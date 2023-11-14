分析：台美大選前拜習會，降溫台海局勢良機；北京：將就事關中美關係全局性問題溝通

拜習將會晤 白宮：當面表達維護台海和平穩定願景

（中央社）美國總統拜登即將於15日與中國國家主席習近平會晤。白宮國安顧問蘇利文13日表示，拜登將當面向習近平表達維護台海和平穩定願景。美國也期待會談能取得實質成果。

拜登（Joe Biden）與習近平將利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山召開的機會舉行雙邊會談，這是兩人繼去（2022）年11月在印尼會談後，再次面對面會談。

蘇利文（Jake Sullivan）表示，預期拜登與習近平將討論美中雙邊關係最基本要素，包括加強開放溝通管道與負責任管理競爭，以避免發生衝突。美方實現這一目標的方式是透過密集外交，以消除誤解並避免意外。

蘇利文指出，拜登也認為處理美中複雜關係，領袖間的面對面外交無可取代。美國期待這是一場富有成效的會談。

在被問及拜登將就台灣即將舉行的總統大選向習近平傳遞何種訊息時，蘇利文說道，拜登將向習近平提出一個和平穩定的願景，維護台海和平穩定的願景。

至於重啟軍事溝通管道，蘇利文指出，美國一直做好維持軍事溝通管道的準備，因為這是負責任的唯一做法，以減少誤解，避免緊張升級、管理競爭，不會演變為衝突。不論美中關係發生什麼變化，這樣的軍事聯繫都應該保持不變。

蘇利文表示，美中關係複雜且處於競爭，若管理不好很容易陷入衝突或對抗，因此有效管理美中關係是拜登政府最重要責任。此外，美中必須能夠就雙方面臨的所有關鍵議題直接對話，包括俄羅斯侵略烏克蘭戰爭等危機，也能夠有機會討論如何有效管理台海和平穩定，從而維持台海和平穩定。

拜登與習近平這次的會談除了台海議題、美中競爭關係外，也將討論俄烏戰爭、以色列與巴勒斯坦衝突，以及人權、打擊毒品、人工智慧與公平貿易等議題。

北京：拜習會將就事關中美關係全局性問題溝通

（中央社）「拜習會」在即，中國外交部發言人毛寧13日說，中美兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通；她並稱美方應以實際行動反對台獨。

中國外交部10日晚間宣布，中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議。

澎湃新聞報導，中國外交部13日的例行記者會上，毛寧針對拜習會作上述說明，並說中方始終按照習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，看待和處理中美關係。

毛寧說，中方不懼怕競爭，但是反對以競爭定義中美關係。美方「企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞」。希望美方將不尋求「新冷戰」，「無意同中國發生衝突」等承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

在涉台議題方面，毛寧聲稱，「台海的現狀是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求『台獨』的外部勢力」，並稱「解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」，「美方應當切實恪守堅持『一個中國』，以實際行動反對『台獨』」。

在南海議題上，毛寧說，中方致力於和有關國家通過談判磋商解決有關爭議。「美方應當停止製造藉口，介入中國同有關國家的領土和海洋權益爭議，更不得藉有關問題遏制圍堵中國」。

在當前世界關注的以巴衝突方面，她宣稱「中方始終站在公平正義一邊同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫，保護平民」，希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰發揮建設性作用。

拜習會外交細節講究 水杯置放鮮花擺設馬虎不得

（中央社）香港網路媒體《01》13日報導，中國國家主席習近平15日將在舊金山會晤美國總統拜登（Joe Biden），外交儀節安排鉅細無遺，從座位調整、打招呼、水杯置放或瓶裝水、擺鮮花，都得講究。

中國外交部發言人華春瑩10日晚宣布，應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議。

報導說，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）表示，拜習會可能對於誰先進入會議室，是否拍照等，規劃都非常詳細。

雙方須根據外交禮儀，像是會議時間長短、誰先進入會議室、使用的桌椅、安全人員、翻譯進場在內的細節展開協商，更重要的是討論拜習會結束後，是否發表聯合聲明或公開會議內容。

CSIS亞洲專家車維德（Victor Cha）指出，APEC峰會期間的美中場邊會談安排是「後勤惡夢」，一般情況中國政要到訪美國當然希望獲最高規格接待，但政治上不可能，因APEC由舊金山市主辦而非白宮。

現場擺放的鮮花也很重要，如梅花在中國文化中象徵經歷嚴寒而堅忍不拔，蓮花則意味著和平，屆時該如何設計鮮花的布置也是門學問。

報導說，習近平可能希望拜登在他抵達時親自迎接，中方並期盼兩國領導人能單獨合照，以突顯兩人的「私人關係」。

美國華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）主任何瑞恩（Ryan Hass）稱，中方希望習近平獲拜登尊貴接待以便大內宣。