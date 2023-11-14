巴西史無前例熱浪影響逾2500城市，未來兩週聖保羅、里約熱內盧高溫超過40度
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根據氣象網站MetSul數據，巴西許多地區本週的氣溫將比歷史平均值高出攝氏10至15度，將導致巴西中部許多地方出現不尋常和前所未有高溫。巴西氣象學家拉莫斯（Andrea Ramos）說明，這是世界氣象組織（WMO）已經確認的全球趨勢，「地球正在經歷連續4個月氣溫高於歷史平均值，趨勢是今年將成為有紀錄以來最熱的一年」。
（中央社）異常溫暖的氣團導致巴西大部分地區面臨高於正常溫度的氣溫。國家氣象研究所（Inmet）預測，未來兩週將持續高溫，包括聖保羅、里約熱內盧在內氣溫將超過攝氏40度。
隨著南半球夏季臨近，巴西每年這個時候都會出現熱浪，但今年因聖嬰現象（El Niño）的緣故，熱浪變得更加強烈與頻繁。
國家氣象研究所13日在15州和巴西利亞聯邦特區發布健康風險警報，預計聖保羅和里約熱內盧所在的東南部和中西部地區大多數州的氣溫，將至少比歷史平均值高出攝氏5度。
研究所說明，高度危險警告是指，預計會出現異常強烈的氣候現象，並危及身體健康的情況。
13日下午聖保羅市氣溫約為攝氏38度，民防局下令進入警戒狀態。昨天聖保羅最高溫達攝氏37.1度
里約13日最高溫達約攝氏40度，上午8點西區植物園區體感溫度高達約攝氏52度。
馬托格羅索（Mato Grosso）和南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）預計受影響最大的2州，最高溫可達約攝氏45度。
國家氣象研究所指出，巴西5568個城市有超過2500個城市受熱浪影響，其中1413個城市處於危險警告狀態，1138個城市被歸類為高度危險。
根據氣象網站MetSul數據，巴西許多地區本週的氣溫將比歷史平均值高出攝氏10至15度，將導致巴西中部許多地方出現不尋常和前所未有高溫。
Climatempo指出，這將是巴西今年下半年經歷的第4次熱浪，可能比8月、9月和10月熱浪更強。
巴西氣象學家拉莫斯（Andrea Ramos）說明，這是世界氣象組織（WMO）已經確認的全球趨勢，「地球正在經歷連續4個月氣溫高於歷史平均值，趨勢是今年將成為有紀錄以來最熱的一年」。
雖然巴西部分地區11月經常出現高溫，與前些時候面臨類似挑戰的歐洲國家人口相比，巴西人通常更適應高溫，但因其極端強度，不能忽視「熱」所帶來的危害。
暴露在陽光下，尤其是中午12點到下午4點之間的高溫時段，會導致身體發生變化，從而構成健康風險，尤其是老年人、患有三高併發症的人和幼兒等健康情況較脆弱的群體。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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