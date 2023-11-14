視宇ViewEC攜手SHOPLINE進軍日本，開拓潛在跨境電商市場

台北2023年11月14日 /美通社/ -- 根據亞馬遜2023年Q3財報顯示本季獲利達99億美元，相較去年同期成長逾三倍之多，顯示疫情後電商市場仍持續蓬勃發展。視宇 ViewEC 在台灣發展跨境電商代營運服務多年，亦在日本成立分公司VeiwEC Japan株式會社，深耕日本市場與文化；而2023年也將進一步擴大日本優勢，並與同樣將目標瞄準日本的全球智慧開店平台SHOPLINE合作，雙方除了推出各自的重點服務之外，視宇 ViewEC 也將自身代營運的豐富經驗與SHOPLINE全方位的網路開店服務結合，協助日本客戶使用 SHOPLINE 的開店工具架設網路商店，成功開始電商事業，開拓網路客源。

電商雖已成為這個世代的顯學，疫情期間也加速了電商的發展，但根據日本經濟產業省公布的數據，2022年日本電商滲透率僅9.13%，相較起美中韓等國家電商滲透率動輒15~20%，仍然有不少的成長空間。因此視宇 ViewEC 積極佈局日本，聚焦在日本客戶想要將產品賣向海外的需求，利用長年經營亞馬遜的經驗與優勢，協助日本品牌開始經營跨境電商、走向國際。SHOPLINE 亦看好日本品牌欲進軍海外市場和偏好自建官網的需求，根據日本消費習性提供客製化的網路開店工具與服務，並借助視宇ViewEC深耕日本的經驗，期盼透過合作創造更多機會，雙方聯手能順利進軍日本跨境電商市場。

視宇ViewEC將於日本推出的服務，主要為協助日本品牌成功在亞馬遜平台上賣出商品，並利用視宇ViewEC極具經驗的品牌視覺設計、多元的廣告策略與成熟的代營運服務，進一步加強銷售力道並提升品牌識別與能見度；也透過日本分公司的專業日文人才與在地的服務，減輕許多人力與溝通成本。另外亦配合SHOPLINE的網路開店工具，為想要自行建立品牌官網，將商品賣往台灣與美國的日本客戶，提供架設電商獨立站服務，同時一站式解決跨境常遇到的付款、語言、配送等的課題。視宇ViewEC為日本市場制定適合的協助與服務，縮短日本客戶在跨境電商從0到1的旅途，為經營跨境電商打好基礎。

視宇ViewEC與SHOPLINE看見日本電商市場的特性及日本人的需求，在個別的主要服務之外，結合雙方優勢推出代架 設 SHOPLINE網路商店的方案，期盼能藉由本次合作開拓日本潛在的跨境電商，發掘更多優質的品牌及產品。視宇ViewEC及SHOPLINE也將於11月28、29日，在日本東京都立產業貿易中心濱松町館參展「海外ビジネスEXPO 東京」，將於活動現場進行方案說明及招商，持續拓展與深化日本市場。

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