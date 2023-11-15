「影評黃金時代」之終結——世界知名影評人，法國《正片》主編米榭西蒙逝世

文：陳潔曜

曾帶領《正片》（Positif）雜誌與《電影筆記》（Cahiers du cinéma）分庭抗禮的影評人，米榭西蒙（Michel Ciment），於今（2023）年11月13日去世，引發國際影評界、電影界與文化界的哀悼，悼念「影評黃金時代」之消逝。

隻身對抗《電影筆記》的影評人

米榭西蒙於戰前1938年，出生於巴黎工人世家，於學生時代即十分活躍，參與戰後電影俱樂部的辯論，並於學生雜誌撰寫影評。

讓這位青年影評人一舉成名的，是不到三十歲的米榭西蒙，隻身對抗當時呼風喚雨的《電影筆記》，力挺被法國評論界遺棄的導演或者作品，如1963年奧森威爾斯（Orson Welles）的《審判》（Procès），被新浪潮影評人評得一文不值，卻經由米榭西蒙掀起筆戰，奠定其影史地位。

因對抗《電影筆記》一舉成名，米榭西蒙幾年之內，成為《正片》的「終身主編」，支撐起這個專業影評雜誌，半世紀至今的艱難存在。

相對《電影筆記》的命運，如雲霄飛車，高低起伏，不斷替換主編群，例如艾力侯麥（Éric Rohmer）被踢下主編位置、政治立場180度急轉（從巴黎毛派，轉向就片論片）、金主不爽撤資（雜誌面臨倒閉多次），《正片》一直是法國影評界的長青支柱，具有數十年的一致性——對抗《電影筆記》。

從「影評百慕達三角洲」，迷航出走

米榭西蒙認為，法國影評界存在一種意見的獨裁體制，尤其是《電影筆記》、《世界報》（Le MondeLe Monde）和《解放報》（LibérationLibération），影評意見「三位一體」的獨佔，形成一種「影評的百慕達三角洲」，米榭西蒙的個人天職，就是帶領《正片》，提供另一種意見，從迷航中出走。

米榭西蒙帶領《正片》，探討被忽視的電影作者，如他的第一本書，即是為伊利卡山（Elia Kazan）的影史地位平反。然而米榭西蒙最重要的貢獻，在他對史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）之數十年力挺、訪談與研究，讓他於歐洲成為絕對不可忽視的作者導演。

除了庫柏力克，米榭西蒙還力挺馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）和珍康萍（Jane Campion）等導演，出版了18本電影相關著作，並於法國文化電台，開設影評廣播節目，推動世界電影史的建構，五十年如一日，成為歐洲文化界的一種人文風景與影評風格。

「影評黃金時代」的消逝

半世紀以來，米榭西蒙與《電影筆記》的對抗，今天於文化界看來，卻是一種難能可貴的互補，他補充了新浪潮影評人和主流媒體〈世界報〉、〈解放報〉沒有看到的那一面，力挺更多作者導演，更讓藝術電影與商業影視碰撞出有機的交集。

可以說，〈正片〉與〈電影筆記〉之競爭合作，支撐起「影評的黃金時代」，主動建構一種不斷演變的世界電影史。米榭西蒙帶領的《正片》和新浪潮影人帶領的《電影筆記》，以一種表面相對、實際互補，代表一整代影評人，曾經擁有過的關鍵影響力，在資本主義至上的電影產業，衝撞出一種對電影藝術的堅持。

以影評的力量，不但掀起法國新浪潮，還發現了60年代東歐作者電影，推波助瀾70年代紐約作者導演、80年代德國新電影、90年代好萊塢復興、澳洲電影復興，與世紀交際的華語藝術電影復興。個人曾有幸與米榭西蒙交談，他對台灣電影如數家珍，如胡金銓、侯孝賢與楊德昌。

「影評的黃金時代」，如影評人能夠推波助瀾，帶動波瀾壯闊的電影運動，似隨著網路世紀來臨，每個人都是影評人，這個工作，似從帶領朝流的文化底蘊，變成喧譁一時的口水浪花。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九