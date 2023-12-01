《我殺了我的家人》：丈夫沉靜地詢問「不後悔嗎？」，妻子回應「嗯，要確實地殺了我喔」

文：NHK特別採訪小組（NHKスペシャル取材班）

「我從沒想過有一天，我要照顧自己的太太。」

被臥病在床的妻子懇求「我好想死， 殺了我」而將其殺害的70歲男性。

突然復發的「疼痛」

2014年4月，夫妻兩人如膠似漆的平穩生活突然遭逢劇變。那是他在日記中寫下「想過個好年」的三個月後。

太太以前曾在自家的樓梯上摔倒，造成腰椎骨折。幸好後來痊癒，加上拚命復健，才又過上和平常一樣的生活。但此時疼痛卻突然復發了。

2014年4月15日 晴天 5點55分起床，太太腰痛，從昨天開始就在使用拐杖。她今天早上7點40分起床，傍晚時她沒辦法從二樓的床上起身，於是打電話給醫院，在電話裡和醫生討論。最後院方出動救護車，太太住院。 2014年4月16日 晴天 昨晚在2點30分左右醒來，去了趟廁所，躺回床上後卻無法入睡，於是在一樓的起居室看雜誌。3點30分再度上床，但也睡不好。到醫院後，醫生和我說明了MRI的診斷結果，醫生說太太腰部有嚴重的壓迫性骨折。

醫生更進一步告知，妻子的骨骼密度變低，骨頭脆弱，患有「骨質疏鬆症」。妻子會愈來愈難以自行走路。

照護太太的生活，突然之間就開始了——。

但男性相信，只要自己努力看顧，太太一定還能再起身走路，也能出門去旅行。

「結婚生活維持了42年，所以如果可以的話，我想盡可能地由自己來照料太太，這種心情非常強烈。」

男性幾乎每天都會帶妻子去復健。

他也費盡心思去做不熟練的家事，像是洗衣、煮飯等。以太太骨折為契機，他一人扛起了所有事情。

2014年6月7日 陰天（照護第一天） 5點40分起床，看報紙到7點，洗了衣服，做了沙拉。

從今天起要做兩人份。 2014年6月23日 陰天（照護第17天） 5點30分起床，快到七點時看完報紙，洗衣服，做了味噌湯和沙拉。

吃完早餐後，拖了一、二樓，也用滾輪滾了地毯，出了一身汗。

10點過後是太太的復健時間，回家後吃午餐，拔了庭院的草。

一度康復的妻子

此時的男性還會積極地帶妻子去散步，因為他深信只要努力，太太一定能夠再次好起來。在鄰居眼中，他們夫妻的模樣就是一對理想的鴛鴦。男性的努力照顧也有了回報，太太復原到可以暫時起身走一會。

2014年8月7日 晴天（照護兩個月） 5點30分起床，喝茶看報紙。6點50分，太太起身走過來，在起居室對我微微一笑。太好啦——我忍不住感到雀躍。兩個人都很歡喜。 2014年8月8日 陰天（照護兩個月） 5點40分起床，為了轉換心情外出用餐。預約了阿蘇的飯店，把換洗衣物放到袋子裡出門。 2014年8月9日 小雨（照護兩個月） 7點多起床，8點吃早餐，9點30分退房。太太開車，我坐副駕駛座。太太有四個月沒有開車了，她說「好久沒開了」，似乎重獲信心，開朗了起來。

照護開始的第三個月，妻子不光能夠行走，甚至恢復到能去旅行的程度。但這趟旅行卻是他們的最後一次，妻子的病情再度惡化。

發狂的齒輪

2014年9月，讓人害怕的事情發生了，太太的腰再度骨折。

曾復原到能行走的事情像個謊言一般，現在的太太幾乎長時間臥床，也無法獨自大小便。夫妻倆曾經樂觀又想拚命努力的心情，迅速跌落至谷底。

2014年11月26日 陰天（照護五個月） 4點30分醒來。太太今天也沒排便，藥量一味增加，卻還是感到痛苦。即使她說會自己努力上出來，但她也一臉悲傷地說「我沒有力氣」，心很痛。 2014年11月29日 陰天（照護五個月） 吃早餐前，約快八點，扶太太起來。起床時大便流了出來。丟掉內褲，用水沖了褲子，再拿去洗衣機洗。

此時，男性切身體會到照護的辛苦，同時還有被照顧那方的辛苦。

「太太偶爾也會說抱歉，但我覺得不需要在意這些，這就是照護嘛。」

一點點也好，想要妻子恢復原狀，想要再一次看到她的笑容，也想要再一起開車出去玩。但是，男性的願望沒有實現。

妻子的笑容逐漸消失，甚至變得拒絕打開房間的拉門，因為不想讓人看見自己悲慘的樣子。

2014年11月30日 初晴後雨（照護五個月） 早餐過後，我正在做報紙的解謎遊戲，躺在床上的太太看著我，於是我也躺上去。我想她應該很寂寞，所以和她說話到接近中午時分。我想鼓勵她，但她卻說「我好不起來了，什麼也辦不到」，流下了眼淚。

即使男性拚命照顧妻子，但面對深陷絕望的妻子，他的心情也逐漸消沉下去。

「關於長照，我完全沒有事前必備的知識，連想都沒想過。某一天就突然開始了，感覺沒有終點，沒有結束的一天，不知道到底要持續到什麼時候。」

開始照護的第十個月，妻子丟了一句話給他。

「我想死，殺了我。」

他說就是這句話，讓他的情緒崩塌了。

「我沒有可以回覆她的話語。她頻繁地說想死，我的內心也非常挫折，後來我也被拖入那情緒中，連我自己都不想踩煞車。即使我說過無數次，無論如何我們都能重新來過，無論怎樣都會治好等等，但我們仍然沒辦法跨過去。」

從那之後的一個月內，妻子對男性邊哭邊說了無數次「好想死」，甚至還用自己的手做出了掐脖的動作。

為什麼在窮途末路之前，沒有找人商量呢？——當我這樣詢問的時候，男性回答，即使想找人商量，也不知道要去哪裡找才好。

「我們夫妻到底該去哪裡才好呢？」

面對放聲哭喊的男性，採訪小組也感受到那束手無策的焦急。

案發前夕，動搖的心情

然後是案發前夕。在那不可跨越的臨界線隙縫中，男性的情緒動搖著直至最後一刻。

在案發前三天的日記裡，他詳細地記錄下當時的心情。

2015年4月30日 陰天 5點25分起床，10點半過後，太太說「活著好辛苦」。雖然已經聽過無數次，但我也到了臨界點，於是回她：「我知道了，我來收拾一下。」或許今天過後，兩人就無法再同床共枕了吧。如今回想起來，我最難以忘記的是太太笑著起身的面容，人生即將畫上句點了。 2015年5月1日 晴天 5點30分起床，打開洗衣機，做了味噌湯和沙拉。因為太太說「想去醫院」，所以去了醫院，今天開始在新的醫院治療。午後太太變得有點亢奮，於是我下定決心：「那就走吧。」雖然我們出門尋找自殺的地點，但終究下不了手。21點回到了家。 2015年5月2日 晴天 昨晚10點30分睡覺，4點多醒來。吃完早餐看電視。10點30分左右，太太躺下，然後又說「什麼都做不到，活著沒有意義，想要解脫，掐死我吧」等等，我無法說服她。她哭到傍晚，說要我幫她解脫，我自己也到了極限。

這是最後一篇，日記到這裡就中斷了。

隔天，夫妻倆最後一次開車出門，他們前往的地點是兩人每年都會造訪的阿蘇。

他們將車子停在高架橋下，透過前擋風玻璃望過去，雄偉的阿蘇山就在眼前。

丈夫最後一次向妻子確認意願，這也成為結婚42年來的夫妻之間最後的對話。

「真的可以嗎？」

「不後悔嗎？」

「無法回去了喔？」

面對丈夫沉靜的連續詢問，妻子這樣回應。

「嗯，要確實地殺了我喔。」

看護開始後的第11個月，男性跨過了那條線。男性原本想追隨妻子而去，所以也割開自己的手腕和頸部，但卻沒死成，只好自己報警。

關於那時的心情，男性並沒有多談。

「該怎麼說，總覺得眼前一片黑暗……自己在行動的當下，像是無法用言語形容……再也不願回想……。」

除此之外，男性沒有更多想說的了。他緊握手心，聲音顫抖。

我感覺再質問下去的話，似乎太過殘酷了，於是長達兩小時的採訪就此結束。

書籍介紹

本文摘錄自《我殺了我的家人：「照顧殺人」當事者的自白》，游擊文化出版

作者：NHK特別採訪小組（NHKスペシャル取材班）

譯者：顏雪雪

「家人來照顧是理所當然的。」

遭到「名為家人的詛咒」束縛的人們，親手帶走摯愛的家人

驅使他們這麼做的原因是？

所謂的「家人」究竟是什麼？

如果他／她死了，照護就結束了……。

「我忍不住覺得，媽媽只是披著母親皮的怪物而已。」

「如果我不在了，太太一個人一天也活不下去。」

「因為看起來很可憐，我想殺了她讓她解脫。」

「趁現在、趁現在，要殺了孩子的爸只能趁現在。」

「我不後悔。我認為我做了壞事。但是，我只能這麼做。」

「無論家中有多少人，最終都只有一個人在照顧。」

「結果是逃走的人贏了。」

「在長照開始之前的自己，已經死了。我是這麼想的。」

50多歲的兒子在開始照顧的兩個月後，用電線勒死罹患失智症的母親。

臥病在床的妻子懇求丈夫「我好想死，殺了我」，後遭70歲的丈夫勒斃。

罹患失智症的妻子反覆咒罵75歲的丈夫，最後丈夫用菜刀親手殺害妻子。

罹癌的83歲男性殺了失智症妻子後自殺失敗，後在拘留期間絕食身亡。

70餘歲的女性因疲於照顧，勒死因失智症而性格大變的丈夫。

育有三名子女的40多歲單親媽媽，毆打失智症的母親致死。

50多歲的男性為了照顧母親而辭職，之後卻將80餘歲的母親毆打致死。

50幾歲的男性掐死因失智症而會玩排泄物的媽媽。