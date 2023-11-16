教改是台灣父母育兒路上無法忽視的一坨狗屎，不只臭氣熏天，上面還爬滿了既得利益的寄生蟲
我們想讓你知道的是
當我工作一整天，晚上只想休息時，孩子跟我說隔天要考閩南語，題目都來自音源卡，我急忙拿起手機掃描音源卡的QR code，但居然要先提供姓名、電話、地址、e-mail、生日註冊會員。後來，我在滑臉書放鬆時，就看到音源卡該家廠商的廣告，以及相關童書工商業配資訊。
文：柳靖
我叫柳靖，是國考驛站Podcast執行製作兼主持人，同時也是個74年次的新北市地方媽媽。
地方媽媽對於教改的憤怒與無奈
「教改」從我國中那個年代就開始有了，我不想去探究教改的歷史緣由為何，究竟是誰發起的？因為這無法從源頭解決如灰犀牛般的教改問題。
我想問，教改之後，台灣的經濟GDP有大幅度上升嗎？或是教改之後，有人拿過諾貝爾獎嗎？學生有因此對於課業得到壓力解脫嗎？
我只知道，現在我的小孩很可憐，小學一年級而已，聯絡簿當天待辦事項多到寫不完，每個禮拜都有考試，不只考國英數，還要考母語，每天的作業多如牛毛，回家後還要應付隔天要考試的科目。作業考試繁多與國人的近視比例有高度的正相關性，不過這不在我們本篇的討論範圍。
其實，台灣教育體制的問題從各個角度觀察，都彰顯了其混亂和不公正。例如，小學母語教育和音源卡這個無法忽視的問題。
不近人情的母語教育，瘦了父母的錢包，肥了誰的荷包？
在台灣，母語教育是近年教育政策的一環。然而，母語教育所衍生的考試體制，變得荒謬又不近人情。家長們被迫購買的音源卡，而這些音源卡背後的利益鏈卻深不可測。考試題目源自音源卡的內容，迫使家長們購買，才能幫助孩子在考試中取得好成績，這只是冰山一角。
更令人擔憂的是，購買音源卡時，家長不僅需要付出昂貴的費用，還必須提供個人資料註冊會員。這樣的做法不僅侵犯了個人隱私，更暴露了許多家長和孩子的資訊，在商業利益之下的濫用。這樣的壓力和個資侵犯是無法被忽視的，尤其是當這種做法變得如此普遍，而沒有受到適當的監管和關注。
教改衍伸的相關問題——父母子女無形中將個資洩漏給教育部廠商
當我工作完一整天，晚上只想好好休息時，孩子跟我說隔天要考閩南語，題目都從音源卡當中出，我急忙地拿起手機掃描音源卡上的QR code，掃進去還不能馬上聽到音檔，要先註冊會員。
在註冊會員的當中，你必須要提供自己的姓名、電話、地址、e-mail、以及生日，好不容易註冊完會員，也順利給孩子聽到音檔以應付隔天的考試，我心中終於鬆一口氣！想著我來滑滑臉書放鬆一下好了，按下臉書進入眼簾的，是音源卡該家廠商的廣告以及相關童書工商業配資訊。
我看到這個廣告，心裡真的是又急又氣，想著我這幾週應該會有接不完的詐騙集團電話吧？搞不好連小孩子的資訊，他念哪家小學、幾點放學、生活作息，音源卡的廠商都知道，想到這邊我感到頭皮發麻。
那一天我沒睡好，失眠了。
讓家長與孩子備感壓力的教改政策
台灣教改政策的雙語政策，更是讓孩子和家長們倍感壓力。雖然提倡雙語政策，但卻沒有提供充分的支持和資源。對孩子來說，不僅需要應付學校的要求，還需要應對不斷增長的競爭壓力。這種壓力和負荷，對孩子的心理健康和成長造成了巨大的影響，自殺率的上升只是其中一個嚴重的結果。
當政府推行教改政策時，是否真正站在家長和孩子的立場考慮？或者這只是為了滿足官僚體制和特定利益集團的需求？教育體制應該以培養下一代的全面發展為目標，而不應該成為某些利益集團牟利的工具。
我真的感到無力，無法忽視這個問題，請政府教育官員重視孩子的心理健康，而不是讓教育體制成為少數人謀取私利的工具，教育官員亮點業務升遷的墊腳石。
我知道我這篇文章不能改變什麼，但我就是想寫，對於我們這一輩的父母親來而言，平日的工作就已經有夠辛苦，下班後還要應付小孩學校無理的要求。
可以拜託不要這樣整家長跟小孩好嗎？請還我們這一代父母一個乾淨的教育體制。否則，教改就是台灣父母育兒路上無法忽視的一坨狗屎，不只臭氣熏天，上面還爬滿了既得利益的寄生蟲。
自己原本還想說生個老二，但想到我的小孩國小要受到這樣的折磨，想想還是罷了。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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