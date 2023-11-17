Netflix《此時此刻》解析：看完之後對「談戀愛」有了新的想法，藏在劇中的彩蛋又有哪些？
我們想讓你知道的是
Netflix影集《此時此刻》有趣的是，最後都不會給男女主角明確的結局，而是等到看到後面幾集後，才會突然發現前面幾集的男女主角在幕後默默修成正果，也算是每集中隱藏的小彩蛋。
文：討喜小姐
Netflix推出的影集《此時此刻》，共有10集每集長度約50分鐘，包含了10個關於愛情的主題，雖然描述的都是不同形式的愛情，但影集中的角色都有關聯，背景架構在同個宇宙中。
有趣的是，影集最後都不會給男女主角明確的結局，而是等到看到後面幾集後，才會突然發現前面幾集的男女主角在幕後默默修成正果，也算是每集中隱藏的小彩蛋。
藉由這些角色互相彼此的關係，影集看到最後一集時，才會發現好像在不知不覺中很熟悉這些角色，在約10小時的觀影過程中變成像是生活中認識的好友。
《此時此刻》共有10集，以下文章將推薦個人喜歡的五集以及原因，文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。
第六集：舊的
本集女主角由宋芸樺飾演被旅行社裁員的方若南，男主角林哲熹飾演在銀行上班的喬，喬在第一集的戀愛實境秀就已經出現過。這集中的若南和喬已經交往到論及婚嫁的程度，但是在影片中段可以發現喬有強烈的控制慾，理由都是以為對對方好，這個性格設定很貼近人性，而且不只可以用在情侶關係上，用在親人身上也適合，最後若南難以忍受之下，拒絕其求婚並果斷離開，豪爽地說走就走這段非常爽快。
喜歡這集的原因是將愛情的濾鏡完全移除，就算對對方有許多期待，在根本個性不合的基礎上，不需要有任何忍耐與犧牲，分手多年後若南再次拒絕喬的復合要求，就算最後收到喬的離別禮物覺得被感動，但搬了新家的若南還是毫不眷戀的將禮物丟掉，將舊的、不適合的戀情果斷的拋棄，才能擁有新的、適合的人生。本集的若南也是這部影集作品中，少數最後沒有獲得愛情的角色。
第七集：說好的輕井澤
由吳慷仁和小S飾演的男女主角，在最開始就是悲慘的相識，因為彼此的丈夫和妻子婚內出軌，共同前往抓姦才因此認識並糾纏。這集中的男主角和女主角都知道自己的伴侶謊稱要開會、吃宵夜，其實都是去和其他人約會，但他們選擇給雙方台階下，既不戳破對方的謊言，在最後翻牌時，也是冷靜並強硬的陳述事實，如果萬一真的要面對對方婚內出軌的事件時，會是很好的參考處理範本。
吳慷仁的演技本來就無可挑剃，比較出人意料的是小S，演技和情緒帶動能力各方面都很強烈，原本以為會想起她在擔任主持人時的印象，但沒想到會隨著她情緒跟著起伏。在影片最後吳慷仁和小S都處理好婚姻後再次相遇，沒有把話說死而是給了雙方未來發展的彈性空間，輕鬆自然的態度又是遇到感情第二春時，能夠參考的理想範本。
第八集：一家之主
本集由修杰楷與劉品言飾演育有2子的夫妻檔，本集中對家事超級不擅長的劉品言、超級討厭工作的修杰楷，都讓人產生超強烈的共鳴。
對上一輩的長輩來說，妻子一定要能育兒又會做菜、丈夫就是一定要外出工作，而對這對夫妻剛好相反，妻子不僅工作能力超強且樂在其中，丈夫則是非常擅長做家事又很會烹飪，但為了滿足長輩的刻板印象，不得不顛倒身份，最後妻子每天為了育兒和煮菜變成糟糠妻，而丈夫每天上班前都要憂鬱整個早上，都被放在不適合的身份框架中。
但有天意外獲得居家工作的丈夫在家中幫忙煮菜、育兒，妻子得到工作機會，雙方雖然變得神彩奕奕又開心，卻又要在乎社會觀感和長輩的關切，如果能夠誠實面對自己找到自己在關係中的定位，又不要在乎外面看待的眼光，雖然未必符合上一輩長輩的思想，卻是最適合自己的方式。
劉品言在這集的個人魅力很強，尤其是從邋遢不擅長做家事的妻子變身成女強人，神采奕奕的落差感讓人印象很深刻。
第九集：你心裡的鬼
這集由林心如和林熙蕾主演，2人從學生時期就互相喜歡，但是礙於當時的社會風氣和長輩眼光，林心如決定與優秀的男同學結婚，當丈夫因病過世後才與學生時期的戀人重逢，但這集比較多是描述學生時期的2人，林熙蕾全心全意想要與對方談戀愛，林心如則是不斷的逃避對方釋出好感，並想要迎合母親的期待，最後2人在畢業後漸行漸遠。
描述女性之間的愛情題材比較少見，但可惜的是長大成人後的林心如與林熙蕾相遇後，確定關係的過程幾乎沒有懷疑或矛盾，就是順水推舟的走向美好結局，也許是導演想要加強學生時期的抗拒與長大成人後對事物保持隨和的落差感，個性變成熟的2人，接受自己的不同並帶著開放的心情做當下想做的事，也是看完後會覺得好看的一集。
第十集：真實故事改編
本集由賈靜雯和曾敬驊飾演電視製作公司中的上司與下屬，不僅是姐弟戀也是辦公室戀情，賈靜雯飾演的製作人周莉文不只強勢、直來直往也有話直說，而下屬王可杰擁有敏銳的觀察力，也是注重細節的聰明下屬。
當2人確定彼此心意後，也許是因為上下關係、年紀關係，讓王可杰不敢擁有面對這段關係，但其實這這集中的許多設定，也通用在所有戀愛中，不管是年齡、收入或是社會地位，都有可能是讓人卻步的原因。
有趣的10集串連彩蛋，總能找到有共鳴的那集
原以為《此時此刻》的10集不同主題毫無關係，但看下去後會發現原來第一集的製作人就是第10集的賈靜雯，第五集的阿拓，原來就是第一集中的某個室友，第二集的按摩師蒨蒨按摩的常客是第六集的宋芸樺，第二集的大俊、第三集的髮型設計師又是室友，讓各篇章主角在不同章節穿插，讓影集中藏有許多彩蛋。
10集描述的感情故事包含一見鐘情、建構在謊言上的愛情、因金錢結緣的愛情、同性愛情、婚內出軌、姐弟戀、辦公室戀情、上下職權關係、沒走到終點的感情，在這麼多段的愛情故事中，總是能找到讓人產生共鳴的那集，雖然大概是沒辦法從影集中學到什麼，但看完後對談戀愛這件事可能會有新的想法。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
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歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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