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2023/11/15,
運動

2023亞洲職棒冠軍爭霸賽：中華隊26人、啦啦隊應援名單出爐，賽程表與直播資訊一次看

2023亞洲職棒冠軍爭霸賽：中華隊26人、啦啦隊應援名單出爐，賽程表與直播資訊一次看
2023年亞冠賽將有10位啦啦隊女孩前往應援，包括中信兄弟短今、妮可，樂天桃猿若潼、芷軒，味全龍小映、口水，統一獅瑟七、Yuki，富邦悍將Jessy、秀秀子，並且邀請張育成作為應援嘉賓。｜Photo Credit:  CPBL 

我們想讓你知道的是

2023年亞冠賽中華隊將分別於11月16日晚間18點出戰日本、11月17日上午11點出戰澳洲、11月18日晚間18點出戰韓國，若是順利獲得前2名則將於11月19日晚間17點進行冠軍賽。亞冠賽比賽投手無用球數限制，如果前9局平手則進入延長賽，延長賽將採突破僵局制進行。

文：Zero圈圈

2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，本次是亞冠賽睽違5年辦理，參賽隊伍包括日本、韓國、澳洲，至於中華隊於上一屆賽事獲得季軍，本次將盡全力爭取歷史佳績。

2023年亞冠賽比賽賽程表、中華隊26人名單與啦啦隊應援名單皆已經公布，想要收看亞冠賽直播的民眾可以前往公共電視、緯來電視、中華電信MOD收看，至於線上轉播頻道則包括愛爾達體育、中華電信Hami Video、公視+頻道。

2023亞冠賽：比賽日期時間、線上直播頻道

2023年亞冠賽比賽地點為日本東京巨蛋，參賽隊伍包括中華隊、日本、韓國、澳洲，比賽預計將從11月16日持續至11月19日。2023年亞冠賽台灣直播頻道包括電視頻道公共電視、緯來電視、中華電信MOD，以及線上串流平台愛爾達體育、中華電信Hami Video、公視+，其中中華電信Hami Video的CPBL館推出了亞冠賽和亞洲冬季棒球聯盟比賽的組合包服務，訂閱費用為188元。

2023年亞冠賽直播：

2023亞冠賽賽程表（台灣時間）：

  • 11月16日：上午11點，韓國vs.澳洲。
  • 11月16日：晚上18點，中華隊vs.日本。
  • 11月17日：上午11點，澳洲vs.中華隊。
  • 11月17日：晚上18點，日本vs.韓國。
  • 11月18日：上午11點，澳洲vs.日本。
  • 11月18日：晚上18點，韓國vs.中華隊。
  • 11月19日：上午10點，季軍賽。
  • 11月19日：下午17點，冠軍賽。
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Photo Credit: Hami Video
Hami Video CPBL館推出了亞冠和冬盟比賽收視組合包，訂閱費用為188元，可享有完整賽事VOD、直播回看服務。

2023亞冠賽：中華隊賽程表、亞冠賽中華隊名單

2023年亞冠賽中華隊將分別於11月16日晚間18點出戰日本、11月17日上午11點出戰澳洲、11月18日晚間18點出戰韓國，若是順利獲得前2名則將於11月19日晚間17點進行冠軍賽。亞冠賽比賽投手無用球數限制，如果前9局平手則進入延長賽，延長賽將採突破僵局制進行。

亞冠賽選手以24歲以下或加入職棒未滿3年的球員為主，每隊可有3名球員不受此限制。2023年亞冠賽中華隊將由陳金鋒總教練領軍，選手名單包括古林睿煬、曾峻岳、江國豪、林凱威、戴培峰、郭天信、陳傑憲等，應援團名單則有短今、瑟七等。另外本次亞冠賽也邀請嘉賓張育成前往東京巨蛋應援，一同為中華隊加油。其他更多與亞冠賽有關的訊息，可參考《運動視界》報導

2023亞冠賽中華隊賽程表（台灣時間）：

  • 11月16日：晚上18點，中華隊vs.日本。
  • 11月17日：上午11點，澳洲vs.中華隊。
  • 11月18日：晚上18點，韓國vs.中華隊。
  • 11月19日：上午10點，季軍賽。
  • 11月19日：下午17點，冠軍賽。
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Photo Credit: CPBL 中華職棒
2023年亞冠賽中華隊名單，將由陳金鋒領軍。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023亞洲職棒冠軍爭霸賽：直播頻道、亞冠賽賽程表、中華隊名單與比賽時間

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九


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