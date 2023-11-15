在中國要「立法」並不困難，難就難在沒人確保「依法治國」

文：王文杰（政治大學法律學系教授）

在台灣，對中國法律的議題關心一直較少，因為法律並不像政治學如此有動態變化，所以不管是學者、電視頻道和平面媒體等都比較少在這方面投入研究與報導。

筆者（政治大學法律學系王文杰教授）長期研究中國法律與法體系的變化與發展脈絡，從法律、政治與社會等面向，分析從1949年中共建政以來到習近平掌權至今，中國法制與立法的狀態與變遷。

中國法體系下的憲改與行政掌控

1978年，是中國走向市場經濟和改革開放的轉折點，中國現行之有效法律，包括憲法在內，都是在1979年7月1日後才陸續頒佈施行，在這之前，中國的發展主軸大致以政治運動為主，尤其是1960年代的文化大革命最具代表性。直到1978年中國國家發展路線進入改革開放時期。

但是，到習近平第二個任期之後，這就開始出現停滯現象。

中國的改革開放其實涵蓋著對外開放和對內改革兩個主軸，儘管中國的改革開放路線行之有年，但目前觀察下來，中國在1950年代透過計劃經濟建構了一個非常密切的行政掌管模式，再外加黨政制度的作用，因此，中國發展是有行政手段配置資源、控制整個體制的特性。

中國不管是計畫經濟或社會主義市場經濟，儘管中國已經開始重視市場下的增長模式，但沒有改變主要運用行政手段來配置各種國家資源，致使許多舊體制的「遺產」仍會起關鍵作用。

例如過去北京舉辦APEC會議，場館附近的居民都必須要強制去「旅遊」，這是在台灣不可能發生也無法想像的事情，這都是一種行政控制手段。

再舉一個例子，中國的電力、電信、石油、石化、金融、煙草等行業，在職工人數佔全中國8％，工資與福利總收入卻佔全中國大陸工資55％，因為中國的行政管制和壟斷，讓私人企業沒辦法進入由國家控制的領域，這就是中共能掌控一切的原因所在。

就算領導人不是習近平，還是會有類似情況發生，這已經是中國根深柢固的行政掌管模式。

中國是有法律的，但有法律並不代表有法治，有憲法不一定有憲政。中國的現行憲法是在1982年修正，但是中國從改革開放後發展飛速，使得中國的現行憲法侷限的內容無法承載整個經濟發展，中國不得不做修憲，所以在1988年、1993年、1999年、2004年，這四次的憲法修正當中，修正的條文內容都跟經濟體制有比較多關聯。

值得留意的是最近一次2018年修憲，造就了現在習近平的第三任甚至未來的第四任，新憲法允許習近平在願意的情況下終身執政，而讓人最憂慮的是憲法的第三章國家機關中新增了「監察委員會」。

中國憲法中的「監察委員會」是跟國務院和最高人民法院監察機構重整，使得中國的國家監督權重新配置，整個監察權變成由中央紀委來掌握，進而中國共產黨就能完整掌控整個監察權，國家監察委員的入憲將會統合分散在不同政府部門的反貪腐權力，有權調查任何行使公權力的人員，使打擊力度更加集中；但權力使用若有不當或是監督不足時，反而會成為憲法賦予的整肅異己的合法追殺令，且問題在後面取得權力的人，他依然能夠享受這些權力。

中國從1978年到現在，整個主軸是改革開放，但是到了習近平的第二任末期，市場經濟的體制是不是會開始中止甚至倒退？為什麼會有這樣的疑慮呢？因為國家主席的任期已經沒有限制了，沒有任期限制了再加上國家「監察委員會」的設立，在習近平掌權以來的一些立法行為，是不是對市場經濟的控制透過法律建置來包裝呢？

如果沒有準確市場改革的脈動，那市場經濟運作是否會有巨大的變化，這對跟中國互動往來頻繁的國家，是比較令人感到憂慮的問題。

今（2023）年，中國進行國務院機構改革，從1982年至今機構改革已超過11次，從整體發展脈絡來看，習近平會透過「法律的外包裝」跟「制度的調整」來合法化他的權力，2023年機構改革之後，中國共產黨將進一步走向前台，成為廣義政府，國務院則更加明顯地向執行機構、經濟民生機構轉變，黨政融合、黨政一體化的特點更為突出。

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具中國特色的立法現象與立法計畫

中國在2000年以後，修法的速度已經超過立法，當一個國家的修法數量超越立法的數量時，表示這個國家已經進入法律穩定的狀態，那為什麼這20年期間修法的數量可以超過立法的數量呢？有四個中國的立法進程可以加以觀察：

第一，2001年時，中國加入「世界貿易組織」（WTO），修法的主軸就是要符合WTO的框架及原則。

第二，在2000年以後，為了因應國家社會的飛速發展，既有的法律很大程度成為阻卻發展的規定，或是已經跟現狀不符。這些修正的法律都是一些很基礎的法律，包括公司法、婚姻法、民事訴訟法等等民事法律。

第三，主要是修正涉及國際規範的相關法律，在於中國融入國際社會，多少也會被國際社會所影響，尤其在大量加入了許多國際組織，這些國際條約為基礎，轉換成內國法，以有利他們對外發展。

第四就是二十大之後涉及國家安全事務的法律，如雨後春筍般不斷產出，從2000年至今，中國法律制度的變遷跟整個國家的結構和對外互動息息相關，這也反映出中國整體法體系的現狀。

中國的代議政治的實質是一種象徵性的表意政治，共產黨才是政治重心所在，「兩會」的進行或推遲不會對中國經濟和社會帶來明顯影響。全國人大是一個立法機關，但因為每年只集會一次，因此全國人大很少著手立法的工作，歷年來從事修法和立法的件數只有25個；所以，全國人大「常委會」才是整個中國在政權運作當中最需要觀察的機構。