開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/14,
商業

酷澎會成為台灣電商市場的「鯰魚」還是「鯊魚」？該擔心的是momo、PChome，還是蝦皮？

酷澎會成為台灣電商市場的「鯰魚」還是「鯊魚」？該擔心的是momo、PChome，還是蝦皮？
Photo Credit: Coupang 酷澎 

我們想讓你知道的是

酷澎未來能夠投資在台灣的銀彈肯定比當時的蝦皮還多。因此如果蝦皮都能成為鯰魚，酷澎至少也同樣有機會進入至少台灣的前五大電商平台，甚至有成為鯊魚的可能，至於它要吞掉的是誰嘛？

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，電商相關平台（包含外送）的業績都有所成長，可以說是少數的受惠者。去（2022）年疫情逐漸復甦，成長也出現下滑的趨勢。今年可算是疫情復甦後的第一個完整年，線下實體通路的消費業績都大幅成長，也嚴重衝擊到了電商平台。

曾經是奇摩金雞母的奇摩超級商城，7月時就發出公告在今年底結束。不過，這則消息似乎沒有什麼人注意或在意。畢竟很少人會去關心失敗者下台的身影。奇摩超級商城曾經創造的年度百億營收的故事，也成為只存在於老電商人的回憶了。

不過在電商的激烈競爭環境之中，奇摩的失敗是註定的，光是前後台操作介面萬年不變的擺爛表現，不被淘汰都對不起其他持續進步的廠商。疫情時還能受益封城，疫情後就原形畢露了。

因此，今年也可以說是檢視電商平台這三年來的綜合考試。而年度最大的購物節，又適逢在年底前的雙11購物節，無異就相當於最重要的「期末考」。就連台灣的電商龍頭momo都說，去年的雙11標準很高（意思是業績很好），今年的大環境很難基於去年雙11來設定目標。

不過，有奇摩超級商城這種連期末考都還沒考，就已經被淘汰的廠商，當然也有正面的例子。那就是11月初高調開記者會的韓國酷澎（Coupang），當時還請來了AIT處長孫曉雅跟經濟部長王美花。

酷澎已提前預定拿下台灣今年app下載冠軍寶座

酷澎是韓國最大的電商平台，已在美國上市。進軍台灣市場後正式定名為「酷澎台灣」，跟已退出台灣市場的美國團購平台Groupon「台灣酷朋」，名稱相近常被誤會，但兩者沒有關係。

今年開始酷澎app常居台灣下載榜首，不出意外，明（2024）年統計時，酷澎就是2023年台灣app下載的冠軍。酷澎在網路購物相關的討論熱度也很高。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。