在西岸就已逮捕1400多名巴勒斯坦人，稱他們與哈瑪斯有關聯。且被殺害的西岸居民總人數已達170人。根據聯合國數據，此數字比以色列軍隊在2022年全年的死亡人數還多。
（中央社）隨著10月7日爆發以哈戰爭，現由巴勒斯坦民族權力機構（PNA, Palestine National Authority）管轄的約旦河西岸（West bank）領土情勢也越發嚴峻。以色列不僅對居住當地的巴勒斯坦人提高限制，以色列屯民對他們施加的暴力行為更為猖狂。
數百萬巴勒斯坦人現居約旦河西岸，自控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列南部發動突擊後，以色列即開始限制巴勒斯坦人穿越約旦河西岸進入以色列領土，使得該地區的緊張局勢進一步惡化。
以色列在西岸設置路障和檢查站，由士兵和武裝警察駐守，控制巴勒斯坦人進出西岸的所有出入境點。安全部隊隨時有權力關閉這些檢查站，且自10月7日以來，關閉的次數更加頻繁，持續時間也更長。
關閉檢查站對於數萬名每天前往耶路撒冷工作、就學、看病或探親的巴勒斯坦人來說，這代表對他們生活的斷層和阻絕，而且嚴重影響他們的生計。
根據埃及媒體《埃及獨立報》（Egypt Indepedent）、英國《BBC》和美國《有線電視新聞網》（CNN）聯合採訪報導，一名住在西岸的巴勒斯坦居民艾哈邁德（Ahmed）在接受採訪時說：「他們關閉了道路。我現在只能在家附近走動。這些檢查站讓我們窒息。」原本在耶路撒冷擔任建築工人，領取比西岸高兩倍工資的艾哈邁德，現在只能在住家附近的橄欖樹摘橄欖，勉強糊口。
另一名居民賈米爾（Jamil）擁有可進入耶路撒冷的許可證，但只允許他每3個月進去5天。「這裡沒有未來。沒有解決辦法。但我們已經習慣了。我們生活在被占領下。」他說。
半島新聞網曾在2021年發布一則已有百萬人觀看過的Youtube影片。片中是一名巴勒斯坦籍婦女對著一名以色列屯民說，雅各（Jacob），這不是你的房子，你這是在偷我的房子。結果該名男子大言不慚回說：「我現在不偷，之後也會有別人來偷！」當時這名以色列屯民正要強行占領她位於東耶路撒冷某社區的家。這部影片最近在社群平台X上又再次熱傳起來。
《埃及獨立報》報導，以色列對西岸的管制行動不僅包括增設檢查站，還包括抓人。巴勒斯坦衛生部表示，光是在10月份一個月內，以色列軍隊在西岸就已逮捕1400多名巴勒斯坦人，稱他們與哈瑪斯有關聯。且被殺害的西岸居民總人數已達170人。根據聯合國數據，此數字比以色列軍隊在2022年全年的死亡人數還多。
國際紅十字會10月份也在其官方網站呼籲：自今年1月以來，約旦河西岸地區已有360餘名巴勒斯坦人喪生在以色列的武力和暴力攻擊下，另有2000多人受傷，成為近10年來傷亡最為慘重的一年。
以色列自1967年第三次以阿戰爭後，即在約旦河西岸設立屯墾區（Settlement），擠壓巴勒斯坦的生存空間，並透過強行占領，使以色列版圖至今仍不斷擴大，將東耶路撒冷併入國土，並將約旦河西岸、加薩走廊當成「軍事占領區」。2006年開始，更大量移入以色列屯民，大舉擴增屯墾區。
住在占領區內的巴勒斯坦人，不僅不具以色列公民權利與法律保障，更被軍事統治與軍法管轄。也因此，巴勒斯坦問題在1967年這場戰爭後，逐漸從「以色列對阿拉伯」的國家戰爭，轉為「以色列對巴勒斯坦」的主權和領土抗爭。
原本在1993年以巴雙方領導人共同簽署的《奧斯陸協議》（Oslo Accord）中，以色列已同意會逐步將西岸控制權移交給巴勒斯坦權力機構；之後卻明目張膽地在西岸建造了數十個屯墾區，公然侵占巴勒斯坦人和國際社會視為未來巴勒斯坦國領土的土地。
現在的約旦河西岸被分為三個不同的區域A、B、C。C區面積最大，約有60％，完全由以色列控制。B區由以色列和巴勒斯坦權力機構共同控制。A區則由巴勒斯坦控制，約20％。
B區和A區之間的城鎮村相隔遙遠，巴勒斯坦人必須穿過以色列完全控制的C區才能進入。但交通方式和檢查站都讓巴勒斯坦人的路途艱辛，幾乎是不可能到達。
據倡導和平並監督屯墾區的以色列組織「Peace Now」稱，目前約有50萬以色列猶太屯民居住在約旦河西岸。許多屯墾區用柵欄圍起，戒備森嚴，完全禁止巴勒斯坦人進入。
多數國家都認為這些屯墾區違反國際法；但以色列卻透過稅收減免和國家安全武裝方式，來允許這些以色列屯民任意侵占巴勒斯坦人的住房和擴張土地；以色列將約旦河西岸視為「有爭議的領土」，並聲稱屯墾政策合法。
西岸不斷升級的暴力事件已引發國際社會的強烈抗議，其中包括聯合國人權事務高級委員特克（Volker Turk）。
特克說：「我緊急呼籲以色列當局立即採取措施，確實保護西岸的巴勒斯坦人。他們每天都遭受以色列軍隊和武裝屯民的暴力、虐待、逮捕、驅逐、恐嚇和羞辱行為。在這些社區內強迫巴勒斯坦人遷移，是嚴重違反日內瓦第四公約的行為。這種侵犯行為不被接受，且明顯違反以色列根據國際人權法所應承擔的義務。」
新聞來源
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- 從我親身經歷的幾段故事不難發現，中東地區的和平是一種願望，而非現實
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。