種樹就能減少碳排？《自然》期刊研究：恢復原有林地，比人為造林更能吸納碳排
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蘇黎世聯邦理工學院生態學家柯勞瑟推翻自己2019年的研究，他最近在《自然》期刊指出，想簡單透過植樹抵銷碳排的想法「完全不科學」，各國和企業經常誤以為種樹造林就是對付氣候變遷的萬靈丹，造成無效植樹，損害生物多樣性。事實上，要遏止氣候變遷，最重要的就是減少化石燃料使用及終止自然林地遭濫伐。
（中央社）根據今（13）日發表的最新研究顯示，復原全球原本自然存在的森林，可吸收碳排約合世界整年排放量的22倍，但淨零排放要的是復育野林而非盲目造林，且仍要致力減少人為碳排。
《路透社》報導，這份發表於「自然」（Nature）期刊的研究強調，需恢復的是原本自然界存在的森林，作法包含在遭到濫墾濫伐的林地或荒蕪的地帶植樹，而非削足適履般在農業或已然都市化的地帶造林。研究估計若能復原全球原有的林地，就能額外從大氣中多吸收226Gt（gigatonne，十億噸）二氧化碳，這已接近工業革命以來人類總碳排量的1/3。
植樹抵銷碳排的效果被誇大，學者推翻2019年研究
研究的第一作者、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）生態學家柯勞瑟（Thomas Crowther）說：「恢復自然林地和脫碳兩者間不是選擇題，而是務必同時實現這兩目標。」
今天這份由柯勞瑟與200多名研究人員共同參與的研究，主要是為修正之前2019年柯勞瑟共同執筆的另一份報告，後者當時引發爭議及科學界激辯。
2019年的研究聲稱只要復育造林，就能吸收205Gt碳排。雲端大企業賽富時（Salesforce）執行長班紐夫（Marc Benioff）受感召後與世界經濟論壇（WEF）合推全球植樹1兆顆，並獲時任美國總統川普響應。
許多科學家與包含瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在內的環保人士批評，植樹被過分簡化成應對氣候危機的靈丹妙藥、轉移減少使用化石燃料焦點，而化石燃料才是暖化致災的主要禍首。
當時40多名科學家撰文並刊於另一期刊「科學雜誌」（Science）打對台，指2019年的柯勞瑟研究把不適宜造林地帶也算入，連同其他研究疏忽從而讓復育森林吸納碳排的功效被誇大4到5倍。
商業化造林的吸碳量只有原始林地的一半
這回柯勞瑟的新研究則稱，固然森林有助於應對氣候變遷，但若想單靠森林抵消溫室氣體排放將無法克竟全功，因為任何額外的人為排放都會加劇氣候變遷和極端天氣，然後破壞森林並損害吸收二氧化碳能力，抵消掉森林的功效。
柯勞瑟說，想簡單透過植樹抵銷碳排的想法「完全不科學」。他計劃前往月底在杜拜舉行的聯合國COP28氣候大會向各國決策人士傳達訊息，新研究也將用於消除一切想透過植樹「洗綠」的錯誤觀念。
德州農工大學（Texas A&M University）生態學家費德曼（Joseph Veldman）是當初帶頭撰文力駁2019年柯勞瑟研究的學者，他說柯勞瑟的新研究還是有誇大植樹吸碳之嫌，高估約一半。
《紐約時報》指出，柯勞瑟坦承他2019年的研究因敘事粗糙導致樹木被誤為對付氣候變遷的萬靈丹。如今他最擔心的是各國和企業會持續以這種態度看待造林，然後對減少使用化石燃料不當回事。
儘管全球紛紛努力，但各國仍無力遏止森林遭濫伐。雖然巴西更換政府後近期已見成效，然而去年全球原始熱帶雨林流失，比起2021年又多10%。
標榜應對氣候變遷，各國和企業卻常淪於無效植樹，例如商業化造林或非當地物種的單一種植，損害生物多樣性。柯勞瑟說，單一種植或商業化造林雖能生長更快，但長成後吸收的碳排量只有原始林的一半。
馬里蘭大學（University of Maryland）地理與生態系統教授費根（Matthew Fagan）致力於監測全球森林。他也認為柯勞瑟的新研究高估造林吸碳的效能，因為未計算到自然與人為產生的更多野火。
不過有一點是正反兩派學者都同意的觀點：遏止氣候變遷與生物多樣性遭破壞，世界要做更多的是減少化石燃料使用及終止自然林地遭濫伐。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。