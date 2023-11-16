我的巴勒斯坦朋友（上）：身為以色列公民，他堅信自己的雙重身分可以引領這兩個世界

文：羅伊・柯恩（Roy Cohen）

翻譯：劉達寬

在一個由衝突地區的孩子們組成的夏令營中，我結識了那位勇敢且幽默的朋友，名叫阿希爾（Aseel）。他是巴勒斯坦人，而我是以色列人。當警察殺害阿希爾的那一刻，我對我們共同未來的希望也隨著他的生命一同消逝了。

在2021年5月11日，我和一個小團體在特拉維夫南邊的一家咖啡廳一起學習阿拉伯文。我們的老師是一位巴勒斯坦裔的以色列公民，他告訴我們房東如何多次拒絕租屋給他和他懷孕的猶太裔太太，只因為不想把房子租給「不純」（mixed）的夫妻。

當我們的三小時課程即將結束時，空襲警報突然響起。雖然不過幾天以前，加薩地區也曾向以色列發射飛彈，但這是他們第一次將目標對準特拉維夫。

對於這次空襲，我並沒有感到害怕，只有一種深刻而痛苦的情感。在海外讀書和工作了15年後，我不久前才回到以色列生活。我回想起過去，大約在1990年代中期，我曾相信以色列會變得不同，會變得更加公正，減少暴力。如今，這樣的信念似乎已成為遙遠的回憶。

和一群優秀的青少年一起度過的那段時光，曾經激發我對以色列未來的信心。在等待火箭彈的空襲停止期間，我回想起其中一位人的面孔，一個我在自己的國家已經過去二十多年都沒有提及的名字，阿希爾・阿什利（Aseel Aslih）。

1997年，我初次認識了阿希爾。當時他14歲，而我13歲。他是來加里肋亞阿拉巴的巴勒斯坦裔以色列公民，而我來自地中海沿岸城市阿市多得（Ashdod，曾經是巴勒斯坦的村莊埃斯杜德〔Isdud〕）。我們被選為以色列代表，參加一個在美國為衝突地區的青少年舉辦的夏令營。

在營隊前的幾個月，我們都參加了代表團的預備培訓。我們沒有立刻就成為朋友。當時的我很瘦弱，總是穿著牛仔工裝，經常和女孩子們在一起。阿希爾比我高一些，也比我壯，他已經開始長鬍子了。

在其他男孩子身邊，我總是感到有些不自在，擔心他們會嘲笑我的聲音，那時我認為自己講話不夠有男子氣概。但我非常喜歡阿希爾，有他在場總是很有趣。他習慣把頭稍微傾向一邊，笑容總是洋溢在他的臉上。當我們聊天時，他也喜歡降低音量，眯起雙眼，以吸引別人的注意。

我們所參加的夏令營名為「和平種子」（Seeds of Peace），成員是由以色列教育部精心挑選出來的，參與者必須具備流利的英語能力和領導才華。雖然通曉外語通常是社經地位較高家庭的特點，但我和阿希爾都不是出身於富裕家庭。

我父親是計程車司機，母親在港務局工作；而阿希爾的父親經營著自己的小生意，母親是一位學校輔導員。我們之所以能夠入選，是因為我們對語言學習的努力和好奇心。

「和平種子」是由兩位美國人約翰・瓦拉赫（John Wallach）和鮑比・高夏克（Bobbie Gottschalk）於1993年創立，正是在那一年以色列政府與巴勒斯坦解放組織（PLO）共同簽署了《奧斯陸協議》。

「和平種子」的目標是在來自衝突區域的年輕成員之間建立聯繫，為未來的相互理解奠定基礎。這個夏令營在緬因州的鄉村舉辦，包括傳統的活動，如體育、藝術和才藝表演，同時也有團體對話，鼓勵來自不同代表團的參與者，向來自敵對國家的孩子們分享他們的希望、恐懼和傷痛。

我和阿希爾第一次參加營隊的那年，總共有120名參與者來自以色列、巴勒斯坦、約旦、埃及、突尼西亞、摩洛哥和卡達，還有一些成員來自美國。營隊的資金來自企業夥伴、個人捐款以及聯邦經費。

那個時代是九〇年代，冷戰正式結束，美國成為全球的領導國家，被寄予希望成為中東和平的推動者。還年輕的我們照單全收，坐上飛機前往夏令營，興奮不已。

抵達營地剛下巴士，輔導員就給了我們大大的擁抱。那是一個感覺安全、溫暖並且自在的地方。緊密的上下舖讓我們靠彼此很近，搭在松林間的會議室也促使我們參與對話，連營地內的湖泊也以「和藹可親湖」為名。

然而，在不到兩天的時間裡，衝突就浮現了，當每個代表團站在他們的旗幟前唱起自己的國歌時。阿希爾和他的一位巴勒斯坦裔夥伴拒絕唱以色列國歌。阿希爾告訴他的朋友說，他對歌曲中的某些句子沒有共鳴，像是「只要心中的猶太魂還有渴望⋯⋯我們就尚未失去希望。」

他的勇敢行為讓我感到震驚。作為一名酷兒，我總是嘗試不讓自己的不同引人注目。然而，這位和我們同代的、只比我大一歲的孩子卻敢於做他想做的事情，即使這使他看起來不合群。我對他開始感到羡慕，並且欽佩他的勇氣。

阿希爾並沒有對所有事情都唱反調，他也有搞笑的一面。在我們初次認識的那個暑假，他和一些朋友一起寫了一首歌，歌詞是「吃的嘞？吃的嘞？吃的嘞？吃的嘞？吃的嘞？在餐廳還要等，怒欸。」阿希爾和他的夥伴在才藝表演中演唱這首歌，超狂！

在這個夏令營中，有一些珍貴的時刻讓我們閃閃發光。在「和平種子」就像是成為推動歷史的一份子。瓦拉赫每天都告訴我們，我們將成為自己民族的領袖。我相信阿希爾和我一樣，都都沉浸在自己能參與改變的興奮之中。

事實上，阿希爾已經在創造改變。不唱以色列國歌只是他抵抗以色列代表團長官期望的第一步。每個代表團都有三到五名陪同孩子們一起來的政府官員，確保他們學習到的歷史是官方版本。以色列代表團的長官對於第一次以阿戰爭、巴勒斯坦難民、墾殖等等都有黨的標準答案。