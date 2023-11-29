《人文主義的追尋》：約翰密爾自幼受到功利主義理論薰陶，卻因為憂鬱症而改變看法

文：莎拉．貝克威爾（Sarah Bakewell）

我們在上一章談到女性主義（feminism）時，認識了密爾夫婦。哈麗雅特主張女性有權追求最大、最高的「適合全體人類的領域」，帶有強烈的人文主義色彩。

在此同時，約翰發展出一套完整的政治自由主義理論，大大受益於他本人的女性主義思想與他跟哈麗雅特之間的討論，以及他讀過的洪堡著作。一八五九年，他發表頗具影響力的短篇作品《論自由》（On Liberty），在序言中引用了洪堡那本後來被發現的討論國家的書：目前為止，本書中展開的每一個論證，都直接指向一個偉大的指導原則：人類最為豐富的多元發展，具有絕對而根本的重要性。

密爾討論的主題是自由，但他一開始就引用這句話，把自由牢牢紮根於更廣泛的人文主義傳統。這段話所強調的兩個詞，多元與發展，在密爾的思想中總是跟自由密不可分，三者之間相輔相成。對他來說，如果我們擁有自由，而且頻繁地接觸人們多元化的生活方式——就算它們可能極其古怪——就能夠成為充分發展的人。在一個自由的社會裡，接觸多元性可以讓我們發展自己的可能性，而且這一切都是在文化豐饒的環境裡進行，不受國家干預，除非我們的所作所為傷害了別人。

密爾和洪堡都認為，國家的任務應該是在人們追求自身的自由與經驗而妨害別人的時候才能進行干預。國家沒有資格告訴人們應該做什麼：它的功能不是提供單一而完美的生活或道德模式，而是讓我們每個人擁有我們需要的空間做自己，同時又不剝奪別人的空間。

密爾也認為正確的教育方式非常重要，他在這本書裡，再次強調了多元性。我們需要透過種種經驗來拓展自我，這意味著「體驗生活」。洪堡也曾經寫過，我們在「各式各樣的情況」下可以學到最多，而不是單一的生活模式。此外，接觸各種不同的情況會使我們更加寬容：正如蒙田談到旅行的好處時說道，「這麼多不同的幽默、教派、見解、意見、法律與習俗，教會我們明智地判斷自己的一切。」

因此，密爾建議，一個自由的社會應該支持「在討論所有的問題時，享有表達意見與情感的絕對自由，無論我們討論的是實際還是臆測性的問題，是科學、道德或神學問題。」這包括了支持公開表達以上想法的自由，因為必須保密的自由根本算不上自由。他確實注意到，這樣的說法可能會得罪人；因為這表示人們會做一些別人認為「愚蠢、反常或錯誤」的事。但這不至於造成問題，除非這些事情確實傷害了別人（當然，怎麼定義「傷害」是一件非常複雜的事，以致我們今天還在爭論不休）。

《論自由》也對性與宗教產生了影響。密爾跟洪堡一樣，認為每個人應該在不傷害別人的前提下，自由發展他們的親密關係。如同威廉與卡羅琳，他跟哈麗雅特也發展出非典型的關係，雖然（據我們所知），這跟渡船女郎無關。在他們相遇、相戀長達二十年的時間裡，兩人無法結婚，因為哈麗雅特已經嫁給別人了，而當時要離婚幾乎是不可能的。

她的丈夫約翰．泰勒（John Taylor）感覺是個不錯的小伙子，但他們結婚時哈麗雅特只有十八歲，後來她才意識到他們並不合適。當她遇到密爾時，她愛上了他，主要是因為他可以花上幾個小時跟她談論哲學、政治和道德。他們從親密好友發展成戀人，最後在泰勒默許之下，兩人開始（多少算是）同居了。

為了避免別人說閒話，他們在一個遠離社交圈的郊區過著平靜的日子。這樣的生活持續了大約十五年，直到一八四九年，泰勒罹癌病逝。過了一段適當的哀悼期之後，她和密爾結了婚，但他們對標準的婚禮誓言做了一些調整。當時的婚姻使丈夫幾乎掌控了妻子的一切，包括她的財產。

儘管在法律上，他們無法宣布放棄這種控制權，但密爾在婚禮上宣讀了一份〈關於婚姻的聲明〉（Statement on marriage），指出他不同意這些權利，並承諾永遠不行使這些權利。因此，他們跟洪堡夫婦一樣，拒絕走上國家預先規劃的道路，而按照自己的想法訂下他們的規則。

另一個棘手的問題是宗教。密爾在他的一生中有過不同的感受，他晚年時似乎思考過，在某個地方可能有一位抽象的、自然神論的上帝，對人類事務漠不關心。但整體而言，他甚至沒有表現出他有這種信仰。在當時來說很不尋常的是，他是在沒有被灌輸宗教意識形態的情況下長大的：他父親詹姆斯．密爾（James Mill）是一個不可知論者（agnostic），他放棄了自己從小接受的長老會（Presbyterianism）教育，轉向他的朋友邊沁的功利主義哲學思想，所以約翰反倒被灌輸了這樣的思想。讓我們回溯一下他的童年。

自幼受到功利主義理論的薰陶，只是其中一部分而已。這無疑是自蒙田的父親試圖讓兒子以拉丁文為母語以來，最奇怪的育兒實驗之一。雖然詹姆斯沒有這麼做，但他確實也在家裡教育他的孩子，讓約翰從很小就開始接觸古典文學，早到令人驚訝——在他還是個蹣跚學步的三歲小孩的時候，就開始讀《伊索寓言》（Aesop’s Fables）學習希臘文，接著念希羅多德、色諾芬（Xenophon）與柏拉圖的作品。

他大約七歲的時候開始學拉丁文，後來還負責把他所學到的東西教給年幼的弟妹。每天早上吃早餐之前，約翰都要跟著父親，在位於倫敦北部紐英頓綠地（Newington Green）住家附近宜人的農村散步，開始一天的生活。這本來應該是一件幸福指數破表的事情，但在散步的時候，約翰必須針對他前一天讀過的東西進行口頭報告，然後聽詹姆斯就「文明、政府、道德、精神修養」這些議題發表高見。最後，約翰還得用他自己的話複述主要的論點。