中國對鴻海查稅應非針對郭台銘參選，而是有更具威脅性的目標

文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員、清華大學經濟系學生）

10月22日，《環球時報》指出鴻海旗下的富士康遭中國政府跨省、跨部門大規模查稅，由於該行動時間點敏感，被認為是中共想要介入鴻海前董事長郭台銘先生投入總統選舉一事，進而去影響台灣2024大選。然而，考量一些因素，我認為實際上中國此舉確實有政治上的意涵，但應該不是針對郭台銘而來。

透過對鴻海查稅來打壓郭台銘參選，不僅沒必要，時機也不合理

首先，現在鴻海的董事長是劉揚偉先生已非郭台銘，重要決策決定權應在劉揚偉身上，而且郭台銘個人相當反對台獨，又是九二共識支持者。中共若真為了影響郭台銘個人決定而出此招，不僅是歪著打，還可能加深郭台銘支持者對中共或習近平的反感。

再者，目前郭台銘的民調隨著藍白合的討論而呈現逐漸下滑趨勢，支持度已多次低於10%，且非綠陣營整合就算不順利也稱不上破局，若中共真想介入，等到郭台銘表示100%參選到底再出手也不遲。

或許有人會聯想到，郭台銘曾於今年8月表示不怕中共沒收鴻海資產一事，然而大家似乎忘記郭台銘在2019年說過更自信的話。他曾在接受東森專訪及與網紅Joeman拍片合作時說過：「到底誰怕誰？他怕我，不是我怕他」、「與其說被他把持，不如說他怕我搬掉」。再考量郭董2019年的勢頭比今更盛，在蔡、韓、郭三腳督的情況下有不錯民調支持，且背後還有柯文哲及宋楚瑜等人相挺，不論怎麼說，中共在2019出手的必要性遠比今日來得高。

另外，站在中共角度來看，鴻海確實提供中國大陸不少就業機會。2017年李克強曾會面郭董，表示希望正想要往美國及印度發展的鴻海留在中國，鼓勵富士康在中國大陸的投資。在當今中國面臨躺平主義流行、經濟復甦緩慢之際，中國如果只是為了影響郭台銘的行動而針對鴻海做出不友善之舉，恐怕只會加速鴻海的撤離。

最後，我們也可以從國台辦發言人的回應看出一些端睨。朱鳳蓮表示，「台企在大陸分享增長紅利，獲得長足發展的同時也應當承擔相應的社會責任。」發言人講的是「台企」而沒有直接點名「鴻海」，因此更能推測中國此舉應該不是針對郭台銘參選一事而來。

但是，即使不是針對郭台銘，我認為中共對鴻海查稅，仍充滿政治意涵，且其中有許多值得我們關注及探討的點。

中共對鴻海查稅的實際動機與意涵

回到國台辦發言人對記者的回應，我們可以發現陸方此次態度不像過往針對敏感議題時答非所問或以幾句話敷衍外界，而是明確指出「企業責任」，鴻海方面則多次針對此事重訊回應或試圖駁斥相關假消息，從雙方態度可以確認彼此都相當重視此事。

市場上的反應同樣值得關注，因為資金的移動往往是聰明的，尤其是這種大股本的公司，股價的變化通常較有效率。查稅新聞一出，股價平常相對穩定的鴻海立刻重挫且持續數日，顯然市場認為中共是玩真的而非單純示警，多少抱有審慎甚至不樂觀的態度。

那麼，假設中共是理性的，表示此舉帶來的效益必然要超過損失。究竟是為了甚麼，讓中共敢對最大隻的金雞母下手？答案或許就在於「規模最大」，因為中共只要對規模最大的台企下得了手，他就能對台灣下馬威暗示「我連鴻海都敢出手了，其他廠商更不在話下」。

這正好呼應國台辦發言人所指的「台商」，而非單指「鴻海」。

根據工總今年5月的調查指出，目前在陸台商多數不會將生產線撤出中國。很顯然這些企業，即使對在中國生產有疑慮，但仍不願與廣大的中國市場斷捨離，而這也就成為中共敢對台商開刀的原因之一。

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台商除了分散生產佈局，還能做些什麼？

如前面所說，萬一最後審查結果對鴻海不利，那其他規模較小的廠商可能就要小心了，這表示中共不怕這一點損失，他甚至可能認為是台商比較怕失去。同樣的道理，ECFA中斷的雜音從今年春季持續至今，中共這些動作就像在對台灣說：「是你享受我提供的紅利，中斷對雙方都有害，但我能忍。」在這樣的局勢當中，選邊站的問題對一些企業來說恐怕是迫在眉睫。

隨著地緣政治風險不斷升溫，企業能夠因應變化的時間越來越緊湊，台商要降低風險除了分散生產佈局以外，或許還有其他選擇。

其一，即使兩岸政府在政治上呈現冷淡關係，但台灣企業的力量仍不容小覷，或許能透過一些民間組織試圖讓中國大陸提升對台商的重視度，明確展現台商不是純吃紅利。

另外一種選擇比較悲觀，即提早做好脫鉤的準備。如果這種結果是可預見的，那麼企業應該要計畫如何因應最壞情況。然而，即使如此，也不代表企業就需要完全選邊站，根據CSIS於9月底發布的報告中提到，德國莫克即使還不太受到美國相關禁令影響，但他們正在試圖讓在中國生產的產品都是為中國市場而生，簡單來說就是「用中國的原料來生產中國的產品，最後賣給中國的消費者」。

也就是說，即使全球供應鏈分成兩套系統，跨國企業仍有生存空間，不需要放棄任何一邊，前提是這些企業提早做好準備。

最後，如果將此事從兩岸角度放大到國際，還有值得我們關注的地方。

去年美國祭出晶片法案後，中國看似被壓著打，直至今年3月才做出第一手反擊——對美光的安全審查，且直到5月才有結果。然而在這之後，中國一連串的動作頻頻，審查ECFA對台以商逼政、管制鎵鍺出口反擊美日荷晶片同盟、釋出消息有意限制公部門使用蘋果產品，顯示中國不但有能力開始回擊，甚至反應時間越來越快。