天生我材真的必有用？從「數據」、「障礙」的視角來看，或許並不一定
我們想讓你知道的是
我們可試想，一位才華洋溢的障礙者因為沒有電梯進不了辦公室，沒有無障礙的網站系統可以進行業務上的登載等等，勢必影響工作表現，導致無法發揮潛能。「天生我才」不一定「有用」，但這種「無用」原因，究竟是障礙者本身有問題？還是主流認知下所導致的？
文：袁佳娣（社團法人台北市新活力自立生活協會 教育推廣專員）
障礙者的職涯困境
「天生我才必有用」是大家耳熟能詳的立志格言，也是最常聽到師長勸勉我們的話。但從「障礙」視角來看，「我才」真的「必有用」嗎？
由勞動部108年度調查摘要觀之，15歲以上身心障礙就業者每月經常性薪資或收入為2.8萬餘元，同期全體國民則為4萬逾元，僅佔約7成。而勞動力參與率僅20.7％，比起一般民眾的59％，約僅佔三分之一。就失業率而言，障礙者為8.1%，也高於一般人的3.7%，佔比約兩倍多。
根據上面的數據看來，「天生我才」不一定「有用」，但這種「無用」原因，究竟是障礙者本身有問題？還是主流認知下所導致的？
從《身心障礙者權利公約》（CRPD）觀點而言，「身心障礙」是生命歷程一部分，不只是普遍認知下具「異常」、「特殊」下的「障礙者」身份，一般人在面臨傷病、衰老等，都有可能經歷或成為「障礙者」，換言之身心障礙乃是不可避免的生命多元可能性之一。
而這種「障礙」狀態，卻足以影響當事人「平等」且「全面」參與社會、生活、就業等層面時，整體社會就有必要適度給予「合理調整」與「制度支持」。
《身心障礙者權利公約》將「障礙」分為四大類，分別是身體、精神、心智與感官。對應不同障礙樣態，給予的支持方式也有很大的差異性，例如身體障礙者需要的調整主要在電梯、斜坡與無障礙空間等物理環境。
而感官或心智障礙者則需要在資訊呈現的形式上給予轉換，例如手語、聽打字幕、圖像轉純文字、易讀版內容等。至於心理社會障礙者則比較多是需要彈性工作時間與根據身心狀態下的業務調整。
除了協助模式差異，回歸到一般的社會環境，其實可以看出這些支持的元素並不充足。我們可試想，一位才華洋溢的障礙者因為沒有電梯而進不了大樓辦公室，沒有無障礙的網站系統可以進行業務上的登載等等，這些勢必影響工作表現，導致無法發揮潛能。
另一方面，因障礙者與一般人工作模式的差異，容易使一般大眾質疑，聘用障礙者是不是要花費高昂的隱性成本？種種的落差讓多數障礙者與職場共融越拉越遠。
我曾聽聞身邊視障者的分享，應徵過程中最不恰當的刻板質疑，一是雇主懷疑視障者如何撥打電話？或被詢問若獨自通勤上班，是否很容易發生意外。這些對障礙者基本能力的刻板質疑，就是扼殺障礙者工作能力的隱形殺手。
職務再設計的重要性
有鑒於上面所提到的環境問題與刻板印象，目前政府針對想進入一般就業市場的障礙者提供了「職務再設計」服務，希望透過評估人員介入，協助障礙者與雇主進行溝通，並向政府申請補助，改善障礙者的工作無障礙環境、調整工作流程或給予人力支持協助。
障礙者能以適合自身狀態的方式施展應有能力，也讓雇主在進行這些空間與設備的調整時獲得援助，不會因聘用障礙者而耗費龐大成本，增加雙方磨合嘗試的意願。
過去我曾在一般職場工作，當時主管與同事對於全盲的我能從事什麼業務其實並不了解，因此剛到職並沒有特定的教育訓練，我在辦公室裡空轉好多天，後來才發現業務範圍裡有關統計的部分。
詢問前輩操作過程，請「職務再設計」裡盲用電腦教學的老師協助，讓我可以在語音軟體的輔助下去完成這項工作，終於不用再尷尬的去上班。
職務再設計制度上仍有進步空間
雖然政府推行職務再設計會增進障礙者的就業機會，不過此制度也存在許多進步空間。
例如前面提到的「職場人力協助」，此服務是「職務再設計」的一個支持項目，主要是當障礙者因為身體或感官的限制，影響其工作效率時，障礙者可以申請類「助理」角色的人力進入職場，由障礙者本身主導工作進行，替代障礙者的手腳或眼睛，協助其完成工作。像我會請職場助理協助前往陌生地點開會，或為我解說以「圖像」呈現的會議資料等。
不過人力支持服務必須要由雇主同意申請，不見得每位雇主都願意讓障礙者多找一個協助者進來，這時就會出現很多問題。先說雇主不接受的原因，主要是工作項目有機密性，例如公司營業秘密，或會接觸到客戶、民眾個資等；基於保密需求便容易遭到拒絕。
即使在服務作業要點裡有提到，協助者必須經過障礙者書面同意，才能將工作中的資訊轉知第三方，有保密義務，但雇主們並不清楚此項規定，或即便知悉也不想節外生枝，而寧願請障礙者身邊的同事多擔當。
但由同事提供協助，若工作量大時，同事也很難負荷，關係不對等，這很容易引起障礙者與同事的緊張關係。
而有關人力支持服務另一個問題則是「時數不足」，帶來的問題如前述，沒有「協助者」進場，一樣又得拖同事下水。除影響職場人際關係，這些現象也限制了障礙者就業的表現與發展。
除人力支持，另一個常讓雇主退避三舍的，是無障礙空間或系統的改善，而這也是需要經雇主同意才能申請的資源。
雇主多數的想法是擔心做了這些調整，會需要負擔高昂成本。雖然政府有提供補助，不過雇主往往因為不了解需調整的幅度有多大，而傾向先拒絕障礙者再說。這就回到第一大段所提的，環境所造成的隔離。
制度與修法建議
雖然目前在制度上有「職務再設計」美意，但障礙者平均薪資、與勞動參與率、失業率，仍跟一般勞工有巨大落差。如同前述舉例，如工作涉及營業機密、個資等內容，將導致雇主不願意雇請障礙者從事相關工作，但障礙者缺乏人力支持，將導致工作效率低落。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。