左宏元對瓊瑤有些抱歉，鄧麗君唱的〈千言萬語〉掩蓋了《彩雲飛》同名電影主題曲的風采
我們想讓你知道的是
〈千言萬語〉的影響力與傳唱度早在第一時間於電影以插曲之姿播放出來，便已風靡所有華人圈。那個終於懂得適時在作品裡示弱的左宏元，留下一首千古也傳唱的一代情歌神曲。1995年，鄧麗君猝逝，王菲也曾現場選唱〈千言萬語〉向歌唱啟蒙偶像致敬，到今日仍是一段佳話。
文：王景新
人比歌紅或歌比人紅都不稀奇，有些歌曲原始設定為主題曲，反過頭來比電影、電視劇走紅也並非少見。但像〈千言萬語〉這樣，原本只是比較次要的插曲，居然能夠反客為主，翻身為一首歌比原劇火、比主題歌紅，就十分稀罕了。
1972年，瓊瑤作品《彩雲飛》搬上大銀幕，鄧麗君演唱的插曲〈千言萬語〉風靡了海內外無數華人。時至今日，簡潔的曲式與詩意的歌詞，讓它得以穿越時空，永遠以最純粹的姿態被傳唱出來，像是一朵兀自遺世獨立盛開的清蓮，憐惜著每一顆為愛受創的心靈。
「那時我在泰國投資唱片廠。當時台灣唱片市場非常蓬勃，電影在台灣也非常有朝氣」，人在往來泰國與台灣班機上的左宏元不得不開始遠慮：「覺得每一部電影，片頭沒有歌，片尾也沒有歌。可不可以片頭、片尾用歌曲來代替呢？」
當時孤身一人搭飛機出差，一個人享受孤獨的左宏元，情不自禁一種感傷心情竟不請自來，「可能是寂寞，千頭萬緒，千言萬語。」
當年，左宏元跨足電影，投資瓊瑤電影作品。「當時電影《彩雲飛》導演是李行，原著瓊瑤」，左宏元馬上想起在那時班機上說不出的寂寞感，將曲子與歌詞搭配完成創作，再給瓊瑤。「瓊瑤給我寫歌詞、編劇，發揚歌曲的優點，建議放在片頭或片尾都很合適。」
〈千言萬語〉原始創作概念，來自左宏元在飛機上一個人的靜思、沉澱與反饋。
「我想到，因為我們拍的都是愛情故事，大多數都是你情我愛——你愛我，我愛你，你負我，我負你，大概不脫這些大原則。」根據這個原則，〈千言萬語〉有了最初的雛形。
左宏元從泰國回台後重新再修正原曲，最後成為《彩雲飛》裡傳唱度不衰的一代經典情歌，經典地位至今難有歌曲能出其右。
「這是我第一次寫情歌，沒想過會受到歡迎，還風靡全世界」，左宏元認為，台灣人比較含蓄，大多數沒有結尾的感情，都是因為沒有勇氣衝破愛情的阻擾、挫折、困難，他建議：「你愛他，就告訴他，再不然用唱的。」
左宏元深信，平常可多多祈禱夢會成真，像宗教一樣。〈千言萬語〉能收到無可勝數的歌迷同情共感，左宏元分析，原因在於台灣男人常常不講寂寞，大多數不願意講自己多麼孤獨寂寞可憐，「第一次講我想祈禱，把心理的寂寞唱出來。」正因為有祈禱，因此孤獨的自白更顯得有說福利，終於對未知的主宰者娓娓傾訴難言的衷情。
〈千言萬語〉受歡迎的程度無須贅述，卻也讓左宏元對瓊瑤有些抱歉，難免掩蓋了《彩雲飛》同名電影主題曲的風采。左宏元專訪過程馬上即席清唱〈彩雲飛〉，盛讚瓊瑤的歌詞「寫得好得不得了」！
很長一段時間以筆名古月、爾英創作，左宏元坦承因為當時學院古典並不認同流行音樂，「會被看不起，因為古典音樂看不起流行音樂。」
筆名發表創作，主要也是為了避開所有認識左宏元的耳目。其中，爾英這個筆名更是他岳母名字。左宏元至今仍是感念瓊瑤的胸襟與氣度，即便〈千言萬語〉並非出自瓊瑤手筆，「她仍同意在電影插曲使用這首歌。」
確實，〈千言萬語〉的影響力與傳唱度早在第一時間於電影以插曲之姿播放出來，便已風靡所有華人圈。那個終於懂得適時在作品裡示弱的左宏元，留下一首千古也傳唱的一代情歌神曲。1995年，鄧麗君猝逝，王菲也曾現場選唱〈千言萬語〉向歌唱啟蒙偶像致敬，到今日仍是一段佳話。
歌曲介紹
- 歌名：〈千言萬語〉
- 作詞：古月
- 作曲：古月
- 演唱人：鄧麗君
- 編曲：左宏元
- 製作：左宏元
- 收錄專輯：《彩雲飛》電影原聲帶
- 出版時間：1972
- 出版公司：麗風
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：千言萬語－左宏元以男性之姿寫出孤單寂寞忤身的難言心聲
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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