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2023/11/15,
中東

塔利班罌粟禁令奏效、鴉片產量下跌，卻可能引發阿富汗農民的人道危機

塔利班罌粟禁令奏效、鴉片產量下跌，卻可能引發阿富汗農民的人道危機
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿富汗統治者塔利班承諾消滅該國的毒品產業，於2022年4月開始禁止種植罌粟。阿富汗此前是世界上最大的鴉片生產國，也是歐洲和亞洲海洛因的主要來源地。

文：德國之聲中文網（美聯社、法新社、路透社、德新社）

根據聯合國11月5日發表的一份報告，自塔利班禁止種植罌粟以來，阿富汗的鴉片產量急劇下降。阿富汗的統治者塔利班承諾消滅該國的毒品產業，並於2022年4月開始禁止種植罌粟。

罌粟是鴉片和海洛因的主要原料。在塔利班接管阿富汗之前，阿富汗是世界上最大的鴉片生產國，也是歐洲和亞洲海洛因的主要來源地。

關於阿富汗鴉片生產的報告怎麼說？

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的報告發現，在過去的一年裡，阿富汗的罌粟種植面積據估計下降了95％，從2022年底的23.3萬公頃下降到2023年的1.08萬公頃。鴉片產量也從6200噸降至2023年的333噸。

報告稱，今年的收成相當於24至38噸可出口海洛因，遠低於2022年的350-580噸。

阿富汗農民今年的收入下降了92％，總額據估計從約13.6億美元降至1.1億美元。

在2022年，罌粟作物的產值幾乎佔阿富汗農業總產值的三分之一。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室警告說，以前參與鴉片產業的人有可能轉向其他非法活動，如販運武器、販賣人口或者合成毒品。該機構9月份的一份報告指出，阿富汗是世界上甲基苯丙胺（俗稱冰毒）產量增長最快的國家。

阿富汗正面臨嚴重的人道主義危機

聯合國毒品和犯罪問題辦公室說，塔利班對罌粟產業的打擊可能會對許多阿富汗人的生計產生負面影響，並警告說「會對許多脆弱的農村社區造成人道主義後果」。

「阿富汗民眾現在需要緊急人道主義援助……以抗衡收入損失帶來的衝擊、挽救生命」，聯合國毒品和犯罪問題辦公室負責人瓦利（Ghada Waly）說。

瓦利表示，棉花和小麥等其他作物的耗水量遠遠超過罌粟。她補充說，阿富汗已經歷了「連續三年的乾旱」。她呼籲：「阿富汗迫切需要對可持續生計進行大力投資，為阿富汗人提供擺脫鴉片的機會。」

幾十年的戰爭以及地震、乾旱等自然災害引發了嚴重的人道主義危機，阿富汗之前已經在面對這一危機。在鄰國巴基斯坦下令100多萬人離境之後，阿富汗還面臨著大量歸國難民的湧入。

2021年8月，以美國為首的國際部隊匆忙撤出後，塔利班在阿富汗重新掌權。迄今為止，塔利班的統治沒有得到任何國家的正式承認，在塔利班推翻阿富汗前政府後，國際援助急劇減少，也加劇了阿富汗的危機。在國際援助減少的同時，塔利班嚴重限制了該國婦女和女童的權利以及其它許多基本人權。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：塔利班罌粟禁令後 阿富汗鴉片供應量下降95％

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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