《人文主義的追尋》：約翰密爾自幼受到功利主義理論薰陶，卻因為憂鬱症而改變看法
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密爾跟五個世紀之前的佩脫拉克一樣，深受無感症所苦，無法在任何事情上感到快樂。他因此對幸福的計算產生了質疑，如果由於更深層的原因，你無法感受到這種幸福，那麼去計算幸福有多少又有什麼意義呢？
文：莎拉．貝克威爾（Sarah Bakewell）
我們在上一章談到女性主義（feminism）時，認識了密爾夫婦。哈麗雅特主張女性有權追求最大、最高的「適合全體人類的領域」，帶有強烈的人文主義色彩。
在此同時，約翰發展出一套完整的政治自由主義理論，大大受益於他本人的女性主義思想與他跟哈麗雅特之間的討論，以及他讀過的洪堡著作。一八五九年，他發表頗具影響力的短篇作品《論自由》（On Liberty），在序言中引用了洪堡那本後來被發現的討論國家的書：目前為止，本書中展開的每一個論證，都直接指向一個偉大的指導原則：人類最為豐富的多元發展，具有絕對而根本的重要性。
密爾討論的主題是自由，但他一開始就引用這句話，把自由牢牢紮根於更廣泛的人文主義傳統。這段話所強調的兩個詞，多元與發展，在密爾的思想中總是跟自由密不可分，三者之間相輔相成。對他來說，如果我們擁有自由，而且頻繁地接觸人們多元化的生活方式——就算它們可能極其古怪——就能夠成為充分發展的人。在一個自由的社會裡，接觸多元性可以讓我們發展自己的可能性，而且這一切都是在文化豐饒的環境裡進行，不受國家干預，除非我們的所作所為傷害了別人。
密爾和洪堡都認為，國家的任務應該是在人們追求自身的自由與經驗而妨害別人的時候才能進行干預。國家沒有資格告訴人們應該做什麼：它的功能不是提供單一而完美的生活或道德模式，而是讓我們每個人擁有我們需要的空間做自己，同時又不剝奪別人的空間。
密爾也認為正確的教育方式非常重要，他在這本書裡，再次強調了多元性。我們需要透過種種經驗來拓展自我，這意味著「體驗生活」。洪堡也曾經寫過，我們在「各式各樣的情況」下可以學到最多，而不是單一的生活模式。此外，接觸各種不同的情況會使我們更加寬容：正如蒙田談到旅行的好處時說道，「這麼多不同的幽默、教派、見解、意見、法律與習俗，教會我們明智地判斷自己的一切。」
因此，密爾建議，一個自由的社會應該支持「在討論所有的問題時，享有表達意見與情感的絕對自由，無論我們討論的是實際還是臆測性的問題，是科學、道德或神學問題。」這包括了支持公開表達以上想法的自由，因為必須保密的自由根本算不上自由。他確實注意到，這樣的說法可能會得罪人；因為這表示人們會做一些別人認為「愚蠢、反常或錯誤」的事。但這不至於造成問題，除非這些事情確實傷害了別人（當然，怎麼定義「傷害」是一件非常複雜的事，以致我們今天還在爭論不休）。
《論自由》也對性與宗教產生了影響。密爾跟洪堡一樣，認為每個人應該在不傷害別人的前提下，自由發展他們的親密關係。如同威廉與卡羅琳，他跟哈麗雅特也發展出非典型的關係，雖然（據我們所知），這跟渡船女郎無關。在他們相遇、相戀長達二十年的時間裡，兩人無法結婚，因為哈麗雅特已經嫁給別人了，而當時要離婚幾乎是不可能的。
她的丈夫約翰．泰勒（John Taylor）感覺是個不錯的小伙子，但他們結婚時哈麗雅特只有十八歲，後來她才意識到他們並不合適。當她遇到密爾時，她愛上了他，主要是因為他可以花上幾個小時跟她談論哲學、政治和道德。他們從親密好友發展成戀人，最後在泰勒默許之下，兩人開始（多少算是）同居了。
為了避免別人說閒話，他們在一個遠離社交圈的郊區過著平靜的日子。這樣的生活持續了大約十五年，直到一八四九年，泰勒罹癌病逝。過了一段適當的哀悼期之後，她和密爾結了婚，但他們對標準的婚禮誓言做了一些調整。當時的婚姻使丈夫幾乎掌控了妻子的一切，包括她的財產。
儘管在法律上，他們無法宣布放棄這種控制權，但密爾在婚禮上宣讀了一份〈關於婚姻的聲明〉（Statement on marriage），指出他不同意這些權利，並承諾永遠不行使這些權利。因此，他們跟洪堡夫婦一樣，拒絕走上國家預先規劃的道路，而按照自己的想法訂下他們的規則。
另一個棘手的問題是宗教。密爾在他的一生中有過不同的感受，他晚年時似乎思考過，在某個地方可能有一位抽象的、自然神論的上帝，對人類事務漠不關心。但整體而言，他甚至沒有表現出他有這種信仰。在當時來說很不尋常的是，他是在沒有被灌輸宗教意識形態的情況下長大的：他父親詹姆斯．密爾（James Mill）是一個不可知論者（agnostic），他放棄了自己從小接受的長老會（Presbyterianism）教育，轉向他的朋友邊沁的功利主義哲學思想，所以約翰反倒被灌輸了這樣的思想。讓我們回溯一下他的童年。
自幼受到功利主義理論的薰陶，只是其中一部分而已。這無疑是自蒙田的父親試圖讓兒子以拉丁文為母語以來，最奇怪的育兒實驗之一。雖然詹姆斯沒有這麼做，但他確實也在家裡教育他的孩子，讓約翰從很小就開始接觸古典文學，早到令人驚訝——在他還是個蹣跚學步的三歲小孩的時候，就開始讀《伊索寓言》（Aesop’s Fables）學習希臘文，接著念希羅多德、色諾芬（Xenophon）與柏拉圖的作品。
他大約七歲的時候開始學拉丁文，後來還負責把他所學到的東西教給年幼的弟妹。每天早上吃早餐之前，約翰都要跟著父親，在位於倫敦北部紐英頓綠地（Newington Green）住家附近宜人的農村散步，開始一天的生活。這本來應該是一件幸福指數破表的事情，但在散步的時候，約翰必須針對他前一天讀過的東西進行口頭報告，然後聽詹姆斯就「文明、政府、道德、精神修養」這些議題發表高見。最後，約翰還得用他自己的話複述主要的論點。
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網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
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對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。