郭台銘有效連署逾90萬過關，取得總統參選資格；侯友宜稱藍白合是聯合賽而非淘汰賽，15日將舉行政黨協商
我們想讓你知道的是
中選會今天下午舉行委員會議，審定通過並公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果。其中，郭台銘、賴佩霞提出連署人數為103萬6778人，查核後合於規定的人數為90萬2389人，跨過連署門檻、完成連署，可在20日至24日登記為正副總統候選人。郭辦發言人黃士修表示，百萬連署帶來改變的希望，郭台銘會與所有人一起努力，實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉的目標。
郭台銘有效連署數逾90萬，取得總統參選資格
（中央社）中選會今（14）天公告總統、副總統選舉連署結果，獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，連署人數逾90萬已達門檻，將發給完成連署證明書，可在20日到24日登記為正副總統候選人。
中選會9月18日公告，除郭台銘、賴佩霞外，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，並從9月19日到11月2日受理連署書件；連署人數達最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%者，也就是28萬9667人，中選會將公告為完成連署，並發給被連署人完成連署證明書。
中選會今天下午舉行委員會議，審定通過並公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果。其中，郭台銘、賴佩霞提出連署人數為103萬6778人，合於規定的連署人數為90萬2389人，跨過連署門檻、完成連署。
依總統副總統選舉罷免法規定，依連署方式向中選會申請登記為總統、副總統候選人者，應檢附完成連署證明書；另依中選會公布的選舉時程，11月20日到11月24日，將受理總統、副總統選舉候選人登記。
郭辦：努力實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉
（中央社）鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞搭檔，經中選會公告連署過關，確定取得登記參選第16任總統、副總統資格，郭辦表示，郭台銘會與所有人一起努力，實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉的目標。
中選會今天公告，郭台銘及賴佩霞提出連署人數103萬8031人，查核後合於規定人數為90萬2389人，跨過連署門檻，可在20日至24日登記為正副總統候選人。
郭台銘競選辦公室發言人黃士修透過媒體群組表示，團隊在為期44天的連署過程中，收到120多萬份連署書，最後合格數為90萬2389份，高標通過門檻，確定取得參選資格，感謝選委會人員的辛勞查對，更感謝社會大眾熱情支持。
黃士修說，百萬連署帶來改變的希望，郭台銘會與所有人一起努力，實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉的目標。
黃士修日前表示，取得資格後「是否使用這張門票進場」，得看國民黨或民眾黨是否願意讓出政黨推薦門票共享，因此接下來的時間是關鍵協商階段。
郭台銘日前公布遞交逾103萬份連署書，份數為1996年總統直選以來第2多，僅次於2000年前台灣省長宋楚瑜的106萬8888份，其最終審核合格為94萬9223份。
藍白將政黨協商，宣明智：郭台銘應會「精神參選」
（中央社）民眾黨與國民黨15日將舉行政黨協商，在野領袖進行雙邊對談。聯電前副董事長宣明智今天表示，藍白要合，一同經營選票才是重要的事；他認為，郭台銘能在短時間連署成功，是了不起的事，他會做出最好的決定，應會「精神參選」。
宣明智今天針對2024總統大選選情提出看法，他說，4名總統參選人都很優秀，賴清德有「主場優勢」，若藍白不能合，選戰則進入「垃圾時間」；藍白若合，要一同經營選票，才是重要的事情。
宣明智表示，郭台銘以「政治素人」能夠在短時間就連署成功，是件了不起的事。他不會鼓勵郭台銘退選，也不會與郭台銘見面「下指導棋」，認為他會做出最好的決定。
宣明智認為，郭台銘應會「精神參選」，不只可以為藍白加油，並可隨時為國家提出好的建議。至於鴻海遭中國官方查稅一事，他認為，鴻海能好好面對處理。
談藍白合，侯友宜：是聯合賽不是淘汰賽
（中央社）藍白整合時限進入最後關頭，國民黨總統參選人侯友宜今天表示，面對藍白合作他不放棄最後的機會，盼能有符合期待的圓滿結果，而政黨合作是聯合賽，不是淘汰賽。
侯友宜今天與國民黨新竹縣第1選區立委參選人徐欣瑩，以及爭取連任的第2選區立委參選人林思銘前往竹北仁義市場、湖口市場掃街，並到湖口顯聖宮參拜，隨後轉往參訪湖口好客文創園區，與民眾互動。
對於藍白合議題，侯友宜今天接受媒體聯訪表示，他到現在為止，面對藍白合作不放棄最後的機會和希望，更期待的是，希望在這2天能有符合大家共同期待的圓滿結果，至於未來的方向部分，這是聯合賽，不是淘汰賽。
侯友宜說，他其實始終如一，在面對這場選戰是以人民和國家最大的利益為考量，政黨其次，資源或個人擺在最後，在此前提下提出符合人民期待的方向，大家一起並肩作戰。
侯友宜指出，他也拿出最大的耐心、善意、誠意來面對藍白合，期盼民眾黨總統參選人柯文哲也拿出最大的善意和誠意，一起跟國民黨協商，期盼最後這幾天有圓滿的結果。
新聞來源
- 郭台銘有效連署數逾90萬 取得總統參選資格（中央社）
- 郭台銘取得參選資格 郭辦：與所有人努力實現目標（中央社）
- 藍白將政黨協商 宣明智：郭台銘應會「精神參選」（中央社）
- 談藍白合 侯友宜：是聯合賽不是淘汰賽（中央社）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-11-14 郭台銘有效連署逾90萬過關，取得總統參選資格；侯友宜稱藍白合是聯合賽而非淘汰賽，15日將舉行政黨協商
- 2023-11-14 從郭台銘身上，我們可以看到美中都在介入台灣大選的痕跡
- 2023-11-13 藍白合不合？柯文哲：這1、2天要解決，馬英九：對侯友宜有信心才提全民調
Tags：
探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
本場短講邀請到謝哲青從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
完整版影片：【離家 抵家｜三年離家千里 心 終於抵家】
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome