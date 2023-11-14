英國擬修改生育法：捐精、捐卵者在孩子出生那一刻起，將失去過去保有的匿名權
我們想讓你知道的是
依據英國生育法中有關試管嬰兒的現有規定，由捐精、捐卵孕育出的兒童只有在年滿18歲後，才能申請獲得能識別其親生父母身份的資訊。但現在根據有關單位對修法的提案建議，捐贈精卵或胚胎以幫助他人生育者，應從孩子出生那一刻起失去匿名權。理由在於，無論如何，那些孩子及其家人都還是能透過DNA檢測網站找到他們的基因親屬，而社群媒體也會幫助人們追蹤捐贈者，和在同一捐贈者幫助下出生的「兄弟姐妹」。
綜合《衛報》與《每日郵報》，幾十年來，捐贈精子或卵子幫助不孕夫婦生育的人可以保持完全的匿名。但直到今（2023）年，首批透過捐精和卵子出生的孩子將滿18歲，如果他們想找到捐贈者，依據法律可以獲得捐贈者的姓名、出生日期和最後已知地址等資訊。然而，英國負責管理生育產業的人工受精和胚胎管理局（Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA）現在建議，在捐贈者的親生孩子出生後，捐贈者的姓名和地址都不應繼續保持匿名。
與現實狀況脫節的法律現制
依據英國生育法中有關試管嬰兒（IVF，體外受精）的現有規定，由捐精、捐卵孕育出的兒童只有在年滿18歲後，才能申請獲得能識別其親生父母身份的詳細資訊。但現在根據HFEA及有關單位對修法的提案建議，捐贈精卵或胚胎以幫助他人生育者，應從該名孩子出生那一刻起失去匿名權。
雖然現有法律如此規定，但HFEA表示，在易於獲取的DNA檢測、基因配對服務和社群媒體上的資訊共享等多重條件下，人們往往能夠避開正規途徑，並獨立地追蹤捐贈者。
亦即，無論如何，那些孩子及其家人通常都還是能透過DNA檢測網站找到他們的基因親屬，而社群媒體也會幫助人們追蹤捐贈者和在同一捐贈者幫助下出生的「兄弟姐妹」。
HFEA主席查恩（Julia Chain）表示，在這一領域中，沒有任何方面的社會、科技變革，比直接面向消費者的DNA檢測和社群媒體的日益普及更快速，而這對捐贈者匿名性產生了持久的影響。她認為現制已不能有效地跟上時代，因此建議修改法律，使父母在孩子出生後就能知道誰是捐贈者，表示現在需要在法律與現實狀況間取得平衡，
該提案被HFEA描述為「重大突破」（significant departure），因此需要採取循序漸進的方式來達成目的。該提案是HFEA週二（14日）公佈的多項提案之一，同時他們還進行了一項關於改革生育法的公開諮詢，吸引了近7000人響應。根據1990年HFEA法案中所述，對已有33年歷史的英國生育法進行任何修改都需要得到議會的批准。
根據最初的法案，卵子、精子和胚胎捐贈者被授予完全且持續的匿名權。但2005年4月一項法律修正案，允許由捐精、捐卵孕育出的兒童在年滿18歲時獲得其親生父母的身份資訊。此舉導致捐精和捐卵的人數暫時下降，但在過去10年中，捐贈人數已逐漸恢復並普遍地上升。現在，捐贈的精子或卵子的使用，佔試管嬰兒療程週期的五分之一左右。
取消捐贈者的匿名性，使生育法迎向未來
而根據最新提案，2005年之前的捐贈者將持續保持匿名，並且不會提前取消 2005年之後捐贈者的匿名性。
HFEA表示，法律應要求生育診所告訴捐贈者和受捐者，捐贈者的身分可能會透過DNA檢測網站被發現，而所有相關參與者在開始治療前都應接關於其可能造成的影響之諮詢。且根據該提案，法律不應要求父母告訴子女他們是透過捐贈者受孕的，但生育診所應持續鼓勵父母告訴子女。
除了匿名性規定的修改外，HFEA還希望獲得對違反規定的生育診所處以罰款的權力，使其與對表現不佳的醫院和養老院處以罰款的照護品質委員會（Care Quality Commission）保持一致。
HFEA並且警告，目前尚無執法工具來解決與生育治療一起提供的未經證實的「附加服務」。這些附加項目通常是為不孕夫婦和婦女提供的昂貴的附加程序，許多都缺乏科學或臨床研究、證據的支持，不僅會對患者造成經濟損失，在某些情況下還可能損害他們的健康。
HFEA的進一步提案旨在「使生育法迎向未來」（future-proof），以確保其具有足夠的靈活性，以應對科學和技術的快速發展。另外，許多科學家也正在遊說延長法案中所謂的「14 天規則」，該規則允許研究人員在實驗室中對捐贈的人類胚胎進行長達14天的研究。
而還有一些更具爭議的問題迫在眉睫，例如如何規範由幹細胞創建的人類胚胎「模型」，以及是否應該對人類胚胎進行基因編輯以預防遺傳性疾病等。
蘭卡斯特大學（Lancaster University）醫學倫理學講師阿普爾比（John Appleby）博士說，透過捐獻受孕出生的兒童及其家人往往出於各種原因，希望能了解捐贈者的情況，包括從聯繫到了解任何相關醫療病史。
阿普爾比博士進一步表示，根據現行法律規定，由於捐贈者的訊息直到孩子成年後才能被揭露，因此這些相關利益可能會受挫。而如果取消捐贈者匿名性的目的是為了促進兒童的福祉，那麼HFEA提出的建議似乎有助於使法律與這一目標更加一致。
新聞來源
- Egg and sperm donors in UK to lose right to anonymity at birth under new plans（衛報）
- Sperm and egg donors should no longer be granted ANY anonymity, say fertility regulation chiefs（每日郵報）
延伸閱讀
- 造成「試管嬰兒」療程失敗的原因有哪些？如何提高成功懷孕的機率？
- 「人工受孕」不等於「試管嬰兒」，到底兩者有什麼差別？
- 《21世紀諾貝爾生醫獎2001-2021》：不孕患者的希望之歌——「試管嬰兒」的漫漫長路
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核稿編輯：楊士範
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