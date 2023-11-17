Netflix《此時此刻》解析：看完之後對「談戀愛」有了新的想法，藏在劇中的彩蛋又有哪些？

文：討喜小姐

Netflix推出的影集《此時此刻》，共有10集每集長度約50分鐘，包含了10個關於愛情的主題，雖然描述的都是不同形式的愛情，但影集中的角色都有關聯，背景架構在同個宇宙中。

有趣的是，影集最後都不會給男女主角明確的結局，而是等到看到後面幾集後，才會突然發現前面幾集的男女主角在幕後默默修成正果，也算是每集中隱藏的小彩蛋。

藉由這些角色互相彼此的關係，影集看到最後一集時，才會發現好像在不知不覺中很熟悉這些角色，在約10小時的觀影過程中變成像是生活中認識的好友。

《此時此刻》共有10集，以下文章將推薦個人喜歡的五集以及原因，文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。

第六集：舊的

本集女主角由宋芸樺飾演被旅行社裁員的方若南，男主角林哲熹飾演在銀行上班的喬，喬在第一集的戀愛實境秀就已經出現過。這集中的若南和喬已經交往到論及婚嫁的程度，但是在影片中段可以發現喬有強烈的控制慾，理由都是以為對對方好，這個性格設定很貼近人性，而且不只可以用在情侶關係上，用在親人身上也適合，最後若南難以忍受之下，拒絕其求婚並果斷離開，豪爽地說走就走這段非常爽快。

喜歡這集的原因是將愛情的濾鏡完全移除，就算對對方有許多期待，在根本個性不合的基礎上，不需要有任何忍耐與犧牲，分手多年後若南再次拒絕喬的復合要求，就算最後收到喬的離別禮物覺得被感動，但搬了新家的若南還是毫不眷戀的將禮物丟掉，將舊的、不適合的戀情果斷的拋棄，才能擁有新的、適合的人生。本集的若南也是這部影集作品中，少數最後沒有獲得愛情的角色。

Photo Credit: Netflix 這集的故事很貼近生活，浪漫的相遇但最後還是被個性不合打敗，最後不完美的結局也比較能讓人產生共鳴。

第七集：說好的輕井澤

由吳慷仁和小S飾演的男女主角，在最開始就是悲慘的相識，因為彼此的丈夫和妻子婚內出軌，共同前往抓姦才因此認識並糾纏。這集中的男主角和女主角都知道自己的伴侶謊稱要開會、吃宵夜，其實都是去和其他人約會，但他們選擇給雙方台階下，既不戳破對方的謊言，在最後翻牌時，也是冷靜並強硬的陳述事實，如果萬一真的要面對對方婚內出軌的事件時，會是很好的參考處理範本。

吳慷仁的演技本來就無可挑剃，比較出人意料的是小S，演技和情緒帶動能力各方面都很強烈，原本以為會想起她在擔任主持人時的印象，但沒想到會隨著她情緒跟著起伏。在影片最後吳慷仁和小S都處理好婚姻後再次相遇，沒有把話說死而是給了雙方未來發展的彈性空間，輕鬆自然的態度又是遇到感情第二春時，能夠參考的理想範本。

Photo Credit: Netflix 會喜歡這集主要是2位演員的個人魅力，因伴侶婚內出軌而相識的故事架構也滿吸引人。

第八集：一家之主

本集由修杰楷與劉品言飾演育有2子的夫妻檔，本集中對家事超級不擅長的劉品言、超級討厭工作的修杰楷，都讓人產生超強烈的共鳴。

對上一輩的長輩來說，妻子一定要能育兒又會做菜、丈夫就是一定要外出工作，而對這對夫妻剛好相反，妻子不僅工作能力超強且樂在其中，丈夫則是非常擅長做家事又很會烹飪，但為了滿足長輩的刻板印象，不得不顛倒身份，最後妻子每天為了育兒和煮菜變成糟糠妻，而丈夫每天上班前都要憂鬱整個早上，都被放在不適合的身份框架中。

但有天意外獲得居家工作的丈夫在家中幫忙煮菜、育兒，妻子得到工作機會，雙方雖然變得神彩奕奕又開心，卻又要在乎社會觀感和長輩的關切，如果能夠誠實面對自己找到自己在關係中的定位，又不要在乎外面看待的眼光，雖然未必符合上一輩長輩的思想，卻是最適合自己的方式。

劉品言在這集的個人魅力很強，尤其是從邋遢不擅長做家事的妻子變身成女強人，神采奕奕的落差感讓人印象很深刻。

Photo Credit: Netflix 這集的故事雖然結局過於美滿有點不真實，但將對的身份放在對的地方就會發揮最大功效的設定很不錯。

第九集：你心裡的鬼

這集由林心如和林熙蕾主演，2人從學生時期就互相喜歡，但是礙於當時的社會風氣和長輩眼光，林心如決定與優秀的男同學結婚，當丈夫因病過世後才與學生時期的戀人重逢，但這集比較多是描述學生時期的2人，林熙蕾全心全意想要與對方談戀愛，林心如則是不斷的逃避對方釋出好感，並想要迎合母親的期待，最後2人在畢業後漸行漸遠。

描述女性之間的愛情題材比較少見，但可惜的是長大成人後的林心如與林熙蕾相遇後，確定關係的過程幾乎沒有懷疑或矛盾，就是順水推舟的走向美好結局，也許是導演想要加強學生時期的抗拒與長大成人後對事物保持隨和的落差感，個性變成熟的2人，接受自己的不同並帶著開放的心情做當下想做的事，也是看完後會覺得好看的一集。

Photo Credit: Netflix 女性同志議題相對稀少，再加上林心如和林熙蕾2個擁有強烈個人特質的演員，就算故事內容稍嫌平淡但也還算好看。

第十集：真實故事改編

本集由賈靜雯和曾敬驊飾演電視製作公司中的上司與下屬，不僅是姐弟戀也是辦公室戀情，賈靜雯飾演的製作人周莉文不只強勢、直來直往也有話直說，而下屬王可杰擁有敏銳的觀察力，也是注重細節的聰明下屬。

當2人確定彼此心意後，也許是因為上下關係、年紀關係，讓王可杰不敢擁有面對這段關係，但其實這這集中的許多設定，也通用在所有戀愛中，不管是年齡、收入或是社會地位，都有可能是讓人卻步的原因。

Photo Credit: Netflix 這集包含了姐弟戀、辦公室戀情、上下權威關係各種設定，賈靜雯的冷漠女主管遇到愛情的直爽態度是這集的看點。

有趣的10集串連彩蛋，總能找到有共鳴的那集

原以為《此時此刻》的10集不同主題毫無關係，但看下去後會發現原來第一集的製作人就是第10集的賈靜雯，第五集的阿拓，原來就是第一集中的某個室友，第二集的按摩師蒨蒨按摩的常客是第六集的宋芸樺，第二集的大俊、第三集的髮型設計師又是室友，讓各篇章主角在不同章節穿插，讓影集中藏有許多彩蛋。

10集描述的感情故事包含一見鐘情、建構在謊言上的愛情、因金錢結緣的愛情、同性愛情、婚內出軌、姐弟戀、辦公室戀情、上下職權關係、沒走到終點的感情，在這麼多段的愛情故事中，總是能找到讓人產生共鳴的那集，雖然大概是沒辦法從影集中學到什麼，但看完後對談戀愛這件事可能會有新的想法。