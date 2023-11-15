在中國要「立法」並不困難，難就難在沒人確保「依法治國」
我們想讓你知道的是
值得留意的是最近一次2018年修憲，造就了現在習近平的第三任甚至未來的第四任，新憲法允許習近平在願意的情況下終身執政，而讓人最憂慮的是憲法的第三章國家機關中新增了「監察委員會」。
文：王文杰（政治大學法律學系教授）
在台灣，對中國法律的議題關心一直較少，因為法律並不像政治學如此有動態變化，所以不管是學者、電視頻道和平面媒體等都比較少在這方面投入研究與報導。
筆者（政治大學法律學系王文杰教授）長期研究中國法律與法體系的變化與發展脈絡，從法律、政治與社會等面向，分析從1949年中共建政以來到習近平掌權至今，中國法制與立法的狀態與變遷。
中國法體系下的憲改與行政掌控
1978年，是中國走向市場經濟和改革開放的轉折點，中國現行之有效法律，包括憲法在內，都是在1979年7月1日後才陸續頒佈施行，在這之前，中國的發展主軸大致以政治運動為主，尤其是1960年代的文化大革命最具代表性。直到1978年中國國家發展路線進入改革開放時期。
但是，到習近平第二個任期之後，這就開始出現停滯現象。
中國的改革開放其實涵蓋著對外開放和對內改革兩個主軸，儘管中國的改革開放路線行之有年，但目前觀察下來，中國在1950年代透過計劃經濟建構了一個非常密切的行政掌管模式，再外加黨政制度的作用，因此，中國發展是有行政手段配置資源、控制整個體制的特性。
中國不管是計畫經濟或社會主義市場經濟，儘管中國已經開始重視市場下的增長模式，但沒有改變主要運用行政手段來配置各種國家資源，致使許多舊體制的「遺產」仍會起關鍵作用。
例如過去北京舉辦APEC會議，場館附近的居民都必須要強制去「旅遊」，這是在台灣不可能發生也無法想像的事情，這都是一種行政控制手段。
再舉一個例子，中國的電力、電信、石油、石化、金融、煙草等行業，在職工人數佔全中國8％，工資與福利總收入卻佔全中國大陸工資55％，因為中國的行政管制和壟斷，讓私人企業沒辦法進入由國家控制的領域，這就是中共能掌控一切的原因所在。
就算領導人不是習近平，還是會有類似情況發生，這已經是中國根深柢固的行政掌管模式。
中國是有法律的，但有法律並不代表有法治，有憲法不一定有憲政。中國的現行憲法是在1982年修正，但是中國從改革開放後發展飛速，使得中國的現行憲法侷限的內容無法承載整個經濟發展，中國不得不做修憲，所以在1988年、1993年、1999年、2004年，這四次的憲法修正當中，修正的條文內容都跟經濟體制有比較多關聯。
值得留意的是最近一次2018年修憲，造就了現在習近平的第三任甚至未來的第四任，新憲法允許習近平在願意的情況下終身執政，而讓人最憂慮的是憲法的第三章國家機關中新增了「監察委員會」。
中國憲法中的「監察委員會」是跟國務院和最高人民法院監察機構重整，使得中國的國家監督權重新配置，整個監察權變成由中央紀委來掌握，進而中國共產黨就能完整掌控整個監察權，國家監察委員的入憲將會統合分散在不同政府部門的反貪腐權力，有權調查任何行使公權力的人員，使打擊力度更加集中；但權力使用若有不當或是監督不足時，反而會成為憲法賦予的整肅異己的合法追殺令，且問題在後面取得權力的人，他依然能夠享受這些權力。
中國從1978年到現在，整個主軸是改革開放，但是到了習近平的第二任末期，市場經濟的體制是不是會開始中止甚至倒退？為什麼會有這樣的疑慮呢？因為國家主席的任期已經沒有限制了，沒有任期限制了再加上國家「監察委員會」的設立，在習近平掌權以來的一些立法行為，是不是對市場經濟的控制透過法律建置來包裝呢？
如果沒有準確市場改革的脈動，那市場經濟運作是否會有巨大的變化，這對跟中國互動往來頻繁的國家，是比較令人感到憂慮的問題。
今（2023）年，中國進行國務院機構改革，從1982年至今機構改革已超過11次，從整體發展脈絡來看，習近平會透過「法律的外包裝」跟「制度的調整」來合法化他的權力，2023年機構改革之後，中國共產黨將進一步走向前台，成為廣義政府，國務院則更加明顯地向執行機構、經濟民生機構轉變，黨政融合、黨政一體化的特點更為突出。
具中國特色的立法現象與立法計畫
中國在2000年以後，修法的速度已經超過立法，當一個國家的修法數量超越立法的數量時，表示這個國家已經進入法律穩定的狀態，那為什麼這20年期間修法的數量可以超過立法的數量呢？有四個中國的立法進程可以加以觀察：
第一，2001年時，中國加入「世界貿易組織」（WTO），修法的主軸就是要符合WTO的框架及原則。
第二，在2000年以後，為了因應國家社會的飛速發展，既有的法律很大程度成為阻卻發展的規定，或是已經跟現狀不符。這些修正的法律都是一些很基礎的法律，包括公司法、婚姻法、民事訴訟法等等民事法律。
第三，主要是修正涉及國際規範的相關法律，在於中國融入國際社會，多少也會被國際社會所影響，尤其在大量加入了許多國際組織，這些國際條約為基礎，轉換成內國法，以有利他們對外發展。
第四就是二十大之後涉及國家安全事務的法律，如雨後春筍般不斷產出，從2000年至今，中國法律制度的變遷跟整個國家的結構和對外互動息息相關，這也反映出中國整體法體系的現狀。
中國的代議政治的實質是一種象徵性的表意政治，共產黨才是政治重心所在，「兩會」的進行或推遲不會對中國經濟和社會帶來明顯影響。全國人大是一個立法機關，但因為每年只集會一次，因此全國人大很少著手立法的工作，歷年來從事修法和立法的件數只有25個；所以，全國人大「常委會」才是整個中國在政權運作當中最需要觀察的機構。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。