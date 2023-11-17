我的巴勒斯坦朋友（下）：以色列警察開槍殺死他，但連這股悲傷都變成了一種禁忌
我們想讓你知道的是
如果我們承認有一位巴勒斯坦人被警察非法殺害，那就意味著這個國家可能是不正義的侵略者。這也意味著我們——我的姊夫、我，以及我們在以色列的猶太社群——或許不再是正義的一方。
文：羅伊・柯恩（Roy Cohen）
翻譯：劉達寬
和平協議簽署後的十年間，情勢迅速失控。
希望阻止和平進程的右派份子於1995年刺殺了總理拉賓（Yitzhak Rabin）。協議簽署的七年後，工黨的新總理巴瑞克（Ehud Barak）決定，如果他無法在一年內達成和平協議，那其他人也不可能達成。在2000年7月的聲明中，他指出，巴勒斯坦方面「沒有夥伴」，重申了以色列激進派長期以來的反妥協立場：猶太人無法信任巴勒斯坦人。
數個月後，右派政治老手艾里爾・夏隆（Ariel Sharon）造訪了耶路撒冷的阿薩克清真寺（al-Aqsa mosque），那裡也是猶太人的聖地聖殿山。夏隆知道自己出現在那裡，將會激怒穆斯林領袖，並鼓動人們保護耶路撒冷。夏隆的顧問在事後的檔案中表示，他們試圖引起巴勒斯坦人的憤怒，以及博取媒體關注好影響選舉。
2000年9月28日，在夏隆數小時的造訪後，許多巴勒斯坦抗議者走上街頭，有些人朝這些政治人物的隨扈扔擲石塊。
在短短的48小時內，巴勒斯坦的抗議活動升級為封鎖街道、縱火，以及對猶太人發動零星攻擊。他們遭到警察的武力鎮壓，高層命令使用橡膠子彈、實彈和狙擊槍，對平民實施前所未見的武力升級。
新聞拍到一名巴勒斯坦人問一位狙擊手：「為什麼要攻擊我們？這裡不是占領區，我們是市民！」這些話反映出了人們見對國家安全部隊使用真槍實彈對待平民時的震驚情緒。
2000年10月1日，三名年齡介於18至23歲的巴勒斯坦裔公民被射殺。隔天，在阿希爾的家鄉外有一場集會。當時阿希爾只有17歲，身穿他的「和平種子」T恤，走向抗議人群。他的父親也在現場，他說阿希爾與人群保持了一段距離，也沒有攜帶任何武器。突然間，一輛警用吉普車衝入現場，四名警察下車。當時警方常常使用對付個別抗爭者的手段來殺雞儆猴。一些警察後來作證聲稱阿希爾獨自一人顯得可疑，我更傾向認為是因為他只有一個人，才讓他更容易被鎖定。
那些警察朝阿希爾跑去。他試圖逃跑，但警察追了上去，其中一名警察從背後開槍擊中了阿希爾。接著他們又射中他的脖子。阿希爾面朝下倒在地上，當他躺在地上流血時，警察們卻離開了現場。當阿希爾的堂哥跑到他身邊時，他聽到阿希爾說：「他們殺了我。」
當「和平種子」的區域主任奈德・拉匝祿（Ned Lazarus）打電話給我的時候，我正站在阿希爾和我曾一起過夜的沙發旁。奈德說：「阿希爾死了」。
「啊？」我說：「不，你一定搞錯了！」
無論奈德說了什麼，我只聽見悶悶的回音。那個反抗權威、希望成為雙邊領袖、敢在眾人面前脫掉自己的衣服來逗樂大家的17歲男孩，我的朋友。離開我們了。
在當年的10月，有13名巴勒斯坦人被警察殺害。其中12名是以色列公民，還有一位是從加薩來以色列工作的。此外，還有一位猶太－以色列受害者，在他開車經過巴勒斯坦抗議者聚集的橋樑時被石頭砸死。這些事件標誌著第二次起義的開端，這段充滿暴力的時期持續了四年半，造成約3000名巴勒斯坦人和約1000名以色列人喪生。
這些自2000年10月開始的事件對許多以色列社會的人來說，意味著和平協議只是一種幻象：他們認為巴勒斯坦人並不願意與猶太人和平共處。國家提供的安全保障也變得脆弱不堪。槍枝店鋪的銷售急劇增加。同時，在10月7日，黎巴嫩組織真主黨綁架了三名以色列士兵，其中一位被綁架者來自提比里亞。他家鄉的猶太人上街毀壞阿拉伯人的商店，並在一座清真寺縱火。
在我所就讀的猶太中學，我感覺沒有人想聽我談論關於我的巴勒斯坦朋友阿希爾死去的故事。即使是那些愛我的人們，也很難與我討論這個話題。
有一次我實在希望有人能跟我聊聊，當時我17歲，我帶著一份刊載阿希爾照片的報紙前往一家酒吧，希望有人會提起這個話題。其中一位朋友確實問了一些問題，但這段對話很快就結束了。因為阿希爾是被警察所殺的巴勒斯坦人，所以公開討論這個話題變得非常政治化。在那個時期，談論阿希爾的逝去和我的悲傷都變成了一種禁忌。
在晚餐時，我曾和家人提起阿希爾的遭遇。我敬愛的姊夫問我：「為什麼你覺得他被射殺是無辜的？」我姊夫的家族與我母親一樣，都是來自阿爾及利亞，他們是在20世紀中期的阿爾及利亞獨立戰爭中逃出的猶太人。
我們的父母來到以色列，是因為這個國家承諾為猶太人提供一個安全的避風港。如果我們承認有一位巴勒斯坦人被警察非法殺害，那就意味著這個國家可能是不正義的侵略者。這也意味著我們——我的姊夫、我，以及我們在以色列的猶太社群——或許不再是正義的一方。
然而，阿希爾是我的朋友，我的困惑很快轉變為憤怒。我當時情緒激動，猛敲桌子，向姊夫怒吼，因為他竟然可以如此隨意地懷疑一個他從未見過的人。在那一刻，我並沒有退縮，但在那之後，我只會在讓我有安全感的人群中談論阿希爾。我變得更加保守，也更加謹慎。
當我在猶太社群中仍在掙扎著如何談論這些事件時，受害者的家庭正在為他們孩子的死而抗議。阿希爾的父親在電視新聞的鏡頭前，重演他兒子如何被追逐和槍殺，我在YouTube上觀看了那個場景無數次。當我第一次看到那段影片時，我想著阿希爾在最後那段時間是什麼感受，他一定非常害怕。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
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出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
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