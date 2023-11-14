郭台銘有效連署逾90萬過關，取得總統參選資格；侯友宜稱藍白合是聯合賽而非淘汰賽，15日將舉行政黨協商

郭台銘有效連署數逾90萬，取得總統參選資格

（中央社）中選會今（14）天公告總統、副總統選舉連署結果，獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，連署人數逾90萬已達門檻，將發給完成連署證明書，可在20日到24日登記為正副總統候選人。

中選會9月18日公告，除郭台銘、賴佩霞外，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，並從9月19日到11月2日受理連署書件；連署人數達最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%者，也就是28萬9667人，中選會將公告為完成連署，並發給被連署人完成連署證明書。

中選會今天下午舉行委員會議，審定通過並公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果。其中，郭台銘、賴佩霞提出連署人數為103萬6778人，合於規定的連署人數為90萬2389人，跨過連署門檻、完成連署。

依總統副總統選舉罷免法規定，依連署方式向中選會申請登記為總統、副總統候選人者，應檢附完成連署證明書；另依中選會公布的選舉時程，11月20日到11月24日，將受理總統、副總統選舉候選人登記。

郭辦：努力實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉

（中央社）鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞搭檔，經中選會公告連署過關，確定取得登記參選第16任總統、副總統資格，郭辦表示，郭台銘會與所有人一起努力，實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉的目標。

中選會今天公告，郭台銘及賴佩霞提出連署人數103萬8031人，查核後合於規定人數為90萬2389人，跨過連署門檻，可在20日至24日登記為正副總統候選人。

郭台銘競選辦公室發言人黃士修透過媒體群組表示，團隊在為期44天的連署過程中，收到120多萬份連署書，最後合格數為90萬2389份，高標通過門檻，確定取得參選資格，感謝選委會人員的辛勞查對，更感謝社會大眾熱情支持。

黃士修說，百萬連署帶來改變的希望，郭台銘會與所有人一起努力，實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉的目標。

黃士修日前表示，取得資格後「是否使用這張門票進場」，得看國民黨或民眾黨是否願意讓出政黨推薦門票共享，因此接下來的時間是關鍵協商階段。

郭台銘日前公布遞交逾103萬份連署書，份數為1996年總統直選以來第2多，僅次於2000年前台灣省長宋楚瑜的106萬8888份，其最終審核合格為94萬9223份。

藍白將政黨協商，宣明智：郭台銘應會「精神參選」

（中央社）民眾黨與國民黨15日將舉行政黨協商，在野領袖進行雙邊對談。聯電前副董事長宣明智今天表示，藍白要合，一同經營選票才是重要的事；他認為，郭台銘能在短時間連署成功，是了不起的事，他會做出最好的決定，應會「精神參選」。

宣明智今天針對2024總統大選選情提出看法，他說，4名總統參選人都很優秀，賴清德有「主場優勢」，若藍白不能合，選戰則進入「垃圾時間」；藍白若合，要一同經營選票，才是重要的事情。

宣明智表示，郭台銘以「政治素人」能夠在短時間就連署成功，是件了不起的事。他不會鼓勵郭台銘退選，也不會與郭台銘見面「下指導棋」，認為他會做出最好的決定。

宣明智認為，郭台銘應會「精神參選」，不只可以為藍白加油，並可隨時為國家提出好的建議。至於鴻海遭中國官方查稅一事，他認為，鴻海能好好面對處理。

談藍白合，侯友宜：是聯合賽不是淘汰賽

（中央社）藍白整合時限進入最後關頭，國民黨總統參選人侯友宜今天表示，面對藍白合作他不放棄最後的機會，盼能有符合期待的圓滿結果，而政黨合作是聯合賽，不是淘汰賽。

侯友宜今天與國民黨新竹縣第1選區立委參選人徐欣瑩，以及爭取連任的第2選區立委參選人林思銘前往竹北仁義市場、湖口市場掃街，並到湖口顯聖宮參拜，隨後轉往參訪湖口好客文創園區，與民眾互動。

對於藍白合議題，侯友宜今天接受媒體聯訪表示，他到現在為止，面對藍白合作不放棄最後的機會和希望，更期待的是，希望在這2天能有符合大家共同期待的圓滿結果，至於未來的方向部分，這是聯合賽，不是淘汰賽。

侯友宜說，他其實始終如一，在面對這場選戰是以人民和國家最大的利益為考量，政黨其次，資源或個人擺在最後，在此前提下提出符合人民期待的方向，大家一起並肩作戰。

侯友宜指出，他也拿出最大的耐心、善意、誠意來面對藍白合，期盼民眾黨總統參選人柯文哲也拿出最大的善意和誠意，一起跟國民黨協商，期盼最後這幾天有圓滿的結果。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範