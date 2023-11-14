UBA男一級預賽將登場：衛冕軍政大雄鷹4名外籍生與國手助陣，喊話挑戰4連霸
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政大新賽季除了最強外籍生莫巴耶外，還有波波卡、杜拉米與莫斯塔發等外籍生助陣，加上由成都世大運國手游艾喆率領本土軍團，新賽季依舊被看好再度捧冠。面對實力依舊堅強的政大，上屆亞軍健行科大總教練劉孟竹表示，政大外籍生幾乎是洋將等級、能主宰比賽勝負。但他認為以健行本土戰力而言，「絕對有機會跟政大球員抗衡，如何削弱政大外籍生優勢，會是健行比較大課題」。
（中央社）UBA大專籃球聯賽男一級預賽將登場，擁有4名外籍生的衛冕軍政治大學，搭配世大運國手游艾喆，仍是奪冠熱門，教頭陳子威今（14）天喊話將挑戰自UBA與SBL切割以來，首度4連霸紀錄。
政大教練：將延續過去三年球風，朝四連霸目標邁進
政大男籃不僅連3年稱霸UBA舞台，今（2023）年8月還勇奪世界大學系列賽冠軍，隨後更在9月跨聯盟邀請賽打敗其他5支參賽職業隊，以5戰全勝之姿封王。
政大新賽季除了最強外籍生莫巴耶外，還有波波卡、杜拉米與莫斯塔發等外籍生助陣，加上由成都世大運國手游艾喆率領本土軍團，新賽季依舊被看好再度捧冠。
政大教頭陳子威今天出席開賽記者會受訪時透露，新賽季每場將登錄3名外籍生，預計2人同時上場，由於外籍生位置多重疊，他期待本土也能有多一點貢獻。
94學年度起UBA逐漸與SBL超級籃球聯賽進行切割後，男子組還未曾有球隊締造4連霸紀錄，陳子威表示，希望能挑戰紀錄，面對各隊新賽季有備而來，他強調將延續過去3年團隊球風，朝目標邁進。
健行科大教練：如何削弱政大外籍生優勢是健行一大課題
至於上屆亞軍的健行科大今年暑假也利用盃賽的機會，嘗試不同陣型，總教練劉孟竹透露，為提升禁區高度，曾讓2名外籍生同時上場，但發現會拖慢球隊速度，最終還是回歸原本4本土、1外籍生的配置。
面對實力依舊堅強的政大，劉孟竹表示，政大外籍生幾乎是洋將等級、能主宰比賽勝負，儘管健行外籍生與政大相比有一段差距，但他認為以健行本土戰力而言，「絕對有機會跟政大球員抗衡、甚至五五波，如何削弱（政大）外籍生優勢，會是健行比較大課題」。
劉孟竹除了稱讚游艾喆歷經世大運洗禮，無論處理球或帶動球隊節奏能力有目共睹外，他也肯定陣中同樣入選世大運國手的劉丞勳、蔡宸綱有所成長，期待本土球員多挺身而出，扮演串連攻勢的角色。
112學年度UBA大專籃球聯賽將於11月17日開打，女一級12支隊伍將打頭陣、在文化大學展開賽事，世新大學女籃將尋求5連霸；而男一級16隊則兵分兩路，11月21日起在輔仁大學、12月1日起在義守大學進行賽事。
男子組上屆8強隊伍，除了台師大外，政大、健行、世新、國體大，輔仁大學、文化大學、台灣藝術大學在第一階段就會碰頭，更具話題性，上季新人王、世新大學陳將双也直呼：「第一階段賽程很硬，就像是8強賽，但有好有壞，至少球隊可以維持狀況。」
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。