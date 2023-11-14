醫界憂健保點值剩0.8元、立委促政府保障下限；石崇良：2方向解套疫後衝擊，明年保費不調漲
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健保署長石崇良表示，除了牙醫部門總額不受呼吸道疾病影響，其他中醫、西醫基層及醫院部門點值，已提案15日衛生福利部全民健康保險會討論，提請動支總額的其他預算「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」 ，這筆補貼大約8億到10億元，額度不足，另外提案動用安全準備金。
醫界憂健保點值剩0.8元 立委促政府保障下限
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）醫療費用改為健保總額支應，但近期醫院病患數量增加，醫界擔憂健保點值未來每點只剩0.8元。民眾黨立委吳欣盈表示，政府應保障點值下限，應朝回歸「1點1元」的方向努力。
吳欣盈昨（13）日偕台灣醫務管理學會理事長洪子仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜舉行「投資台灣，醫療永續」記者會。
吳欣盈表示，疫情期間醫療業務繁重，導致許多護理人員大量出走，許多醫院得「關病床」因應；另一方面，防疫特別條例及預算退場，COVID-19醫療費用回歸健保總額支應，使得西醫基層醫院的浮動點值被稀釋可能下探到0.8元。
吳欣盈表示，不只基層醫護擔憂工作負擔與收入打折，連醫院管理階層也面臨人力不足和經營赤字。
吳欣盈表示，行政院長陳建仁日前提出投入新台幣200億元幫醫事人員加薪，但明（2024）年才編列恐緩不濟急。她呼籲，政府應帶頭投資健康、推動數位醫療，並改革健保、保障點值下限，朝向健保點值回歸1點1元的目標努力。
李飛鵬表示，健保用總額制度控管醫療支出，但總額不足就用打折、點值、攤扣、核減等方式減少支付；疫情後醫療需求支出大幅增加，醫界在支付管制措施下已經很難支撐。
洪子仁表示，今年是疫後第一年，因疫情延宕的非急迫性手術及檢查回流，根據統計，今年門診利用率較去年上升7%、住院利用率上升20%，也導致各區醫療院所健保申報點值下降，造成醫療院所營運危機。
洪子仁呼籲，政府應維持健保點值不低於每點0.9元，讓醫療機構有可預期的穩定收入，強化醫院經營韌性，並有足夠財源為醫護加薪，以便舒緩人力短缺關床的窘境。
石崇良：2方向解套疫後健保衝擊 113年保費不調漲
（中央社）COVID-19疫情影響今年健保總額，醫療費用點值大降，健保署長石崇良昨日說明2方向解套，健保會15日討論動支調節非預期風險經費，不排除動用安全準備金，但強調明年保費不調漲。
健保總額是前瞻性預算，前1年就定好次年支出醫療費用總額，為因應突發事故造成非預期就醫爆量，使點值下降幅度過大、影響院所，健保署每年也編列「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，只要符合動支條件，均可循程序向全民健康保險會提案討論。
因COVID-19支付改為健保給付，今年第2季健保點值被稀釋。衛生福利部長薛瑞元日前回應，平均點值低於0.9，將動用健保保留款補足差額，約新台幣2.55億元。衛生福利部中央健康保險署長石崇良昨日出席與美國HIMSS簽署合作備忘錄簽署記者會，會前說明健保衝擊2方向解套。
石崇良說，COVID-19疫情造成各部門總額2023年醫療費用顯著影響，其中讓大家信心提升的中醫利用率高，中醫部門今年第1、2季使用量比過去多；西醫基層部門的開業診所，雖然第1季點值維持0.9以上，但第2季明顯點值大幅下降；醫院部門第1季僅少數比過往使用率高，第2季則普遍受影響。
石崇良表示，除了牙醫部門總額不受呼吸道疾病影響，其他中醫、西醫基層及醫院部門點值，已提案15日衛生福利部全民健康保險會討論，提請動支總額的其他預算「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」 ，這筆補貼大約8億到10億元，額度不足，另外提案動用安全準備金。
石崇良說，「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」是前1年編列，難準確推估使用與否，過去10多年幾乎沒有使用過，皆滾回安全準備金，今年首度有這麼大需求。今年第2季健保點值補貼機制原則確定後，若明年結算出今年第3、4季健保點值同樣有大幅下降問題，將比照辦理。
安全準備金的安全水位以1.5個月為基準，石崇良表示，預估今年底安全準備金可達到1.97個月，比原先預估1.5個月還要高，主要與今年有政府預算240億元挹注、補充保費等收入成長有關，就算到明年底預計尚有1.8個月左右，明年度保費不會調整。
非預期風險預備金動支有2大條件，第1是如有1季服務量高過去年同期5%、第2則為健保點值下降到0.9元以下，若2條件同時達標，即可動用非預期款補償。因COVID-19疫情，清冠一號帶動就診量，中醫服務量明顯高過過去同期，達動支標準，今年7月曾挹注緩解醫療點值降幅衝擊。
罕病基金會6大建言 石崇良：專款100%執行
（中央社）罕見疾病基金會昨日提出治療及藥物給付建言書，盼實踐健保罕藥專款精神，合理成長、確實執行。健保署長石崇良說，今年罕藥審查速度超越過去2年，專款預算可100%執行完畢。
罕見疾病基金會昨日在記者會對現行罕病政策提出6大建言，第1建議增加罕藥可及性、第2為罕病人權與國際接軌、第3是罕藥專款合理成長有效執行、第4為優化醫療科技評估（HTA），加速罕藥給付、第5為擴大病人參與、第6是籌設罕病創新治療基金。
衛生福利部中央健康保險署長石崇良上午出席與美國HIMSS簽署合作備忘錄記者會，會前接受媒體聯訪時表示，今年已經加快罕藥審查速度，據今年統計至目前新通過10項罕病用藥納保，另外有7項新藥、更有新藥擴充8項，共計約30個品項，比過去2年合計更多。
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
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持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
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勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
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除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome