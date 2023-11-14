UBA男一級預賽將登場：衛冕軍政大雄鷹4名外籍生與國手助陣，喊話挑戰4連霸

（中央社）UBA大專籃球聯賽男一級預賽將登場，擁有4名外籍生的衛冕軍政治大學，搭配世大運國手游艾喆，仍是奪冠熱門，教頭陳子威今（14）天喊話將挑戰自UBA與SBL切割以來，首度4連霸紀錄。

政大教練：將延續過去三年球風，朝四連霸目標邁進

政大男籃不僅連3年稱霸UBA舞台，今（2023）年8月還勇奪世界大學系列賽冠軍，隨後更在9月跨聯盟邀請賽打敗其他5支參賽職業隊，以5戰全勝之姿封王。

政大新賽季除了最強外籍生莫巴耶外，還有波波卡、杜拉米與莫斯塔發等外籍生助陣，加上由成都世大運國手游艾喆率領本土軍團，新賽季依舊被看好再度捧冠。

政大教頭陳子威今天出席開賽記者會受訪時透露，新賽季每場將登錄3名外籍生，預計2人同時上場，由於外籍生位置多重疊，他期待本土也能有多一點貢獻。

94學年度起UBA逐漸與SBL超級籃球聯賽進行切割後，男子組還未曾有球隊締造4連霸紀錄，陳子威表示，希望能挑戰紀錄，面對各隊新賽季有備而來，他強調將延續過去3年團隊球風，朝目標邁進。

健行科大教練：如何削弱政大外籍生優勢是健行一大課題

至於上屆亞軍的健行科大今年暑假也利用盃賽的機會，嘗試不同陣型，總教練劉孟竹透露，為提升禁區高度，曾讓2名外籍生同時上場，但發現會拖慢球隊速度，最終還是回歸原本4本土、1外籍生的配置。

面對實力依舊堅強的政大，劉孟竹表示，政大外籍生幾乎是洋將等級、能主宰比賽勝負，儘管健行外籍生與政大相比有一段差距，但他認為以健行本土戰力而言，「絕對有機會跟政大球員抗衡、甚至五五波，如何削弱（政大）外籍生優勢，會是健行比較大課題」。

劉孟竹除了稱讚游艾喆歷經世大運洗禮，無論處理球或帶動球隊節奏能力有目共睹外，他也肯定陣中同樣入選世大運國手的劉丞勳、蔡宸綱有所成長，期待本土球員多挺身而出，扮演串連攻勢的角色。

112學年度UBA大專籃球聯賽將於11月17日開打，女一級12支隊伍將打頭陣、在文化大學展開賽事，世新大學女籃將尋求5連霸；而男一級16隊則兵分兩路，11月21日起在輔仁大學、12月1日起在義守大學進行賽事。

男子組上屆8強隊伍，除了台師大外，政大、健行、世新、國體大，輔仁大學、文化大學、台灣藝術大學在第一階段就會碰頭，更具話題性，上季新人王、世新大學陳將双也直呼：「第一階段賽程很硬，就像是8強賽，但有好有壞，至少球隊可以維持狀況。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範