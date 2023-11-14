曾與習近平共飲啤酒、英國「親中」前首相回鍋外交大臣，學者憂：對台灣是非常糟糕的消息

英國內閣昨（13）日出現人事大地震，首相蘇納克（Rishi Sunak）為明年選舉提前鋪路，換掉了反對親巴勒斯坦遊行而飽受爭議的前內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman），將現任外交大臣柯維立（James Cleverly）調派為內政大臣。不過更令外界跌破眼鏡的是，蘇納克讓前首相卡麥隆（David Cameron）「回鍋」出任外交大臣，而卡麥隆任內親中的立場，也讓學者擔憂他掌握外交大權後，恐對台灣非常不利。

卡麥隆於2010年至2016年擔任英國首相，於任內主導英國脫歐公投，不過英國在2015年以過半數贊成脫歐後，卡麥隆引咎辭職，後消失在螢光幕前一段時間。分析指出，蘇納克讓卡麥隆回鍋，是為了將內閣更傾向中間立場，以贏得更多中間派選民支持。

卡麥隆任內對中國態度友善，昨日甫公布將出任外交大臣，媒體與學界已蔓延一股不信任感。英國非營利組織「台灣政策中心」（Taiwan Policy Centre）執行長史賓塞（David Spencer）昨對媒體發布聲明稿並指出，任命卡麥隆為外交大臣，對台灣來說可能是一個「非常糟糕的消息」。

史賓賽表示，卡麥隆政府嚴重誤導中英關係邁入「黃金時代」，但向北京示好並沒有為英國帶來任何好處，反而還讓中國在英國開設秘密警察站，在英國監視騷擾海外華人。史賓塞警告，卡麥隆離開政壇後仍與多個中國項目有關，現在掌英國外交事務，這項人事案將受到北京歡迎，卻讓關心台海和平的人們擔憂。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）執行長裴倫德（Luke de Pulford）也直言，任命卡麥隆的決定，除了北京以外，很難看出誰能從中獲益。裴倫德痛批，卡麥隆非常願意向中國開放國內的關鍵基礎設施，未來可能會 尋求更緊密的商業關係，並淡化英中之間的分歧。

昔與習近平並肩喝啤酒，卡麥隆對中立場恐與國會相左

英國保守黨外交事務委員會主席、曾率團訪台的凱恩斯（Alicia Kearns）表示，「與中國的關係是我們面臨的首要挑戰，他在推動外交政策方面將面臨相當大的困難。」他認為卡麥隆回鍋後將會發現，英國國會對中國的態度發生了很大的變化。

卡麥隆於2015年接待赴英國國是訪問的中國國家主席習近平，兩人並肩在英國酒吧喝啤酒的照片，被認為是中英關係高點的時刻。卡麥隆當時也直言，此刻可以說是英中關係的「黃金時代」，他也鼓勵兩國之間有更多的貿易與投資。

Photo Credit: GettyImages 英國前首相卡麥隆（右）與中國國家主席習近平（左）2015年於英國共飲啤酒資料照。

不過，因2019年香港反送中、中國在新疆侵犯人權，以及華為的5G風險爭議，中英兩國關係急轉直下。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）去年公開發表演說，坦言中國對英國的價值觀和利益構成了「系統性挑戰」，直言英中「黃金時代」已經結束，認為貿易將帶來政治社會改革的「天真想法」也一去不復返。

英國政府今年3月公布「2023整合性評估更新報告」（Intergrated Review Refresh 2023），這份報告是冷戰以來英國政府發布最大規模的評估報告，內容涉及英國的外交、國防、安全和國際發展的政策，將中國定位為「劃時代的系統性挑戰」，幾乎影響到政府政策的每個領域和英國人民的日常生活，內容也首次提及台灣與台海議題，英國政府承諾「支持台海穩定，反對單方面改變現狀」。

除了外交政策轉向，卡麥隆個人與中國關係匪淺，也備受外界關注。卡麥隆卸任不到一年，2017年即出任規模近10億英鎊（約403.8億元台幣）的中英投資基金副主席，尋求英國和中國之間醫療、能源和製造業的合作。不過，中英關係急轉直下後，包括渣打銀行和匯豐銀行等銀行都不願投資，這項計畫於2021年也胎死腹中。

英國議會情報與安全委員會今年7月報告指出，卡麥隆被任命擔任這一職位，「在某種程度上可能是由中國政府策劃的，目的是為中國投資增加可信度」。

卡麥隆近年並未停止向中國靠近，今年先後於阿布達比與杜拜出席活動，推銷斯里蘭卡首都可倫坡金融港市（Port City Colombo）計畫。可倫坡是中國 「一帶一路」的計畫之一，是斯里蘭卡最大的外國直接投資項目，投資金額高達150億美元，由中國國有企業「中國港灣工程」負責建造。不過外界質疑這項建設是否對當地有實質的經濟效益，畢竟斯里蘭卡過去就曾經因為無力償還中國債務，將具有戰略意義的漢班托塔(Hambantota)港移交給中國。

不過卡麥隆的發言人強調，卡麥隆出席的活動是由美國一家活動公司安排，卡麥隆本人並未與中國官方或中國公司接觸。

New British foreign secretary and former PM David Cameron is fresh from promoting Xi Jinping's Belt and Road Initiative in the Indo-Pacific: https://t.co/Tt8HPbPUFw — Steven Chase (@stevenchase) November 13, 2023

卡麥隆13日受訪時則表示，他接受外交大臣一職時，已經辭去過去一直致力的其他事務，「這些都停止了，我現在有一份英國外交大臣的工作。」

卡麥隆出任英國外相恐親中？我外交部：解讀不精確

針對卡麥隆的「親中」立場，我國外交部發言人劉永健今於例行記者會上表示，以「親中」形容一國外長既不真確，也不適當，任何國家外長都是以自身國家利益為政策目標。劉永健說，卡麥隆政治經歷豐富，外交部對卡麥隆出任英國外交大臣表示誠摯歡迎，盼望與其在既有的台英關係基礎上，持續深化各項交流合作。

劉永健強調，從今年3月英國政府公布外交政策整合性政策評估更新、5月於G7發表聲明，以及下議院外交國防委員會陸續公布的報告，均顯示英國對於台海和平穩定的重視，反對中國以武力片面改變台海現狀，可見英國近年對亞太及政策逐漸明確且具有一致性。