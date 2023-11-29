《我們該談談人生的最後一件事》：我沒有水晶球，失智症意味著我別無選擇，只能活在當下
我們想讓你知道的是
2014年溫蒂蜜雪兒被診斷出罹患早發性失智症，她曾以為人生就將這樣戛然而止，但在與失智症共處的這些年裡，她成了暢銷書作家。從預立醫療規劃、拒絕治療到自主停止飲食（斷食善終），溫蒂想邀請你進入這場她與自己、親友和醫師的對話之旅——你可以參考她的答案，但你必須釐清自己的想法，因為善終這件事，不該由別人代替你做出決定。
文：溫蒂．蜜雪兒（Wendy Mitchell）、安娜．沃頓（Anna Wharton）
關於生命的對話
在這本書寫到一半的時候，我收到了一則我一直很害怕的消息。一天晚上，當我看到朋友茱莉的名字出現在我的手機上時，我就知道情況不妙，這是出於只有好朋友才有的直覺。不幸的是，我猜對了。她四十七歲的兒子傑森去世了。在我的記憶中，他已經住院多次，他的母親一直在為他爭取生存的權利。最後，他的身體終於放棄了。
我躺在扶手椅上收到這則消息的那一刻，聽著手機裡茱莉傷心欲絕的聲音，淚水順著我的臉頰流下，我的思緒一下子回到了幾十年前一個陽光明媚的日子，我們剛剛搬進新家。那時，我們還是四口之家，不知道短短三年內，我們將縮減為三口人，我得獨自帶著兩個女兒住在這棟房子裡。
我們經常興奮地穿越屋裡的各個角落，莎拉還不到三歲，潔瑪尚未出世。與我們打包離開的雙房小平房相比，紐波特帕格內爾的這棟三房的獨立別墅顯得十分寬敞。我從新臥室的窗戶望出去，後花園一片狼藉，雜草叢生—但我知道自己很快就會讓花園煥然一新。
隔鄰的花園把我的花園比了下去：它整齊劃一，線條筆直，草坪如畫，與我們的花園截然不同。一位身材嬌小、頭髮濃密的漂亮女士正在花園裡散步。我以前見過她和一個蹣跚學步的孩子在一起。那孩子和莎拉差不多年紀，這位女士彎身幫她的大兒子騎上三輪車。男孩大概八歲。看到已經這麼大的孩子需要幫助，實在不尋常。
也許正是這一點引起了我的注意，我站在窗前看著他們。她把他放到座位上，開始推著他在花園裡轉圈。三輪車在花園小徑上緩緩行動，他的動作並不多，但他燦爛的笑容只有他媽媽的笑容能與之媲美。
那時，我從臥室的窗玻璃看出去，覺得他有些與眾不同。我回頭看了看孩子的母親，觀察她臉上的表情，那是她在和其他孩子一起時沒有流露出的焦慮神情。男孩的弟弟不時蹣跚地走過來，給哥哥姐姐一個擁抱或親吻。這真是個溫馨的場景，直到莎拉在她的新臥室裡打開她的玩具時，我才回過神。
這位女士名叫茱莉。在陽光明媚的午後，在花園的柵欄邊晾曬衣服、邊看著孩子們嬉戲時，我們熟了起來。她的兩個兒子分別是傑森和萊恩。我後來才知道，傑森能活到現在簡直是個奇蹟。他出生時罹患一種罕見疾病，本不該活過嬰兒期。隨著年齡的增長，他只能蹣跚移動，不能說話，也聽不到聲音，而且永遠無法走路。隨著歲月的流逝，他越來越依賴父母，但他總是能在生活中找到樂趣。只要他向我們豎起大拇指，那就是我們之間的「對話」。
幾年時間過去，茱莉和她的丈夫特瑞生下另一個兒子亞歷克，而傑森依然繼續茁壯成長。他的父母和兄弟姐妹都懂得珍惜每一天，懂得珍惜當下，珍惜與傑森在一起的時光，而他的表現超出了所有人的預期。儘管他遇到了很多挑戰，進出醫院，歷經手術。他的父母得背著他往返廁所。他的需求也變得越來越複雜，而隨著他越來越高大，這些需求對他可憐母親的背部來說是個沉重的負擔。但她從未退縮，特瑞也是如此。他們很慶幸孩子還在他們身邊。
茱莉和特瑞歡迎我們加入他們的大家庭，作為回報，我也學會了一些技巧，比如如何排出傑森造口袋裡的空氣，以免它破裂。如此一來，在我為他們照看孩子時，他們就能夠在夜裡好好休息。特瑞教我如何DIY，茱莉的哥哥羅賓教我如何保養汽車。
後來，我們兩家乾脆把花園之間的柵欄拆掉，這樣孩子們就可以在其間恣意奔跑。在很多方面，我們就像是一個快樂的大家庭。早上一起送孩子們去學校，一起面對這個世界，甚至一起去超市購物，特瑞開車來接我們，車上滿載了購物袋，一回到家打開後行李廂後，就分別取走各自的購物袋。
傑森的病情一直沒有好轉，只是越來越糟，但他仍然熱愛生活：就連最簡單的事情也會令他興味盎然，尤其是果凍點心和他最喜歡的拼圖，他專注地一排排拼著，用手指和拇指小心翼翼地拿起拼圖塊，把它們放到合適的位置，直到完成一幅拼圖。傑森是醫護人員眼中的奇蹟。
不知有多少次，他的父母被告知要做好最壞的打算，但最後他總能安然返家。傑森二十多歲時，背負他的任務已讓他的父母吃不消。茱莉和特瑞向議會申請擴建許可，這樣傑森就可以睡在樓下，有自己的浴室。每天晚上，茱莉通常每隔一小時就要起來查看他一次。有天晚上，傑森需要幫助，但她沒有聽到。
睡到一半的她突然驚醒，走到樓梯口，看到一個幽靈般的身影，像在大白天見到一樣清楚，在向她招手，當她走近時又消失了。她這才發現傑森在自己的房間裡，亟需幫助。我一直覺得這個故事不可思議。也許那個幽靈般的身影是傑森的守護天使。
當莎拉、潔瑪、萊恩和亞歷克長大成人，離家，歷經人生的所有里程碑時，傑森卻只能和父母待在家裡。他們對兒子的付出，讓他們願意過一天算一天，傑森因此比原本預期的多活了幾十年。
當茱莉告訴我他去世的消息時，她語氣中的痛苦，使我在那一刻真想不惜一切代價，打破時間與距離的藩籬，給她一個擁抱。
傑森在我撰寫本書的過程中去世了，他的離世不禁讓我想到兩件事。第一，選擇的重要性。我在這本書中談到了現在的生活對我意味著什麼，我的個人選擇是什麼，我選擇如何度過我剩下的時間。對有些人來說，傑森這樣的生活品質會讓他們選擇結束自己的生命，但傑森沒這種選擇——他從出生就被困在一個讓他無法行動的身體裡。近五十年來，茱莉和特瑞一直替他發聲。就算再怎麼微小的時刻，傑森也都能找到快樂。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）