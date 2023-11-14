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2023/11/14,
國際

拜習會倒數：習近平對美唱起軟調子、中國最在意台灣議題、美國將警告勿干涉台灣選舉

拜習會倒數：習近平對美唱起軟調子、中國最在意台灣議題、美國將警告勿干涉台灣選舉
拜登與習近平於2021時舉行的線上會議。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《BBC》13日報導，台灣議題是中國最在意的問題。不過，專家並不期待在台灣議題上有所突破。而前中國駐美大使崔天凱也表示，只要「一個中國」原則受到尊重，北京願與華府就「所有問題」舉行談判，只要沒有人挑戰一中原則，就沒有必要使用武力；但若一中原則受到挑戰，戰爭風險將大大增加。崔天凱希望美國政客有足夠智慧甚至常識，不要輕易鼓吹戰爭。

習近平赴拜習會改唱軟調性，爭取發展空間再抗美

（中央社）「拜習會」即將登場，中國對美態度近來大幅放軟。旅美政治學者鄧聿文認為，習近平期待「拜習會」的程度不低於拜登甚至更高，是基於中國經濟形勢、改善中國國際處境及顯示自己掌控政局的能力，進而爭取強化實力再抗衡美國。

鄧聿文進一步表示，習近平此一考量的根本出發點是為中國爭取穩定和平的發展環境，5、6年即可，藉此時間進一步做大中國經濟，解決技術和產業升級問題。屆時美國若打壓中國，中國將會有更強的實力抗衡，「這一點是不能對外說的」。

《美國之音》（VOA）中文網今（14）天發表鄧聿文題為「習近平為何對美國唱起軟調子」的文章，提到上述內容。

鄧聿文表示，從中國外交部日前宣布，習近平是應美國總統拜登（Joe Biden）邀請赴美參加中美元首會晤，同時受邀出席APEC峰會，「拜習會」排在APEC峰會之前。這明顯是要營造「拜習會」不是兩國領導人的場邊會談，而是一場習近平在美國本土與拜登的正式會談。

他直指，這代表習近平看重的是「拜習會」，而非APEC峰會。進而證明，習近平對於與拜登會談，即使不是比拜登更期待，也是和拜登同樣期待。同時也說明，中國官方先前企圖對「拜習會」表現出的漫不經心是「裝出來的」。

鄧聿文認為，在美國堅持不讓香港特首李家超出席APEC峰會，以及美國疲於應付俄烏戰爭、以巴衝突下，習近平理應對是否出席「拜習會」有較強硬的籌碼。但他仍決定出席，理由有三。一是不明朗的中國經濟形勢，二是穩定中美關係以促進中國地緣政治環境的改善，三是顯示自己對中國政局的掌控能力。

他分析，中國經濟走勢今（2023）年來一直在底部運行，前景不明，重要因素之一就是企業對中美關係破局的擔憂不斷強化，且陸續有外資尤其是美資撤離中國。中國政府如今優先考慮的是經濟，經濟不穩一切皆不穩，要「穩經濟」就需穩定中美關係，才能安撫內外資。而舉行「拜習會」就兩國關係穩定的一部分，也是訊號。

鄧聿文認為，穩定中美雙邊關係，也有利於美國的盟友與中國改善關係。美國的西方盟友雖也基於本國利益和價值觀與中國打交道，但美國的對中政策對盟友們有很大影響，它們基本跟隨美國，和美同調。一旦美國對中政策作出某種調整，盟友們也會跟著調整，讓中國的地緣政治壓力減輕，國際處境有所改觀。

他並直指，習近平為表現自己對中國政局的絕對掌控能力，也是同意「拜習會」的原因，以此顯示如何處理中美關係，不是聽從國內強硬派指點，也不是屈服國內友美派壓力，而是由自己說了算。

鄧聿文提到，習近平不是不知道，沒有堅持讓李家超出席APEC峰會會讓中國國內很多人不滿，指責他有牌不打對美讓步。但在習近平看來，對美的外交必須絕對掌控在自己手上，藉此表明自己對國內政局的掌控「堅如磐石，不管怎麼做都是對的」。

《BBC》：中國最在意台灣議題

（中央社）中國國家主席習近平與美國總統拜登15日將在舊金山會談，多家外媒整理關鍵焦點均提到台海，其中《BBC》表示中國最在意的是台灣議題，不過專家認為將各說各話。

今年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行，拜習兩人將於15日舉行會談。

紐約時報13日報導，拜登的2名高級顧問上週透露，這次拜習會的議題範圍廣泛，拜登準備談論的問題包括台灣、干擾選舉、俄烏戰爭，以及以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭。

上述兩名顧問之一說，拜登將尋求「明確」向習近平「表示」，美國期望中國政府不干涉台灣選舉，且擔心中國可能會干涉。預計拜登也將警告習近平不要干預美國選舉。

《BBC》13日報導，台灣議題是中國最在意的問題。不過，專家並不期待在台灣議題上有所突破。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群認為，預計拜登將重申美方立場，比如「一中政策」和「不支持台獨」，但不會有更多的表述。另外拜登預計將強調美國對中國在台灣周邊軍事活動的擔憂。

至於中方預期會強調一貫立場，特別是反台獨，反對「一中一台」等。朱志群表示，中方對美方是否言行一致，一直持懷疑態度。

《德國之聲》13日報導，習近平也極有可能要求拜登用強硬措辭保證不會支持「台獨」。因北京方面認為美台之間加強聯繫的做法就是鼓勵台灣事實獨立的永久化。

華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）美中關係問題學者葛來儀（Bonnie Glaser）對《德國之聲》指出：「在拜登即將進入大選之年的時候，讓與中國的關係擁有更大的穩定性符合美國的利益。習近平也需要更大的可預判性，因為他要面對國內的經濟問題和軍隊中持續存在的腐敗。」

《香港南華早報》13日報導，拜登為爭取連任備戰明年11月的總統大選，務必在選前力圖台海局勢的和平穩定。

前中國駐美大使：只要尊重一中，北京願和美談判所有問題

（中央社台北14日電）中國國家主席習近平與美國總統拜登即將在15日會談，前中國駐美國大使崔天凱13日出席香港一場閉門活動時稱，只要「一個中國」原則受到尊重，北京願與華府就「所有問題」舉行談判。

綜合香港網路媒體《01》及《商業電台》今天報導，崔天凱13日在香港出席首屆家族企業峰會（FBS）閉門活動，指中國領導層對與美國穩定關係抱有誠意，願與華府就「所有問題」舉行談判。


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