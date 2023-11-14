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2023/11/14,
司法

32年前搶劫鐘錶店槍殺店員，「省港旗兵」疑犯入境香港被捕

32年前搶劫鐘錶店槍殺店員，「省港旗兵」疑犯入境香港被捕
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

上世紀80及90年代初，有不少中國大陸民眾來港犯案，專門搶劫珠寶鐘錶店，被稱為「大圈仔」，他們主要來自廣東、湖南和湖北。1984年，香港有一套電影叫《省港旗兵》，講述在港搶劫的廣東人，因此，「大圈仔」也常被港人叫作「省港旗兵」。

（中央社）中國大陸一名男子32年前曾在香港搶劫殺人，近日入境香港旅遊時被捕。

綜合本地媒體昨天（13日）的報導，這名59歲姓文男子11日從深圳來港旅遊及奔喪，結果被海關發現是通緝犯，警方隨即予以拘捕。

據報導，這名男子是32年前本地一宗搶劫殺人案的歹徒。

1991年6月9日，3名男子進入九龍深水埗北河街一家二手鐘錶店搶劫，男職員按動警鐘，其中一名劫匪向男職員頭部開槍，3人事敗後逃逸，被槍擊的職員不治死亡。

報導引述警方消息指出，當年3名劫匪偷渡來港犯案，事後又偷渡回中國大陸，沒有留下任何出入境紀錄資料和指模，警方因此無法與犯案現場留下的指模作比對。

但兩年前，警方得知其中一名劫匪的身分。

報導引述消息指出，姓文男子是深圳寶安人，有販毒前科，早年曾在中國大陸被判刑7至8年，去年才獲釋。

上世紀80及90年代初，有不少中國大陸民眾來港犯案，專門搶劫珠寶鐘錶店，被稱為「大圈仔」，他們主要來自廣東、湖南和湖北。

1984年，香港有一套電影叫《省港旗兵》，講述在港搶劫的廣東人，因此，「大圈仔」也常被港人叫作「省港旗兵」。

近40年來，香港「三大賊王」葉繼歡、季炳雄和張子強臭名昭著，前兩者多次搶劫珠寶鐘表店，張子強則曾綁架首富李嘉誠的長子李澤鉅及香港第二富豪家族的新鴻基地產主席郭炳湘。

這3名長時間肆虐香港的超級悍匪先後落網，其中張子強在中國大陸伏法被槍斃、葉繼歡死於香港獄中、季炳雄在港遭重判入獄（季於2020年初出獄離港赴美）。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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