巴西史無前例熱浪影響逾2500城市，未來兩週聖保羅、里約熱內盧高溫超過40度

（中央社）異常溫暖的氣團導致巴西大部分地區面臨高於正常溫度的氣溫。國家氣象研究所（Inmet）預測，未來兩週將持續高溫，包括聖保羅、里約熱內盧在內氣溫將超過攝氏40度。

隨著南半球夏季臨近，巴西每年這個時候都會出現熱浪，但今年因聖嬰現象（El Niño）的緣故，熱浪變得更加強烈與頻繁。

國家氣象研究所13日在15州和巴西利亞聯邦特區發布健康風險警報，預計聖保羅和里約熱內盧所在的東南部和中西部地區大多數州的氣溫，將至少比歷史平均值高出攝氏5度。

研究所說明，高度危險警告是指，預計會出現異常強烈的氣候現象，並危及身體健康的情況。

13日下午聖保羅市氣溫約為攝氏38度，民防局下令進入警戒狀態。昨天聖保羅最高溫達攝氏37.1度

里約13日最高溫達約攝氏40度，上午8點西區植物園區體感溫度高達約攝氏52度。

馬托格羅索（Mato Grosso）和南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）預計受影響最大的2州，最高溫可達約攝氏45度。

國家氣象研究所指出，巴西5568個城市有超過2500個城市受熱浪影響，其中1413個城市處於危險警告狀態，1138個城市被歸類為高度危險。

根據氣象網站MetSul數據，巴西許多地區本週的氣溫將比歷史平均值高出攝氏10至15度，將導致巴西中部許多地方出現不尋常和前所未有高溫。

Climatempo指出，這將是巴西今年下半年經歷的第4次熱浪，可能比8月、9月和10月熱浪更強。

巴西氣象學家拉莫斯（Andrea Ramos）說明，這是世界氣象組織（WMO）已經確認的全球趨勢，「地球正在經歷連續4個月氣溫高於歷史平均值，趨勢是今年將成為有紀錄以來最熱的一年」。

雖然巴西部分地區11月經常出現高溫，與前些時候面臨類似挑戰的歐洲國家人口相比，巴西人通常更適應高溫，但因其極端強度，不能忽視「熱」所帶來的危害。

暴露在陽光下，尤其是中午12點到下午4點之間的高溫時段，會導致身體發生變化，從而構成健康風險，尤其是老年人、患有三高併發症的人和幼兒等健康情況較脆弱的群體。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺