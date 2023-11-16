我的巴勒斯坦朋友（上）：身為以色列公民，他堅信自己的雙重身分可以引領這兩個世界
我們想讓你知道的是
在不到兩天的時間裡，衝突就浮現了，當每個代表團站在他們的旗幟前唱起自己的國歌時。阿希爾和他的一位巴勒斯坦裔夥伴拒絕唱以色列國歌。阿希爾告訴他的朋友說，他對歌曲中的某些句子沒有共鳴，像是「只要心中的猶太魂還有渴望⋯⋯我們就尚未失去希望。」他的勇敢行為讓我感到震驚。
文：羅伊・柯恩（Roy Cohen）
翻譯：劉達寬
在一個由衝突地區的孩子們組成的夏令營中，我結識了那位勇敢且幽默的朋友，名叫阿希爾（Aseel）。他是巴勒斯坦人，而我是以色列人。當警察殺害阿希爾的那一刻，我對我們共同未來的希望也隨著他的生命一同消逝了。
在2021年5月11日，我和一個小團體在特拉維夫南邊的一家咖啡廳一起學習阿拉伯文。我們的老師是一位巴勒斯坦裔的以色列公民，他告訴我們房東如何多次拒絕租屋給他和他懷孕的猶太裔太太，只因為不想把房子租給「不純」（mixed）的夫妻。
當我們的三小時課程即將結束時，空襲警報突然響起。雖然不過幾天以前，加薩地區也曾向以色列發射飛彈，但這是他們第一次將目標對準特拉維夫。
對於這次空襲，我並沒有感到害怕，只有一種深刻而痛苦的情感。在海外讀書和工作了15年後，我不久前才回到以色列生活。我回想起過去，大約在1990年代中期，我曾相信以色列會變得不同，會變得更加公正，減少暴力。如今，這樣的信念似乎已成為遙遠的回憶。
和一群優秀的青少年一起度過的那段時光，曾經激發我對以色列未來的信心。在等待火箭彈的空襲停止期間，我回想起其中一位人的面孔，一個我在自己的國家已經過去二十多年都沒有提及的名字，阿希爾・阿什利（Aseel Aslih）。
1997年，我初次認識了阿希爾。當時他14歲，而我13歲。他是來加里肋亞阿拉巴的巴勒斯坦裔以色列公民，而我來自地中海沿岸城市阿市多得（Ashdod，曾經是巴勒斯坦的村莊埃斯杜德〔Isdud〕）。我們被選為以色列代表，參加一個在美國為衝突地區的青少年舉辦的夏令營。
在營隊前的幾個月，我們都參加了代表團的預備培訓。我們沒有立刻就成為朋友。當時的我很瘦弱，總是穿著牛仔工裝，經常和女孩子們在一起。阿希爾比我高一些，也比我壯，他已經開始長鬍子了。
在其他男孩子身邊，我總是感到有些不自在，擔心他們會嘲笑我的聲音，那時我認為自己講話不夠有男子氣概。但我非常喜歡阿希爾，有他在場總是很有趣。他習慣把頭稍微傾向一邊，笑容總是洋溢在他的臉上。當我們聊天時，他也喜歡降低音量，眯起雙眼，以吸引別人的注意。
我們所參加的夏令營名為「和平種子」（Seeds of Peace），成員是由以色列教育部精心挑選出來的，參與者必須具備流利的英語能力和領導才華。雖然通曉外語通常是社經地位較高家庭的特點，但我和阿希爾都不是出身於富裕家庭。
我父親是計程車司機，母親在港務局工作；而阿希爾的父親經營著自己的小生意，母親是一位學校輔導員。我們之所以能夠入選，是因為我們對語言學習的努力和好奇心。
「和平種子」是由兩位美國人約翰・瓦拉赫（John Wallach）和鮑比・高夏克（Bobbie Gottschalk）於1993年創立，正是在那一年以色列政府與巴勒斯坦解放組織（PLO）共同簽署了《奧斯陸協議》。
「和平種子」的目標是在來自衝突區域的年輕成員之間建立聯繫，為未來的相互理解奠定基礎。這個夏令營在緬因州的鄉村舉辦，包括傳統的活動，如體育、藝術和才藝表演，同時也有團體對話，鼓勵來自不同代表團的參與者，向來自敵對國家的孩子們分享他們的希望、恐懼和傷痛。
我和阿希爾第一次參加營隊的那年，總共有120名參與者來自以色列、巴勒斯坦、約旦、埃及、突尼西亞、摩洛哥和卡達，還有一些成員來自美國。營隊的資金來自企業夥伴、個人捐款以及聯邦經費。
那個時代是九〇年代，冷戰正式結束，美國成為全球的領導國家，被寄予希望成為中東和平的推動者。還年輕的我們照單全收，坐上飛機前往夏令營，興奮不已。
抵達營地剛下巴士，輔導員就給了我們大大的擁抱。那是一個感覺安全、溫暖並且自在的地方。緊密的上下舖讓我們靠彼此很近，搭在松林間的會議室也促使我們參與對話，連營地內的湖泊也以「和藹可親湖」為名。
然而，在不到兩天的時間裡，衝突就浮現了，當每個代表團站在他們的旗幟前唱起自己的國歌時。阿希爾和他的一位巴勒斯坦裔夥伴拒絕唱以色列國歌。阿希爾告訴他的朋友說，他對歌曲中的某些句子沒有共鳴，像是「只要心中的猶太魂還有渴望⋯⋯我們就尚未失去希望。」
他的勇敢行為讓我感到震驚。作為一名酷兒，我總是嘗試不讓自己的不同引人注目。然而，這位和我們同代的、只比我大一歲的孩子卻敢於做他想做的事情，即使這使他看起來不合群。我對他開始感到羡慕，並且欽佩他的勇氣。
阿希爾並沒有對所有事情都唱反調，他也有搞笑的一面。在我們初次認識的那個暑假，他和一些朋友一起寫了一首歌，歌詞是「吃的嘞？吃的嘞？吃的嘞？吃的嘞？吃的嘞？在餐廳還要等，怒欸。」阿希爾和他的夥伴在才藝表演中演唱這首歌，超狂！
在這個夏令營中，有一些珍貴的時刻讓我們閃閃發光。在「和平種子」就像是成為推動歷史的一份子。瓦拉赫每天都告訴我們，我們將成為自己民族的領袖。我相信阿希爾和我一樣，都都沉浸在自己能參與改變的興奮之中。
事實上，阿希爾已經在創造改變。不唱以色列國歌只是他抵抗以色列代表團長官期望的第一步。每個代表團都有三到五名陪同孩子們一起來的政府官員，確保他們學習到的歷史是官方版本。以色列代表團的長官對於第一次以阿戰爭、巴勒斯坦難民、墾殖等等都有黨的標準答案。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
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出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
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