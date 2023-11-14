中國「一帶一路」承建機場被爆品質不佳，尼泊爾反腐單位調查是否涉貪
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尼泊爾第二大城市波卡拉（Pokhara）耗資2.16億美元（約新台幣70億元）的國際機場於今年1月開放，卻未能吸引任何定期國際航班，這引發了人們對它是否能產生足夠的收入來償還向中國貸款人提供貸款的擔憂。尼泊爾官員已要求北京將貸款改為贈款，以減輕財政負擔，但中國尚未同意。
（中央社）由中國國企集團承建的尼泊爾波卡拉國際機場今年1月投入運行，中方宣傳是「一帶一路」的一張亮麗名片，《紐約時報》報導如今機場被質疑品質不佳，中企誇大項目成本，尼國開始調查可能的腐敗問題。
紐時12日報導，隨著發展中國家衡量從中國大量借款用於重大基礎設施專案的後果，尼泊爾的反腐敗官員已開始對中國國有企業資助和建造的旗艦機場進行調查。
尼泊爾第二大城市波卡拉（Pokhara）耗資2.16億美元（約新台幣70億元）的國際機場於今年1月開放，卻未能吸引任何定期國際航班，這引發了人們對它是否能產生足夠的收入來償還向中國貸款人提供貸款的擔憂。尼泊爾官員已要求北京將貸款改為贈款，以減輕財政負擔，但中國尚未同意。
根據中國公開資訊，波卡拉國際機場是由國企中國機械工業集團下屬的中工國際工程公司承建，2017年正式動工，中方稱這實現了中國工程品質，象徵著尼泊爾國家榮譽，更是中尼共建「一帶一路」的一張亮麗名片。
紐時先前曾報導，中機公司誇大了項目成本，將自身的商業利益置於首位，而尼泊爾民航局等機構沒有提出太多反對意見，這篇報導發表後，尼泊爾反腐單位突襲了民航局位於波卡拉的辦公室，並查扣了與該項目有關的文件。
尼泊爾反腐機構表示，調查還處於初步階段。但有消息表明，收到了20多起對機場品質的投訴。
兩名熟悉調查的人士說，有工程師表示，建築品質受損，基礎設施並不健全。
尼國民航局副局長尼魯拉（Jagannath Niroula）表示，反腐敗調查人員在波卡拉花了2至3天時間調查機場的建設品質。
紐時今年10月報導指出，波卡拉機場6月時才迎來首個國際航班，這是一架中國四川航空的航班，乘客是來參加一場親善龍舟賽的運動員和中國官員。包機費用由北京承擔。機場的方方面面幾乎都依靠中國的支持，就連首批來客都是如此。
報導表示，歡慶場面的背後是令人不安的現實，這座昂貴的機場大部分由中國公司建設，由北京出資，它是中國的一場外交勝利，也讓其國有企業大發財。但對尼泊爾來說，它已經是一個沉重的經濟負擔，讓這個國家在未來數年都背著中國貸款機構的債務。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。