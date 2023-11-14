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2023/11/14,
印太

普拉伯沃批歐洲在殖民時代砍印尼森林，如今歐盟卻限制棕櫚油進口

普拉伯沃批歐洲在殖民時代砍印尼森林，如今歐盟卻限制棕櫚油進口
印尼國防部長普拉伯沃。Photo Credit: 中央社

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歐洲聯盟（EU）最新針對森林濫伐的相關規定，對世界最大的棕櫚油生產國印尼造成很大壓力，總統候選人普拉伯沃批評過去歐洲殖民者破壞了森林，並強迫印尼人種植茶葉、咖啡、橡膠和可可，如今卻還要限制印尼棕櫚油。

（中央社）印尼總統候選人、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天批評歐盟禁止棕櫚油進口的政策；他並表示，殖民時期歐洲人曾強迫印尼種植茶葉、咖啡、橡膠及可可，也犯了砍伐森林的罪行。

歐洲聯盟（EU）最新針對森林濫伐的相關規定，對世界最大的棕櫚油生產國印尼造成很大壓力。普拉伯沃昨天在印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）舉辦的外交政策論壇，批評歐盟這項政策。

普拉伯沃說：「在印尼被殖民統治時期，歐洲人強迫印尼人種植茶葉、咖啡、橡膠和可可，你們以前就破壞了我們的森林，如今卻要限制我們的棕櫚油。」

普拉伯沃將3度參與總統大選，目前在多項民調居於領先。他昨天表示，雖然印尼和歐洲有時會有些問題，但雙方保持良好關係；但話鋒一轉，他接著向在場的多名歐洲駐印尼大使說：「我們向你們開放市場，像是進口賓士（Mercedes-Benz）或福斯汽車（Volkswagen），但你們不允許我們出口棕櫚油，現在我們賣咖啡、茶葉和可可時也遇到了問題。」

路透社報導，對於普拉伯沃的言論，歐盟沒有發表評論，但指出：「這個條例適用於歐洲內外的所有地方，且是針對商品而非國家，並非懲罰性，也不是保護主義，而是創造一個公平競爭的環境。」

歐盟補充指出：「這樣彼此能在不砍伐森林的情況下，持續進行貿易。」

在禁令實施前，歐盟是印尼棕櫚油的第3大買家，目前歐盟、印尼和馬來西亞已成立一個工作小組討論這項政策。

印尼總統候選人普拉伯沃談外交政策
Photo Credit: 中央社
印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）13日在外交政策論壇的現場畫面

新聞來源

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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