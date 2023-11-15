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幸運向上！——在德國說起礦工，很多人都有共鳴

幸運向上！——在德國說起礦工，很多人都有共鳴
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

港人與很多現代人，對礦工這職業非常陌生，總覺得是遠古的事。然而在德國說起這職業，很多人都有共鳴。礦工在德文稱作「Bergmann」，直譯是「山人」，顧名思義是在山中工作者。今天西部魯爾河區（Ruhrgebiet），仍然有許多採礦遺蹟供人參觀。當地人打招呼，時愛用一句「Glück auf!」，意思是「幸運向上」，正來自採礦業。

賴清德出身礦工家庭，小時候住煤礦附近。父親在他出生95天時因為煤礦火災喪生，而母親的工作，亦包括開天車把物資送到煤礦。賴小時候與朋友和同學玩耍地點，亦在煤礦旁。煤礦是他家鄉萬里這個山城不可或缺的部分。

港人與很多現代人，對礦工這職業非常陌生，總覺得是遠古的事。然而在德國說起這職業，很多人都有共鳴。

礦工在德文稱作「Bergmann」，直譯是「山人」，顧名思義是在山中工作者。今天西部魯爾河區（Ruhrgebiet），仍然有許多採礦遺蹟供人參觀。當地人打招呼，時愛用一句「Glück auf!」，意思是「幸運向上」，正來自採礦業。大家可猜到，正是礦工都渴望每天工作後可以平安爬上來。

魯爾河區球會史浩克零四（Schalke 04）暱稱「Knappen」，意思是受過訓的礦工。這字來自古德語，原意是杖或磚頭。史浩克零四所在地蓋爾森基興（Gelsenkirchen）有不少煤礦，而創會時許多球員都是礦工，因而得名。

說回礦工，這職業在德國有逾四千年歷史。中世紀時，採礦主要是採集銀、銅、鐵、鉛、錫這些材料。而第一條規管採礦的條例，亦由哈布斯堡（Habsburg）所管治的特倫托地區（Trient）在十二世紀頒布。到十九至二十世紀工業化後，採煤需求上升，用作船隻、鐵路和電子產業的能源。在東德年代，每年七月首個週日都向礦工致敬，稱為「礦工與能源工人日」（Tag des Bergmanns und des Energiearbeiters），表現最佳的礦工都會得國家表揚。

今天德國仍有約二萬多名礦工，而整個原材料產業亦為德國帶來一年二千多億歐元的貨物總值（2012年數字）。與德國人談起礦工，不少人都有段故事，不論是自己還是祖輩的。

賴清德說父親意外那天是唯一從礦洞走了上來的工人，卻不幸被大火波及，沒法活命。今天在德國聽見一聲聲「Glück auf!」，都說起世上無數礦工，教我們用電時都心存感恩。

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