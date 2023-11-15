在德看選舉：台灣與德國大選冷暖不同

台灣大選在即，氣氛熱烈，德國選舉則低調和沈悶得多。

留德數載，經歷過2017和2021年兩屆國會大選，也就是間選總理的方法，所住區域感受不到半點氣氛。兩公里外的市中心，在這個人口近九萬的城市，只見週末有候選政黨擺攤和插旗，有點像文化節或美食節的攤位。幾個攤位卻不見候選人本人，只有黨團職員派發傳單和紀念品，並與市民談天。

我所住的區域，亦不見有候選人上門拉票，不像一些德國城市會有候選人逐家逐戶拍門宣傳。或許這裡人口不多，各黨並不重視。擁有投票權者，會收到各候選人寄來的單張；沒投票權者則不會收到。要是他們不會德文，沒留意德國新聞，完全不知道大選來臨甚至已舉行，亦非奇事。

不同於台灣選舉的吵鬧，不諳中文的人都可以感受到熾熱氣氛。

台灣候選人都愛到各地拜廟，選總統者更會巡遊全台參拜，在廟內演講和會見群眾。相反，德國是基督教為主的國家，但政教分離，就算是以基督教精神建黨的基民盟和基社盟，亦不會巡遊全國教堂發表演講。台灣民間宗教有政治凝聚力，然而德國基督教和天主教則較低調，教堂和宗教機構不會成為政見發表場所。

台德選舉氣氛之不同，都與兩地文化有關。華人是集體型社會，德國與歐洲普遍都是個人型社會。前者重視社會和睦和群體精神，後者則重視個體間的差別。因此在華人社會，選舉是鄉鎮的事，就像大喜大慶的節日般；而在德國，選舉是很個人的事，每人都有權選擇是否參與，毋須勞師動眾動員全個鄉鎮。

與德國人談及台灣選舉，除了政治議題外，還提及到對兩地文化的觀察，德國人都感興趣。