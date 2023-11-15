在德看選舉：台灣與德國大選冷暖不同
我們想讓你知道的是
台灣候選人都愛到各地拜廟，選總統者更會巡遊全台參拜，在廟內演講和會見群眾。相反，德國是基督教為主的國家，但政教分離，就算是以基督教精神建黨的基民盟和基社盟，亦不會巡遊全國教堂發表演講。
台灣大選在即，氣氛熱烈，德國選舉則低調和沈悶得多。
留德數載，經歷過2017和2021年兩屆國會大選，也就是間選總理的方法，所住區域感受不到半點氣氛。兩公里外的市中心，在這個人口近九萬的城市，只見週末有候選政黨擺攤和插旗，有點像文化節或美食節的攤位。幾個攤位卻不見候選人本人，只有黨團職員派發傳單和紀念品，並與市民談天。
我所住的區域，亦不見有候選人上門拉票，不像一些德國城市會有候選人逐家逐戶拍門宣傳。或許這裡人口不多，各黨並不重視。擁有投票權者，會收到各候選人寄來的單張；沒投票權者則不會收到。要是他們不會德文，沒留意德國新聞，完全不知道大選來臨甚至已舉行，亦非奇事。
不同於台灣選舉的吵鬧，不諳中文的人都可以感受到熾熱氣氛。
台灣候選人都愛到各地拜廟，選總統者更會巡遊全台參拜，在廟內演講和會見群眾。相反，德國是基督教為主的國家，但政教分離，就算是以基督教精神建黨的基民盟和基社盟，亦不會巡遊全國教堂發表演講。台灣民間宗教有政治凝聚力，然而德國基督教和天主教則較低調，教堂和宗教機構不會成為政見發表場所。
台德選舉氣氛之不同，都與兩地文化有關。華人是集體型社會，德國與歐洲普遍都是個人型社會。前者重視社會和睦和群體精神，後者則重視個體間的差別。因此在華人社會，選舉是鄉鎮的事，就像大喜大慶的節日般；而在德國，選舉是很個人的事，每人都有權選擇是否參與，毋須勞師動眾動員全個鄉鎮。
與德國人談及台灣選舉，除了政治議題外，還提及到對兩地文化的觀察，德國人都感興趣。
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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