親歐派的圖斯克贏得波蘭大選，不代表歐盟難民政策從此一帆風順

2023年波蘭議會大選引起各界關注，一來是鐵幕消失後，沒有一個波蘭政黨能連續執政超過兩屆，而本次法律與公正黨（Law and Justice/Prawo i Sprawiedliwość, 以下簡稱PiS）有機會三度問鼎執政大位；二來是PiS執政時期為議會絕對多數黨（235席），而它推動的司法改革讓自身成為最大受益者，人權、法治等基本權開始受到限縮，使得波蘭一度邁向極權風格，也讓世人猜測選舉結果將讓波蘭更為專制，或再次擁抱民主自由化。

至於波蘭各黨與候選人忙著衝刺大選時，歐洲聯盟（European Union, 以下簡稱歐盟）也馬不停蹄商討與統整近幾年最重要的政策之一：「共同移民與庇護政策」（Common Migration and Asylum Policy，俗稱難民政策），而這也是波蘭與匈牙利較排斥的合作領域，歐盟為此努力並找出最大公約數，以發揮難民政策之功效。

在此背景下，本文先從波蘭大選切入，轉而探討波蘭合作程度不高的難民政策，試圖找尋改革過程的難處與近期協商結果，推敲未來波蘭新聯合政府上台後，對歐盟難民政策的影響。

2023年波蘭議會大選

近期歐洲媒體在波蘭大選前，大多以「鞏固民主」或「靠向威權」等兩種論調描述選舉結果，不僅將選舉層面拉高到民主與獨裁的激盪，而且各界亦十分重視該國選舉，可見選情白熱化。

（一）大選背景概況

基本上，波蘭屬多黨林立的狀態，因此結盟參選是議會大選的文化，而在2023年選舉中，能與PiS相抗衡的勢力，只有前歐洲高峰會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）所率領的「公民綱領」（Civic Coalition/Koalicja Obywatelska; KO）。

整體來看，PiS在黨魁卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）帶領下，波蘭越趨於保守且民粹主義，近年不僅限制女性墮胎權，還在邊界築起一道長約186公里的鐵柵欄，阻絕來自白羅斯的非法移民、難民進入；而公民綱領致力修復波蘭與歐盟關係，並主張未來要放寬女性墮胎權。