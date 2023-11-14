張忠謀與拜登APEC會面是否成真？顧立雄：雙方正在討論
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顧立雄向媒體表示，台灣正爭取讓台積電創辦人張忠謀和美國總統拜登一對一會面。外交部今舉行記者會表示，張忠謀將掌握機會與所有經濟領袖交流。
台灣爭取張忠謀和拜登在APEC一對一會面
（中央社）亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在舊金山登場。《路透社》引述國安會秘書長顧立雄表示，政府爭取讓代表台灣與會的台積電創辦人張忠謀和美國總統拜登一對一會面。
《路透社》報導，顧立雄是在台北告訴媒體，政府正力促讓92歲的張忠謀與拜登會面。當被問到張忠謀有無計劃在APEC期間與拜登一對一會談時，顧立雄表示「雙方正在討論相關安排」。
拜登與中國國家主席習近平將在APEC期間舉行拜習會。顧立雄表示，華府與北京在包含台灣在內的諸多重要議題上都有歧見。他說，美中在核心議題存在根本性分歧，因此這次會議可能演變成各說各話，在台灣問題上雙方都不太可能讓步。不過顧立雄也說拜習之間確有必要會面，因為這是華府在美中緊張期間一個控管風險的機會。
《法新社》報導，顧立雄13日還跟媒體提到，富士康在中國被查稅一事有「政治跡象」，因為選情分析預測郭台銘角逐台灣總統選舉會分散在野黨選票。顧立雄說：「他們（中方）肯定不希望郭台銘參選。基於我們的觀察，中國不希望郭台銘分散（在野陣營）選票。」
他並說富士康尋求將產線移出中國讓供應鏈多元化，可能也是引來中國當局查稅的因素之一，「如果全部組裝線都在美國主要大廠要求下出走，這帶給中國的傷害將很可觀」。
外交部：張忠謀將掌握機會交流
（中央社）台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文擔任APEC領袖代表，是否與美國總統拜登會談，外交部今（14）日表示，張忠謀將掌握機會與所有領袖交流，向國際傳達台灣致力促進區域和平繁榮等訊息；至於駐美代表蕭美琴是否將返台，他沒有進一步說明。
今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，年度峰會在舊金山舉行，總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。
外傳政府積極安排張忠謀與美國總統拜登會面，外交部今天舉行例行記者會，發言人劉永健在答覆相關提問時表示，張忠謀將掌握機會與所有經濟領袖交流，向國際社會傳達台灣致力促進區域的和平及繁榮發展、台灣將與各國合作打造韌性供應鏈、台灣將努力推動綠色轉型，以及致力於縮小數位落差等訊息。
有關駐美代表蕭美琴是否將返台，並成為民進黨總統參選人賴清德搭檔的副總統人選，劉永健指出，對於蕭美琴行程並無進一步資訊，有關選舉事宜不應由外交部對外發言。
拜登與中國國家主席習近平的「拜習會」備受國際矚目，劉永健說，外交部持續關注美中高層互動，而台美互信良好、溝通管道暢通，歷次美中會談，台美持續保持聯繫。
至於英國內閣高階人事大異動，其中最受熱議的是前首相卡麥隆（David Cameron）獲任命為外交大臣，有媒體指卡麥隆「親中」，劉永健表示，以「親任何一個國家」形容一國外長並不精確，也不適當。
劉永健說，政治經歷豐富的卡麥隆擔任外交大臣，外交部表達誠摯歡迎，希望在既有台英關係基礎上持續深化交流合作，歡迎英國提高關切印太事務及台海和平穩定。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。