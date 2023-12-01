《我殺了我的家人》：丈夫沉靜地詢問「不後悔嗎？」，妻子回應「嗯，要確實地殺了我喔」
我們想讓你知道的是
NHK在2015年秋天成立了「照顧殺人採訪小組」，直接採訪了因不堪長期照護壓力而殺死親人的當事者，以及他們的親友。雖然採訪邀約屢屢遭拒，NHK小組仍挨家挨戶拜訪了上百位當事人，嘗試描繪出在悲劇發生前，當事者的日常生活與處境，希望能找到照顧殺人發生的原因。然而，隨著採訪逐漸深入，採訪小組卻發現，跨越那條線的人，以及打消此念頭的人，兩者間的「界線」似乎並不存在……。
文：NHK特別採訪小組（NHKスペシャル取材班）
「我從沒想過有一天，我要照顧自己的太太。」
被臥病在床的妻子懇求「我好想死， 殺了我」而將其殺害的70歲男性。
突然復發的「疼痛」
2014年4月，夫妻兩人如膠似漆的平穩生活突然遭逢劇變。那是他在日記中寫下「想過個好年」的三個月後。
太太以前曾在自家的樓梯上摔倒，造成腰椎骨折。幸好後來痊癒，加上拚命復健，才又過上和平常一樣的生活。但此時疼痛卻突然復發了。
2014年4月15日 晴天
5點55分起床，太太腰痛，從昨天開始就在使用拐杖。她今天早上7點40分起床，傍晚時她沒辦法從二樓的床上起身，於是打電話給醫院，在電話裡和醫生討論。最後院方出動救護車，太太住院。
2014年4月16日 晴天
昨晚在2點30分左右醒來，去了趟廁所，躺回床上後卻無法入睡，於是在一樓的起居室看雜誌。3點30分再度上床，但也睡不好。到醫院後，醫生和我說明了MRI的診斷結果，醫生說太太腰部有嚴重的壓迫性骨折。
醫生更進一步告知，妻子的骨骼密度變低，骨頭脆弱，患有「骨質疏鬆症」。妻子會愈來愈難以自行走路。
照護太太的生活，突然之間就開始了——。
但男性相信，只要自己努力看顧，太太一定還能再起身走路，也能出門去旅行。
「結婚生活維持了42年，所以如果可以的話，我想盡可能地由自己來照料太太，這種心情非常強烈。」
男性幾乎每天都會帶妻子去復健。
他也費盡心思去做不熟練的家事，像是洗衣、煮飯等。以太太骨折為契機，他一人扛起了所有事情。
2014年6月7日 陰天（照護第一天）
5點40分起床，看報紙到7點，洗了衣服，做了沙拉。
從今天起要做兩人份。
2014年6月23日 陰天（照護第17天）
5點30分起床，快到七點時看完報紙，洗衣服，做了味噌湯和沙拉。
吃完早餐後，拖了一、二樓，也用滾輪滾了地毯，出了一身汗。
10點過後是太太的復健時間，回家後吃午餐，拔了庭院的草。
一度康復的妻子
此時的男性還會積極地帶妻子去散步，因為他深信只要努力，太太一定能夠再次好起來。在鄰居眼中，他們夫妻的模樣就是一對理想的鴛鴦。男性的努力照顧也有了回報，太太復原到可以暫時起身走一會。
2014年8月7日 晴天（照護兩個月）
5點30分起床，喝茶看報紙。6點50分，太太起身走過來，在起居室對我微微一笑。太好啦——我忍不住感到雀躍。兩個人都很歡喜。
2014年8月8日 陰天（照護兩個月）
5點40分起床，為了轉換心情外出用餐。預約了阿蘇的飯店，把換洗衣物放到袋子裡出門。
2014年8月9日 小雨（照護兩個月）
7點多起床，8點吃早餐，9點30分退房。太太開車，我坐副駕駛座。太太有四個月沒有開車了，她說「好久沒開了」，似乎重獲信心，開朗了起來。
照護開始的第三個月，妻子不光能夠行走，甚至恢復到能去旅行的程度。但這趟旅行卻是他們的最後一次，妻子的病情再度惡化。
發狂的齒輪
2014年9月，讓人害怕的事情發生了，太太的腰再度骨折。
曾復原到能行走的事情像個謊言一般，現在的太太幾乎長時間臥床，也無法獨自大小便。夫妻倆曾經樂觀又想拚命努力的心情，迅速跌落至谷底。
2014年11月26日 陰天（照護五個月）
4點30分醒來。太太今天也沒排便，藥量一味增加，卻還是感到痛苦。即使她說會自己努力上出來，但她也一臉悲傷地說「我沒有力氣」，心很痛。
2014年11月29日 陰天（照護五個月）
吃早餐前，約快八點，扶太太起來。起床時大便流了出來。丟掉內褲，用水沖了褲子，再拿去洗衣機洗。
此時，男性切身體會到照護的辛苦，同時還有被照顧那方的辛苦。
「太太偶爾也會說抱歉，但我覺得不需要在意這些，這就是照護嘛。」
一點點也好，想要妻子恢復原狀，想要再一次看到她的笑容，也想要再一起開車出去玩。但是，男性的願望沒有實現。
妻子的笑容逐漸消失，甚至變得拒絕打開房間的拉門，因為不想讓人看見自己悲慘的樣子。
2014年11月30日 初晴後雨（照護五個月）
早餐過後，我正在做報紙的解謎遊戲，躺在床上的太太看著我，於是我也躺上去。我想她應該很寂寞，所以和她說話到接近中午時分。我想鼓勵她，但她卻說「我好不起來了，什麼也辦不到」，流下了眼淚。
即使男性拚命照顧妻子，但面對深陷絕望的妻子，他的心情也逐漸消沉下去。
「關於長照，我完全沒有事前必備的知識，連想都沒想過。某一天就突然開始了，感覺沒有終點，沒有結束的一天，不知道到底要持續到什麼時候。」
開始照護的第十個月，妻子丟了一句話給他。
「我想死，殺了我。」
他說就是這句話，讓他的情緒崩塌了。
「我沒有可以回覆她的話語。她頻繁地說想死，我的內心也非常挫折，後來我也被拖入那情緒中，連我自己都不想踩煞車。即使我說過無數次，無論如何我們都能重新來過，無論怎樣都會治好等等，但我們仍然沒辦法跨過去。」
從那之後的一個月內，妻子對男性邊哭邊說了無數次「好想死」，甚至還用自己的手做出了掐脖的動作。
為什麼在窮途末路之前，沒有找人商量呢？——當我這樣詢問的時候，男性回答，即使想找人商量，也不知道要去哪裡找才好。
「我們夫妻到底該去哪裡才好呢？」
面對放聲哭喊的男性，採訪小組也感受到那束手無策的焦急。
案發前夕，動搖的心情
然後是案發前夕。在那不可跨越的臨界線隙縫中，男性的情緒動搖著直至最後一刻。
在案發前三天的日記裡，他詳細地記錄下當時的心情。
2015年4月30日 陰天
5點25分起床，10點半過後，太太說「活著好辛苦」。雖然已經聽過無數次，但我也到了臨界點，於是回她：「我知道了，我來收拾一下。」或許今天過後，兩人就無法再同床共枕了吧。如今回想起來，我最難以忘記的是太太笑著起身的面容，人生即將畫上句點了。
2015年5月1日 晴天
5點30分起床，打開洗衣機，做了味噌湯和沙拉。因為太太說「想去醫院」，所以去了醫院，今天開始在新的醫院治療。午後太太變得有點亢奮，於是我下定決心：「那就走吧。」雖然我們出門尋找自殺的地點，但終究下不了手。21點回到了家。
2015年5月2日 晴天
昨晚10點30分睡覺，4點多醒來。吃完早餐看電視。10點30分左右，太太躺下，然後又說「什麼都做不到，活著沒有意義，想要解脫，掐死我吧」等等，我無法說服她。她哭到傍晚，說要我幫她解脫，我自己也到了極限。
這是最後一篇，日記到這裡就中斷了。
隔天，夫妻倆最後一次開車出門，他們前往的地點是兩人每年都會造訪的阿蘇。
他們將車子停在高架橋下，透過前擋風玻璃望過去，雄偉的阿蘇山就在眼前。
丈夫最後一次向妻子確認意願，這也成為結婚42年來的夫妻之間最後的對話。
「真的可以嗎？」
「不後悔嗎？」
「無法回去了喔？」
面對丈夫沉靜的連續詢問，妻子這樣回應。
「嗯，要確實地殺了我喔。」
看護開始後的第11個月，男性跨過了那條線。男性原本想追隨妻子而去，所以也割開自己的手腕和頸部，但卻沒死成，只好自己報警。
關於那時的心情，男性並沒有多談。
「該怎麼說，總覺得眼前一片黑暗……自己在行動的當下，像是無法用言語形容……再也不願回想……。」
除此之外，男性沒有更多想說的了。他緊握手心，聲音顫抖。
我感覺再質問下去的話，似乎太過殘酷了，於是長達兩小時的採訪就此結束。
書籍介紹
本文摘錄自《我殺了我的家人：「照顧殺人」當事者的自白》，游擊文化出版
作者：NHK特別採訪小組（NHKスペシャル取材班）
譯者：顏雪雪
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「家人來照顧是理所當然的。」
遭到「名為家人的詛咒」束縛的人們，親手帶走摯愛的家人
驅使他們這麼做的原因是？
所謂的「家人」究竟是什麼？
如果他／她死了，照護就結束了……。
「我忍不住覺得，媽媽只是披著母親皮的怪物而已。」
「如果我不在了，太太一個人一天也活不下去。」
「因為看起來很可憐，我想殺了她讓她解脫。」
「趁現在、趁現在，要殺了孩子的爸只能趁現在。」
「我不後悔。我認為我做了壞事。但是，我只能這麼做。」
「無論家中有多少人，最終都只有一個人在照顧。」
「結果是逃走的人贏了。」
「在長照開始之前的自己，已經死了。我是這麼想的。」
50多歲的兒子在開始照顧的兩個月後，用電線勒死罹患失智症的母親。
臥病在床的妻子懇求丈夫「我好想死，殺了我」，後遭70歲的丈夫勒斃。
罹患失智症的妻子反覆咒罵75歲的丈夫，最後丈夫用菜刀親手殺害妻子。
罹癌的83歲男性殺了失智症妻子後自殺失敗，後在拘留期間絕食身亡。
70餘歲的女性因疲於照顧，勒死因失智症而性格大變的丈夫。
育有三名子女的40多歲單親媽媽，毆打失智症的母親致死。
50多歲的男性為了照顧母親而辭職，之後卻將80餘歲的母親毆打致死。
50幾歲的男性掐死因失智症而會玩排泄物的媽媽。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
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