塔利班罌粟禁令奏效、鴉片產量下跌，卻可能引發阿富汗農民的人道危機
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阿富汗統治者塔利班承諾消滅該國的毒品產業，於2022年4月開始禁止種植罌粟。阿富汗此前是世界上最大的鴉片生產國，也是歐洲和亞洲海洛因的主要來源地。
文：德國之聲中文網（美聯社、法新社、路透社、德新社）
根據聯合國11月5日發表的一份報告，自塔利班禁止種植罌粟以來，阿富汗的鴉片產量急劇下降。阿富汗的統治者塔利班承諾消滅該國的毒品產業，並於2022年4月開始禁止種植罌粟。
罌粟是鴉片和海洛因的主要原料。在塔利班接管阿富汗之前，阿富汗是世界上最大的鴉片生產國，也是歐洲和亞洲海洛因的主要來源地。
關於阿富汗鴉片生產的報告怎麼說？
聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的報告發現，在過去的一年裡，阿富汗的罌粟種植面積據估計下降了95％，從2022年底的23.3萬公頃下降到2023年的1.08萬公頃。鴉片產量也從6200噸降至2023年的333噸。
報告稱，今年的收成相當於24至38噸可出口海洛因，遠低於2022年的350-580噸。
阿富汗農民今年的收入下降了92％，總額據估計從約13.6億美元降至1.1億美元。
在2022年，罌粟作物的產值幾乎佔阿富汗農業總產值的三分之一。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室警告說，以前參與鴉片產業的人有可能轉向其他非法活動，如販運武器、販賣人口或者合成毒品。該機構9月份的一份報告指出，阿富汗是世界上甲基苯丙胺（俗稱冰毒）產量增長最快的國家。
阿富汗正面臨嚴重的人道主義危機
聯合國毒品和犯罪問題辦公室說，塔利班對罌粟產業的打擊可能會對許多阿富汗人的生計產生負面影響，並警告說「會對許多脆弱的農村社區造成人道主義後果」。
「阿富汗民眾現在需要緊急人道主義援助……以抗衡收入損失帶來的衝擊、挽救生命」，聯合國毒品和犯罪問題辦公室負責人瓦利（Ghada Waly）說。
瓦利表示，棉花和小麥等其他作物的耗水量遠遠超過罌粟。她補充說，阿富汗已經歷了「連續三年的乾旱」。她呼籲：「阿富汗迫切需要對可持續生計進行大力投資，為阿富汗人提供擺脫鴉片的機會。」
幾十年的戰爭以及地震、乾旱等自然災害引發了嚴重的人道主義危機，阿富汗之前已經在面對這一危機。在鄰國巴基斯坦下令100多萬人離境之後，阿富汗還面臨著大量歸國難民的湧入。
2021年8月，以美國為首的國際部隊匆忙撤出後，塔利班在阿富汗重新掌權。迄今為止，塔利班的統治沒有得到任何國家的正式承認，在塔利班推翻阿富汗前政府後，國際援助急劇減少，也加劇了阿富汗的危機。在國際援助減少的同時，塔利班嚴重限制了該國婦女和女童的權利以及其它許多基本人權。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：塔利班罌粟禁令後 阿富汗鴉片供應量下降95％
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
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