NHK公布2023紅白歌合戰卡司：傑尼斯藝人全面封殺，韓團參與再掀爭議，Ado與TWICE小分隊初登場！

第74屆NHK紅白歌合戰近日公布了主持陣容，特別的是，這次的主持陣容中並未出現任何來自傑尼斯事務所（現名「SMILE-UP.」）旗下的藝人，而是由搞笑藝人有吉弘行、藝人濱邊美波、橋本環奈，以及NHK主持人高瀨耕造一同擔任主持。

昨（13）日，NHK公開了紅白歌合戰的演出名單，總計包括了44組藝人，其中有13組是首度登場，引起不少話題。然而，細看演出名單，可發現未有傑尼斯旗下的藝人加入演出行列。

發布《表演者尊重人權指南》

NHK在釋出表演名單後，也發布《表演者尊重人權指南》，禁止對表演者進行性剝削、性虐待、惡意騷擾、歧視或冒犯行為，不容許生產基於種族、民族、國籍、宗教、政治思想、性別、年齡或任何其他原因的歧視，也不容許侵犯人權的勞工行為，例如強迫勞動。

此外，聲明中NHK亦強調將致力於照顧每位表演者的身心健康，努力確保提供安全可靠的演出環境。同時，NHK亦要求所有與表演者相關的業務合作夥伴務必遵守這些準則。

NHK說到做到，封殺傑尼斯不手軟

今年，傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川爆發性醜聞案，引起全球關注。對此，NHK曾強調，在確保傑尼斯事務所向受害者提供足夠的補償，並實施全面的預防再犯措施之前，將不再主動與傑尼斯旗下藝人進行新的合作。

因此，不論在今年的主持名單中，或是表演團體，都不見任何一位傑尼斯旗下藝人的身影。這是44年來，紅白歌合戰首度看不見傑尼斯旗下藝人的參與。

傑尼斯旗下的團體和藝人一直以來都是紅白歌合戰的重要參與者，許多人甚至表示觀賞紅白歌合戰就是為了欣賞傑尼斯旗下的藝人在舞台上的演出，足以顯示傑尼斯旗下團體和藝人在日本有著極高的人氣。

然而，這一次的紅白歌合戰名單中，卻沒有任何傑尼斯藝人的身影。對於因此而流失的觀眾收視，NHK打算如何進行補救呢？在這次的名單中，我們可以看到NHK特別找來多組受歡迎的韓國團體助陣，但這也引發了不小的爭議。

邀請韓國團體出演引發爭議

在昨日公布的紅白歌合戰名單中，引人注目還有多組受歡迎的韓國團體確定參與這一盛事，包括LE SSERAFIM、STRAY KIDS、SEVENTEEN等三組團體。消息一公開，引發了兩極評論。

其實每年都有不少聲音，反對韓國團體登上紅白歌合戰的舞台。這些反對者認為，紅白歌合戰作為國內最盛大的跨年晚宴，舞台應該是為日本國內藝人保留的，然而近年來，主辦單位卻愈發頻繁地邀請韓國團體參與，引起了一些質疑。

有人擔心，廣邀外國歌手登上日本國內的跨年盛事舞台，是否會影響其他日本國內藝人登場的機會，不過也有部分聲音指出，今年被邀請的這三組韓國團體都已在日本耕耘多年，積極參與日本行程，因此讓他們上紅白歌合戰舞台打歌，似乎並不無妥，若能由NHK帶領歡迎不同類型的音樂在紅白舞台上交織，或許能進一步促進文化的交流，讓音樂成為彼此連結的紐帶。

「韓星是否可以登上紅白舞台」成為近幾年紅白歌合戰名單釋出後，經常被拿來討論的焦點。然而不容否認的是，NHK連年邀請年輕一代喜愛的韓國團體到紅白歌合戰舞台表演，使得這個音樂盛事的關注度也大幅提升。雖然今年缺少傑尼斯藝人的參與讓不少粉絲感到惋惜，不過NHK邀請到三組人氣韓國團體的精彩演出填補空缺，依舊成為眾人矚目的話題。

Ado、TWICE小分隊登場，多組人氣歌手登台引發關注

儘管上述的爭議存在，第74屆NHK紅白歌合戰的表演陣容確實星光熠熠，引發不小話題。被譽為「神秘新人」的Ado，將以《航海王劇場版：紅髮歌姬》中的角色登場，為觀眾帶來精彩的表演，這也是Ado首次躍上紅白的舞台。

Ado是日本環球音樂旗下的創作歌手，短短三年的出道歷程中，已經推出多首熱門歌曲，包括〈煩死了〉、〈新時代〉、〈向日葵〉等，成為新生代J-POP的指標性歌手之一。

值得一提的是，Ado近日剛宣布即將展開世界巡迴演唱會，讓歌迷們迫不及待期待親身感受這位神秘歌姬的魅力。對於更詳盡的售票資訊，歌迷們無不翹首以待，準備一窺Ado的音樂魅力。

此外，由韓國女子團體TWICE中的三位日本成員組成的小分隊MISAMO即將首次亮相紅白舞台，引起粉絲間熱烈的討論。

MISAMO由TWICE成員Sana（湊崎紗夏）、Momo（平井桃）、Mina（名井南）三位日本成員組成，於今年7月推出首張日語迷你專輯《Masterpiece》正式出道。專輯中的主打歌曲〈Do Not Touch〉的MV在YouTube上的點擊量已超過8900萬次，顯示三位成員在日本的人氣非常驚人。

TWICE在過去曾多次亮相紅白歌合戰，但多以完整的九人陣容呈現。而這次，她們將以三人小分隊的獨特形式登上紅白舞台，讓歌迷們期待萬分，迫不及待地想要見識這三位成員會呈現怎樣的精彩表演。

另外，第74屆紅白歌合戰將迎來YOASOBI、milet、Official髭男dism、星野源等多位人氣優秀歌手的精彩演出，演員大泉洋更將首次於紅白舞台上展現其歌唱實力，引發期待。歌迷們無不期盼這些才華洋溢的歌手，在2023年末為觀眾帶來一場令人陶醉又精采的表演，成就一場充滿治癒力的音樂盛宴。

Photo Credit: NHK紅白歌合戰官方IG 第74屆紅白歌合戰完整演出名單

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航