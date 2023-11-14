天主教北京教區主教李山率團訪問香港教區

（中央社）天主教北京教區主教李山今天（14日）率團抵港訪問香港教區5天。香港教區方面表示，李山來訪期間沒有公開行程。

天主教香港教區方面今早證實，李山率團抵港。香港教區早前公布，李山應天主教香港教區主教周守仁樞機的邀請，將於11月14日訪問香港教區5天。

據公布，李山此行將會晤香港教區主教及訪問教區部門，促進雙方接觸與交流，以增進了解。

今年4月17至21日，周守仁應李山邀請訪問北京教區，隨行的還有香港教區輔理主教夏志誠及副主教蔡惠民，這是繼前香港主教胡振中於1994年之後，首次在位香港教區主教訪問北京教區。

周守仁結束北京之行返港後表示，期望香港教區與中國大陸教區建立長遠的關係，互相學習及補足。

香港教區與中國大陸教區的互動一向受到關注，甚至被一些人視為梵蒂岡與中國關係的溫度計。

自1975年起，天主教香港主教先後有胡振中、陳日君、湯漢和楊鳴章，其中陳日君與北京方面關係最差，並支持民主派爭取行政長官和立法會全部議席普選。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex