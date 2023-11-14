張忠謀與拜登APEC會面是否成真？顧立雄：雙方正在討論

台灣爭取張忠謀和拜登在APEC一對一會面

（中央社）亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在舊金山登場。《路透社》引述國安會秘書長顧立雄表示，政府爭取讓代表台灣與會的台積電創辦人張忠謀和美國總統拜登一對一會面。

《路透社》報導，顧立雄是在台北告訴媒體，政府正力促讓92歲的張忠謀與拜登會面。當被問到張忠謀有無計劃在APEC期間與拜登一對一會談時，顧立雄表示「雙方正在討論相關安排」。

拜登與中國國家主席習近平將在APEC期間舉行拜習會。顧立雄表示，華府與北京在包含台灣在內的諸多重要議題上都有歧見。他說，美中在核心議題存在根本性分歧，因此這次會議可能演變成各說各話，在台灣問題上雙方都不太可能讓步。不過顧立雄也說拜習之間確有必要會面，因為這是華府在美中緊張期間一個控管風險的機會。

《法新社》報導，顧立雄13日還跟媒體提到，富士康在中國被查稅一事有「政治跡象」，因為選情分析預測郭台銘角逐台灣總統選舉會分散在野黨選票。顧立雄說：「他們（中方）肯定不希望郭台銘參選。基於我們的觀察，中國不希望郭台銘分散（在野陣營）選票。」

他並說富士康尋求將產線移出中國讓供應鏈多元化，可能也是引來中國當局查稅的因素之一，「如果全部組裝線都在美國主要大廠要求下出走，這帶給中國的傷害將很可觀」。

外交部：張忠謀將掌握機會交流

（中央社）台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文擔任APEC領袖代表，是否與美國總統拜登會談，外交部今（14）日表示，張忠謀將掌握機會與所有領袖交流，向國際傳達台灣致力促進區域和平繁榮等訊息；至於駐美代表蕭美琴是否將返台，他沒有進一步說明。

今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，年度峰會在舊金山舉行，總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。

外傳政府積極安排張忠謀與美國總統拜登會面，外交部今天舉行例行記者會，發言人劉永健在答覆相關提問時表示，張忠謀將掌握機會與所有經濟領袖交流，向國際社會傳達台灣致力促進區域的和平及繁榮發展、台灣將與各國合作打造韌性供應鏈、台灣將努力推動綠色轉型，以及致力於縮小數位落差等訊息。

有關駐美代表蕭美琴是否將返台，並成為民進黨總統參選人賴清德搭檔的副總統人選，劉永健指出，對於蕭美琴行程並無進一步資訊，有關選舉事宜不應由外交部對外發言。

拜登與中國國家主席習近平的「拜習會」備受國際矚目，劉永健說，外交部持續關注美中高層互動，而台美互信良好、溝通管道暢通，歷次美中會談，台美持續保持聯繫。

至於英國內閣高階人事大異動，其中最受熱議的是前首相卡麥隆（David Cameron）獲任命為外交大臣，有媒體指卡麥隆「親中」，劉永健表示，以「親任何一個國家」形容一國外長並不精確，也不適當。

劉永健說，政治經歷豐富的卡麥隆擔任外交大臣，外交部表達誠摯歡迎，希望在既有台英關係基礎上持續深化交流合作，歡迎英國提高關切印太事務及台海和平穩定。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範