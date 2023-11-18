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TNL+ 2023/11/18,
軍事

飛虎外交：抗戰時期「飛虎隊」美國隊員訪北京，展現美中關係緩和的訊號

飛虎外交：抗戰時期「飛虎隊」美國隊員訪北京，展現美中關係緩和的訊號
2023年訪問中國的飛虎隊上尉莫耶（Harry A. Moyer）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「飛虎隊」80年前來華明明是跟中華民國空軍合作，跟今天的中共政權有何關係？在回答這個問題以前，筆者要先回答另外一個更重要的問題，那就是訪問中國大陸的這兩位老兵到底能不能夠被稱為「飛虎隊」？

今年是第14航空軍成立80周年，由莫耶（Harry A. Moyer）上尉與麥克馬倫（Melvin McMullen）中士兩位二戰老兵，率領了30多人的「飛虎隊」（Flying Tigers）代表團造訪中國大陸。中共國家副主席韓正10月30日於北京接見了他們，強調：「80多年前，中美為抗擊法西斯並肩作戰，飛虎隊的佳話承載著兩國人民用生命和鮮血鑄就的深厚友誼。」

這是2015年慶祝抗戰勝利70年以來，首次有二戰期間來華助戰的美國老兵接受中共「黨和國家領導人」的表揚，被許多觀察家視為美「中」關係走向緩和的象徵。韓正：「當今世界許多重大挑戰，依然需要中美合作共同面對。兩國應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，為世界和平與發展作出更大貢獻。希望飛虎隊精神能夠一代一代傳承下去。」

顯見韓正這次召見兩位「飛虎隊」老兵，並不單純只是為了緬懷歷史，同時也是中共當局對美國政府遞出的橄欖枝。

事實上，兩位老兵在他們造訪中國大陸前一個月就已經寫信給了中共最高領導人習近平，並得到了回信。習近平在給他們的信中強調：「中美對世界和平及穩定發展負更重要責任，兩大國應該、也必須實現相互尊重、和平共處、合作雙贏。」

習近平將訪問美國，出席在舊金山舉辦的亞太經濟合作會議並與美國總統拜登（Joe Biden）會晤。「飛虎隊」老兵造訪中國大陸，毫無疑問是為即將上演的「拜習會」暖身，因為美國迄今仍將二戰老兵定位為「最偉大的世代」（The Greatest Generation），中美聯合抗日的歷史也暫時還無法為中共政權所全盤否定，仍是雙方的「最大公約數」。

兩位「飛虎」老兵當中的莫耶，還在美國駐北京大使館裡渡過自己103歲的生日，讓人看了十分欣慰。

相信台灣的讀者們看到這則新聞，心中一定會有疑問，那就是「飛虎隊」80年前來華明明是跟中華民國空軍合作，跟今天的中共政權有何關係？在回答這個問題以前，筆者要先回答另外一個更重要的問題，那就是訪問中國大陸的這兩位老兵到底能不能夠被稱為「飛虎隊」？

何謂「飛虎隊」？

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