NHK公布2023紅白歌合戰卡司：傑尼斯藝人全面封殺，韓團參與再掀爭議，Ado與TWICE小分隊初登場！
我們想讓你知道的是
NHK在13日公開了紅白歌合戰的演出名單，總計包括了44組藝人，其中有13組是首度登場，引起不少話題。然而，細看演出名單，可發現未有傑尼斯旗下的藝人加入演出行列，加上韓星比重爭議依舊，仍然引發不小的話題與討論。
第74屆NHK紅白歌合戰近日公布了主持陣容，特別的是，這次的主持陣容中並未出現任何來自傑尼斯事務所（現名「SMILE-UP.」）旗下的藝人，而是由搞笑藝人有吉弘行、藝人濱邊美波、橋本環奈，以及NHK主持人高瀨耕造一同擔任主持。
昨（13）日，NHK公開了紅白歌合戰的演出名單，總計包括了44組藝人，其中有13組是首度登場，引起不少話題。然而，細看演出名單，可發現未有傑尼斯旗下的藝人加入演出行列。
發布《表演者尊重人權指南》
NHK在釋出表演名單後，也發布《表演者尊重人權指南》，禁止對表演者進行性剝削、性虐待、惡意騷擾、歧視或冒犯行為，不容許生產基於種族、民族、國籍、宗教、政治思想、性別、年齡或任何其他原因的歧視，也不容許侵犯人權的勞工行為，例如強迫勞動。
此外，聲明中NHK亦強調將致力於照顧每位表演者的身心健康，努力確保提供安全可靠的演出環境。同時，NHK亦要求所有與表演者相關的業務合作夥伴務必遵守這些準則。
NHK說到做到，封殺傑尼斯不手軟
今年，傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川爆發性醜聞案，引起全球關注。對此，NHK曾強調，在確保傑尼斯事務所向受害者提供足夠的補償，並實施全面的預防再犯措施之前，將不再主動與傑尼斯旗下藝人進行新的合作。
因此，不論在今年的主持名單中，或是表演團體，都不見任何一位傑尼斯旗下藝人的身影。這是44年來，紅白歌合戰首度看不見傑尼斯旗下藝人的參與。
傑尼斯旗下的團體和藝人一直以來都是紅白歌合戰的重要參與者，許多人甚至表示觀賞紅白歌合戰就是為了欣賞傑尼斯旗下的藝人在舞台上的演出，足以顯示傑尼斯旗下團體和藝人在日本有著極高的人氣。
然而，這一次的紅白歌合戰名單中，卻沒有任何傑尼斯藝人的身影。對於因此而流失的觀眾收視，NHK打算如何進行補救呢？在這次的名單中，我們可以看到NHK特別找來多組受歡迎的韓國團體助陣，但這也引發了不小的爭議。
邀請韓國團體出演引發爭議
在昨日公布的紅白歌合戰名單中，引人注目還有多組受歡迎的韓國團體確定參與這一盛事，包括LE SSERAFIM、STRAY KIDS、SEVENTEEN等三組團體。消息一公開，引發了兩極評論。
其實每年都有不少聲音，反對韓國團體登上紅白歌合戰的舞台。這些反對者認為，紅白歌合戰作為國內最盛大的跨年晚宴，舞台應該是為日本國內藝人保留的，然而近年來，主辦單位卻愈發頻繁地邀請韓國團體參與，引起了一些質疑。
有人擔心，廣邀外國歌手登上日本國內的跨年盛事舞台，是否會影響其他日本國內藝人登場的機會，不過也有部分聲音指出，今年被邀請的這三組韓國團體都已在日本耕耘多年，積極參與日本行程，因此讓他們上紅白歌合戰舞台打歌，似乎並不無妥，若能由NHK帶領歡迎不同類型的音樂在紅白舞台上交織，或許能進一步促進文化的交流，讓音樂成為彼此連結的紐帶。
「韓星是否可以登上紅白舞台」成為近幾年紅白歌合戰名單釋出後，經常被拿來討論的焦點。然而不容否認的是，NHK連年邀請年輕一代喜愛的韓國團體到紅白歌合戰舞台表演，使得這個音樂盛事的關注度也大幅提升。雖然今年缺少傑尼斯藝人的參與讓不少粉絲感到惋惜，不過NHK邀請到三組人氣韓國團體的精彩演出填補空缺，依舊成為眾人矚目的話題。
Ado、TWICE小分隊登場，多組人氣歌手登台引發關注
儘管上述的爭議存在，第74屆NHK紅白歌合戰的表演陣容確實星光熠熠，引發不小話題。被譽為「神秘新人」的Ado，將以《航海王劇場版：紅髮歌姬》中的角色登場，為觀眾帶來精彩的表演，這也是Ado首次躍上紅白的舞台。
Ado是日本環球音樂旗下的創作歌手，短短三年的出道歷程中，已經推出多首熱門歌曲，包括〈煩死了〉、〈新時代〉、〈向日葵〉等，成為新生代J-POP的指標性歌手之一。
值得一提的是，Ado近日剛宣布即將展開世界巡迴演唱會，讓歌迷們迫不及待期待親身感受這位神秘歌姬的魅力。對於更詳盡的售票資訊，歌迷們無不翹首以待，準備一窺Ado的音樂魅力。
此外，由韓國女子團體TWICE中的三位日本成員組成的小分隊MISAMO即將首次亮相紅白舞台，引起粉絲間熱烈的討論。
MISAMO由TWICE成員Sana（湊崎紗夏）、Momo（平井桃）、Mina（名井南）三位日本成員組成，於今年7月推出首張日語迷你專輯《Masterpiece》正式出道。專輯中的主打歌曲〈Do Not Touch〉的MV在YouTube上的點擊量已超過8900萬次，顯示三位成員在日本的人氣非常驚人。
TWICE在過去曾多次亮相紅白歌合戰，但多以完整的九人陣容呈現。而這次，她們將以三人小分隊的獨特形式登上紅白舞台，讓歌迷們期待萬分，迫不及待地想要見識這三位成員會呈現怎樣的精彩表演。
另外，第74屆紅白歌合戰將迎來YOASOBI、milet、Official髭男dism、星野源等多位人氣優秀歌手的精彩演出，演員大泉洋更將首次於紅白舞台上展現其歌唱實力，引發期待。歌迷們無不期盼這些才華洋溢的歌手，在2023年末為觀眾帶來一場令人陶醉又精采的表演，成就一場充滿治癒力的音樂盛宴。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。