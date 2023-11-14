中國「一帶一路」承建機場被爆品質不佳，尼泊爾反腐單位調查是否涉貪

（中央社）由中國國企集團承建的尼泊爾波卡拉國際機場今年1月投入運行，中方宣傳是「一帶一路」的一張亮麗名片，《紐約時報》報導如今機場被質疑品質不佳，中企誇大項目成本，尼國開始調查可能的腐敗問題。

紐時12日報導，隨著發展中國家衡量從中國大量借款用於重大基礎設施專案的後果，尼泊爾的反腐敗官員已開始對中國國有企業資助和建造的旗艦機場進行調查。

尼泊爾第二大城市波卡拉（Pokhara）耗資2.16億美元（約新台幣70億元）的國際機場於今年1月開放，卻未能吸引任何定期國際航班，這引發了人們對它是否能產生足夠的收入來償還向中國貸款人提供貸款的擔憂。尼泊爾官員已要求北京將貸款改為贈款，以減輕財政負擔，但中國尚未同意。

根據中國公開資訊，波卡拉國際機場是由國企中國機械工業集團下屬的中工國際工程公司承建，2017年正式動工，中方稱這實現了中國工程品質，象徵著尼泊爾國家榮譽，更是中尼共建「一帶一路」的一張亮麗名片。

紐時先前曾報導，中機公司誇大了項目成本，將自身的商業利益置於首位，而尼泊爾民航局等機構沒有提出太多反對意見，這篇報導發表後，尼泊爾反腐單位突襲了民航局位於波卡拉的辦公室，並查扣了與該項目有關的文件。

尼泊爾反腐機構表示，調查還處於初步階段。但有消息表明，收到了20多起對機場品質的投訴。

兩名熟悉調查的人士說，有工程師表示，建築品質受損，基礎設施並不健全。

尼國民航局副局長尼魯拉（Jagannath Niroula）表示，反腐敗調查人員在波卡拉花了2至3天時間調查機場的建設品質。

紐時今年10月報導指出，波卡拉機場6月時才迎來首個國際航班，這是一架中國四川航空的航班，乘客是來參加一場親善龍舟賽的運動員和中國官員。包機費用由北京承擔。機場的方方面面幾乎都依靠中國的支持，就連首批來客都是如此。

報導表示，歡慶場面的背後是令人不安的現實，這座昂貴的機場大部分由中國公司建設，由北京出資，它是中國的一場外交勝利，也讓其國有企業大發財。但對尼泊爾來說，它已經是一個沉重的經濟負擔，讓這個國家在未來數年都背著中國貸款機構的債務。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航