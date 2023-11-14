冰島火山活動可能邁入新時代：法格拉達爾火山將如何噴發？是否可能生成新的火山島？

冰島氣象局（IMO）13日警告，未來幾天火山爆發的可能性很高。由於火山活動集中冰島西南邊的雷克雅內斯（Reykjanes）半島，且該地數日來歷經數百起地震，擔心岩漿恐蔓延至附近城鎮格林達維克（Grindavík），冰島當局11月10日宣布進入緊急狀態，預防性撤離3500名當地居民。11月13日，該地居民在警察護送下，被准許返家帶上寵物和生活必需品。

火山會如何噴發？

冰島民防局稱，一條15公里長的岩漿隧道正從格林達維克西北部一路延伸到大西洋。專家表示，若岩漿在海底噴發，其爆炸性將較陸地噴發更為強烈。

倫敦帝國學院研究員保拉託（Michele Paulatto）聲明指出，若此次岩漿於海底噴發，可能如同1963年韋斯特曼納群島海底火山群爆發，形成新的火山島。當時海底火山噴發持續數年，最後形成敘爾特塞島（Surtsey）。

倫敦大學學院地球物理與氣候災害名譽教授麥奎爾（Bill McGuire）表示，「目前沒有證據指出這次噴發會造成嚴重影響。」儘管如此，仍難以預測這次火山噴發的威脅程度。他補充，格林達維克鎮非常接近斷裂帶，該城鎮的生存取決於岩漿抵達地表的位置，但對該地居民而言，目前情況不是太樂觀。

雖然岩漿仍有可能冷卻凝固，不會噴發至地表，但因不能排除火山噴發威脅城鎮的可能，冰島民防局緊急疏散格林達維克居民，且格林達維克以北約7公里處的著名景點藍色潟湖也已於11月9日關閉

里茲大學火山學家伊林斯卡婭（Evgenia Ilyinskaya）從小在冰島長大，她表示，「我仍然無法想像半夜離開家，不確定是否還能回去是什麼感覺。」

冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）表示，要求居民在短時間內離開家園，對他們而言有多麼沉重。她向議會提議，應制定一部新的法律，保護重要基礎建設免於自然災害的衝擊。

雅各斯多提爾指出，「雖然現行民防法能在宣布危險或緊急狀態後採取行動，但要在災害初期就採取預防行動的空間有限。」她建議，法案應提供火災損毀房屋3年的保險費用，以及提撥預防工程的建設費用。

火山爆發是否影響航班？

格林達維克與冰島首都雷克雅維克相距70公里，並與該國唯一的國際機場凱夫拉維克機場（Keflavik Airpor）相距20公里。外界擔心，此次火山活動是否會如同2010年艾雅法拉火山（Eyjafjallajökull）爆發，釋放出大量火山灰，造成歐洲航班大亂。

芬蘭地質科學家尼克拉（Paavo Nikkola）對此表示，這次和2010年的情況不同，不會產生大規模的火山灰雲。「當時的的火山灰是由冰川下方一次大規模爆炸性噴發所產生。這次火山爆發很可能發生於地表下，是平靜的熔岩噴發，因此不會產生火山灰。」

雷克雅內斯半島的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）曾於2021年3月、2022年8月和今年7月三次噴發岩漿，專家普遍認為，該地火山活動邁入新的時代，未來數十年會持續零星裂隙噴發。

科學家指出，這次火山噴發的位置預計位於法格拉達爾火山附近，靠近但和之前情況不同的是，這次岩漿移動速度是過去三次的2倍，且岩漿可能水平動至地下。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範